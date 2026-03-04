La coductora Lizy Tagliani reaccionó con sorpresa ante los rumores que la dejan afuera de La Peña de Morfi por Telefe. La versión fue lanzada al aire por Ángel de Brito, quien aseguró que la presentadora no sería parte del ciclo en 2026. La noticia sacudió el mundo del espectáculo y generó revuelo entre los seguidores del programa dominical.
LA PEÑA DE MORFI SE RENUEVA
Telefe mueve fichas y Lizy Tagliani quedaría afuera del aire
El conductor Ángel de Brito reveló que su colega no seguirá al frente del ciclo dominical que se emite por Telefe y la humorista hizo público su desconcierto.
Como cada año, los canales ajustan su grilla para renovar la pantalla, y el canal de las pelotas no es la excepción. Tras un cambio de autoridades, la señal aún define su programación para el próximo año. En ese contexto, el futuro del histórico envío musical aparece rodeado de incertidumbre y posibles cambios de figuras.
Consultada por PrimiciasYa, la humorista restó dramatismo a la situación. “No tengo ni idea lo que dicen”, respondió con humor. Luego aclaró que deja las decisiones en manos de su representante: “Lo único verdadero es que me maneja Gustavo. No tengo nada para decir”. También sonó el nombre de Soledad Pastorutti, aunque no habría acuerdo económico y sigue siendo una incógnita.
La confesión de Diego Leuco sobre su continuidad en Telefe
Hace algunos días Diego Leuco habló al respecto de su continuidad al frente de La Peña de Morfi mediante declaraciones televisivas para Intrusos.
El conductor seguró que por el momento no hay definiciones concretas. “Todavía no hay nada confirmado”, expresó, dejando en claro que la situación continúa en evaluación dentro del canal.
En medio de la entrevista con el cronista Alfonso Oliva, explicó que la compañía atraviesa un momento de reorganización interna. “El canal está en proceso de transición, están terminando de definir algunas cosas”, sostuvo en referencia a la señal televisiva.
A pesar de la incertidumbre, destacó la buena relación que tiene con las autoridades: “Tengo una relación espectacular con Telefe y siempre manifestaron que tienen la idea de que siga siendo parte del canal”.
---------------------
