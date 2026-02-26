Andrea del Boca entró a Gran Hermano para jugar fuerte, pero la primera bomba no explotó adentro de la casa sino afuera, cuando su hija Anna Chiara del Boca decidió opinar y dejarla expuesta como nunca antes. Lo que parecía una defensa terminó siendo un pase de factura público que la desnudó emocionalmente frente a todo el país.
SE FUE DE BOCA
La hija de Andrea del Boca, lapidaria contra su madre: "Mamá siempre se equivocó"
Andrea del Boca quedó expuesta en Gran Hermano por su propia hija, que la destrozó en vivo y la dejó más vulnerable que cualquier rival dentro de la casa.
Amor en la casa y una frase que no pasó desapercibida
Desde que Andrea del Boca cruzó la puerta de Gran Hermano: Generación Dorada, la edición levantó temperatura. No solo por su historia en la televisión argentina, sino porque rápidamente empezó a mostrarse cercana a Eduardo Carrera, uno de los participantes que regresó al reality más de veinte años después de su primera y polémica experiencia.
A los dos se los vio muy cómplices en la cocina, en el living, charlando largo y tendido, al punto que empezaron a alimentar rumores de un posible romance. Pero lo que terminó de instalar el tema fue lo que dijo la hija de del Boca, Anna Chiara, en el streaming La Jugada, el ciclo digital vinculado a Telefe donde comparte mesa con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte. Ahí, sin rodeos, lanzó: "Mamita siempre se ha equivocado con los hombres".
Una definición directa sobre el historial sentimental de su madre, dicha en vivo y sin filtro, con un poco de humor y otro de sinceridad que incomodó más de uno. Cuando le mostraron imágenes de Andrea con Carrera, la joven bromeó: "Es mi nuevo papi", y enseguida agregó que a ella el participante le agradaba y que "es fachero igual", marcando una contradicción interesante entre la advertencia y la simpatía.
También recordó el paso de Andrea por Bake Off Famosos y el famoso "chape tour", dejando entrever que no le sorprendería ver escenas románticas frente a cámara. Incluso cuando le preguntaron por la posibilidad de un beso o algo más, sostuvo que no creía que su mamá cruzara ciertos límites, pero deslizó con picardía que con "la almohada y su delirio místico" nunca se sabe.
Y cerró diciendo que el "nicho de las señoras de tercera, cuarta edad, necesita esa historia de amor", como si entendiera perfectamente el costado comercial del asunto.
La causa que sigue abierta y el riesgo latente
Mientras adentro de la casa se habla de química y posibles romances, afuera el nombre de Andrea del Boca vuelve a aparecer ligado a la causa por la novela Mamá Corazón, financiada con fondos públicos en 2015 y que nunca llegó a emitirse.
Si bien en 2025 el Tribunal Oral Federal N°7 la absolvió en la investigación por presunta defraudación al Estado, como informó Urgente24 en su momento, en las últimas horas se conoció (según informó el programa DDM) que la fiscal Fabiana León decidió apelar el fallo, lo que deja el expediente abierto y en revisión por la Cámara de Casación.
En ese mismo ciclo fueron claros al explicar el escenario: "La Cámara de Casación tiene amplias facultades para hacer lo que guste con la causa. Por ejemplo: confirmar la absolución, revertir y condenar, puede pedir que se vuelva a hacer el juicio".
Es decir, la absolución no es un punto final, y eso cambia el clima alrededor de su participación en el reality. Si la Cámara decidiera avanzar mientras Andrea está aislada en la casa, el impacto sería inevitable, tanto en términos mediáticos como contractuales.
En ese contexto, las palabras de Anna Chiara hablan también de una mujer que vuelve a exponerse en el prime time cuando su situación judicial todavía no está del todo cerrada, y una hija que, con mezcla de ironía y sinceridad brutal, deja claro que conoce las luces y las sombras de esa historia mejor que nadie.
Gran Hermano vive de las emociones fuertes, pero esta vez el juego excede lo que pasa entre cuatro paredes. Acá hay pasado, hay causas, hay familia y hay rating, todo mezclado en tiempo real.
