Pablo Echarri apoyó a Andrea del Boca tras su ingreso a Gran Hermano y cuestionó su causa judicial

Amalia Granata fulminó a Andrea del Boca tras su debut en Gran Hermano

La diputada Amalia Granata tampoco dejó pasar el momento para cruzar duramente a Andrea del Boca tras su aparición en Gran Hermano.

"No la quiero nada a esta mujer. No la quiero nada. Ha hecho mucho daño", expresó furiosa como invitada del programa A la Barbarossa. La funcionaria a su vez aprovechó para recordar el conflico judicial que la actriz afrontó con su expareja Ricardo Biasotti a quien acusó de abusador: "Mi amigo, Ricardo Biasotti, también es inocente porque salió sobreseído porque todo lo que ella y su hija dijeron durante todos estos años es mentira".

Además, por otro lado, la conductora Georgina Barbarossa trajo a colación la polémica en la que estuvo envuelta a causa de la novela Mamá Corazón, grabada en 2015 y producida para la TV Pública que jamás se emitió. "También creo que va en desmedro de la imagen", consideró tajante.

Fue en ese entonces que la panelista Mariana Brey marcó que la intención de la artista en sumarse al reconocido juego televisivo se trata de "limpiar" su imagen luego de los escándalos en los que estuvo involucrado durante los últimos años.

