Baby Etchecopar liquidó a Andrea del Boca tras su ingreso a Gran Hermano

Amalia Granata, al igual que Baby Etchecopar, criticó la decisión de Andrea del Boca

Hace algunos días Amalia Granata habló al respecto de la participación de Andrea del Boca del nuevo Gran Hermano y no tuvo tapujos en apuntar contra la actriz.

"No la quiero nada a esta mujer. No la quiero nada. Ha hecho mucho daño", lanzó furiosa como invitada del ciclo televisivo A la Barbarossa. La diputada aprovechó para recordar el conflico judicial que la actriz afrontó con su expareja Ricardo Biasotti a quien acusó de abusador: "Mi amigo, Ricardo Biasotti, también es inocente porque salió sobreseído porque todo lo que ella y su hija dijeron durante todos estos años es mentira".

Por otro lado, la conductora Georgina Barbarossa trajo a colación la polémica en la que estuvo envuelta a causa de la novela Mamá Corazón, grabada en 2015 y producida para la TV Pública que nunca se emitió. "También creo que va en desmedro de la imagen", consideró tajante.

Fue en ese entonces que la panelista Mariana Brey indicó que la intención de la artista en sumarse al reconocido juego televisivo se trata de "limpiar" su imagen luego de los escándalos en los que estuvo involucrado durante los últimos años.

