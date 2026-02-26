La hija de Andrea del Boca, lapidaria contra su madre: "Mamá siempre se equivocó"

Y cerró diciendo que el "nicho de las señoras de tercera, cuarta edad, necesita esa historia de amor", como si entendiera perfectamente el costado comercial del asunto.

La causa que sigue abierta y el riesgo latente

Mientras adentro de la casa se habla de química y posibles romances, afuera el nombre de Andrea del Boca vuelve a aparecer ligado a la causa por la novela Mamá Corazón, financiada con fondos públicos en 2015 y que nunca llegó a emitirse.

Si bien en 2025 el Tribunal Oral Federal N°7 la absolvió en la investigación por presunta defraudación al Estado, como informó Urgente24 en su momento, en las últimas horas se conoció (según informó el programa DDM) que la fiscal Fabiana León decidió apelar el fallo, lo que deja el expediente abierto y en revisión por la Cámara de Casación.

image Mientras tanto, la causa por "Mamá Corazón" sigue abierta tras la apelación fiscal, y su situación judicial podría impactar de lleno en su continuidad en el reality.

En ese mismo ciclo fueron claros al explicar el escenario: "La Cámara de Casación tiene amplias facultades para hacer lo que guste con la causa. Por ejemplo: confirmar la absolución, revertir y condenar, puede pedir que se vuelva a hacer el juicio".

Es decir, la absolución no es un punto final, y eso cambia el clima alrededor de su participación en el reality. Si la Cámara decidiera avanzar mientras Andrea está aislada en la casa, el impacto sería inevitable, tanto en términos mediáticos como contractuales.

En ese contexto, las palabras de Anna Chiara hablan también de una mujer que vuelve a exponerse en el prime time cuando su situación judicial todavía no está del todo cerrada, y una hija que, con mezcla de ironía y sinceridad brutal, deja claro que conoce las luces y las sombras de esa historia mejor que nadie.

Gran Hermano vive de las emociones fuertes, pero esta vez el juego excede lo que pasa entre cuatro paredes. Acá hay pasado, hay causas, hay familia y hay rating, todo mezclado en tiempo real.

