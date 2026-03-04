Telefe mueve fichas y Lizy Tagliani quedaría afuera del aire

La confesión de Diego Leuco sobre su continuidad en Telefe

Hace algunos días Diego Leuco habló al respecto de su continuidad al frente de La Peña de Morfi mediante declaraciones televisivas para Intrusos.

El conductor seguró que por el momento no hay definiciones concretas. “Todavía no hay nada confirmado”, expresó, dejando en claro que la situación continúa en evaluación dentro del canal.

En medio de la entrevista con el cronista Alfonso Oliva, explicó que la compañía atraviesa un momento de reorganización interna. “El canal está en proceso de transición, están terminando de definir algunas cosas”, sostuvo en referencia a la señal televisiva.

A pesar de la incertidumbre, destacó la buena relación que tiene con las autoridades: “Tengo una relación espectacular con Telefe y siempre manifestaron que tienen la idea de que siga siendo parte del canal”.

