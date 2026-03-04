ChangoMás avanza con nuevos despidos en todo el país, peor que en 2024 y hay rumores en La Anónima

El nuevo ajuste de personal se da en un contexto de una nueva caída del consumo, que afecta a los supermercados, y que es argumento para avanzar con las desvinculaciones.

Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás

Los antecedentes en ChangoMás

Los antecedentes en ChangoMás datan de mayo de 2024 cuando despidió a por lo menos 152 empleados de 8 sucursales de todo el país, medida que atribuyó a la "situación económica general con caída de las ventas".

En varios de los locales se registraban protestas de trabajadores en ese momento, y se espera que esto pueda repetirse en este caso.

La compañía cuenta en la Argentina con 93 sucursales que emplean a unas 8.600 personas. "La información que tenemos es que en total se preparan 200 cesantías en todo el país, una nueva medida brutal como en 2024", dijo al sitio especializado 'Data Gremial' un dirigente mercantil, que sigue de cerca el avance de este conflicto.

En el caso de estas nuevas cesantías, las sucursales afectadas podrían incluso cerrar, por los efectos del achicamiento de personal.

Despidos en La Anónima

En tanto, otras firmas del sector de consumo masivo están atravesando momentos complicados. Una de ellas es como se sabe la de la cadena La Anónima, con fuerte presencia en el sur del país, en las provincias patagónicas.

En este caso, la situación de la cadena de la familia Braun es alarmante, según varias versiones.

Ante un desplome de hasta el 25% de las ventas obligó a la empresa a reducir 56 puestos de trabajo entre enero de 2024 y fines de 2025, según afirmaron ante autoridades laborales.

A esto se suma el problema financiero de su tarjeta de crédito propia cuya morosidad se multiplicó por siete, pasando de 2 mil a 17 mil millones de pesos.

Además, hace unos días La Anónima avanzó con medio centenar de despidos, también en La Pampa.

El propio Nicolás Braun, gerente general, confirmó las dificultades que atraviesa esa empresa: "Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Por eso se ha ido Walmart como se fue. Somos sobrevivientes. Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy, como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad, es muy difícil", declaró en una entrevista periodística.

"Cuando comparás en términos relativos contra cómo le va a los supermercados en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, en el mundo, nos va muy mal", sentenció.

Otras cadenas, también en crisis

La crisis se vive en Vea, Easy, Caromar y Yaguar, a las que se suman las situaciones complejas que se viven en ChangoMás, Libertad e incluso Carrefour, que en estos días comenzaron a achicar su presencia sobre todo en el interior de la Argentina.

La chilena Cencosud, dueña en la Argentina de marcas como Vea e Easy, está a la cabeza de las firmas que viene tirando el achique para sortear las menores ventas, y aceleró la política de cerrar sucursales.

En meses recientes, Cencosud cerró puntos de venta de Vea en el territorio bonaerense (Castelar, Moreno, San Pedro y La Plata, por mencionar algunos casos. Y aplicó despidos en Luján y Bahía Blanca), Catamarca y San Juan, y luego aplicó la misma medida en Mendoza y Tucumán.

