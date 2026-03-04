El actor Pablo Echarri rompió el silencio y se refirió a la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano. En una entrevista con Puro show, el artista no solo se refirió al presente mediático de su colega, sino también de los problemas judiciales que atravesó previamente. “Yo imaginaba que iba a tener lío”, reconoció.
"FUE UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA"
Pablo Echarri apoyó a Andrea del Boca tras su ingreso a Gran Hermano y cuestionó su causa judicial
En medio de la polémica que desató la participación de Andrea del Boca en el reality show, el reconocido actor la bancó públicamente y opinó al respecto.
Consultado sobre si él aceptaría un desafío similar, fue contundente: “Yo creo que por el presente te diría que no, trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso”. Sin embargo, al hablar de su colega adoptó un tono comprensivo. “A mí me parece que está bien, ella debe haber tomado una decisión personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho”, expresó, dejando en claro su respaldo a la actriz frente a las críticas.
En cuanto a las causas judiciales que la involucraron en los últimos años, fue más allá y vinculó la situación con una supuesta persecución política. “La situación judicial fue porque estuvo cerca de Néstor y Cristina, fue una persecución política, no tengas dudas. La investigación fue un blef y nunca se comprobó ningún tipo de estafa”, afirmó. Además, sostuvo que ya imaginaba controversias cuando la actriz decidió realizar una producción por fuera de los mecanismos tradicionales de fomento audiovisual.
Sus declaraciones contrastaron con los dichos de Baby Etchecopar, quien fue tajante al opinar del tema. “Andrea Del Boca da vergüenza”, lanzó el conductor, y agregó que no cree que su paso por el programa logre revertir la imagen pública que arrastra desde hace años.
Amalia Granata fulminó a Andrea del Boca tras su debut en Gran Hermano
La diputada Amalia Granata tampoco dejó pasar el momento para cruzar duramente a Andrea del Boca tras su aparición en Gran Hermano.
"No la quiero nada a esta mujer. No la quiero nada. Ha hecho mucho daño", expresó furiosa como invitada del programa A la Barbarossa. La funcionaria a su vez aprovechó para recordar el conflico judicial que la actriz afrontó con su expareja Ricardo Biasotti a quien acusó de abusador: "Mi amigo, Ricardo Biasotti, también es inocente porque salió sobreseído porque todo lo que ella y su hija dijeron durante todos estos años es mentira".
Además, por otro lado, la conductora Georgina Barbarossa trajo a colación la polémica en la que estuvo envuelta a causa de la novela Mamá Corazón, grabada en 2015 y producida para la TV Pública que jamás se emitió. "También creo que va en desmedro de la imagen", consideró tajante.
Fue en ese entonces que la panelista Mariana Brey marcó que la intención de la artista en sumarse al reconocido juego televisivo se trata de "limpiar" su imagen luego de los escándalos en los que estuvo involucrado durante los últimos años.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor
Tension total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."
Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos
Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí
Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."