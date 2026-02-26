Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería: CR7 Sports adquiere el 25% del club

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U_D_Almeria/status/2026957590249279842?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

Más allá de altibajos en el juego, el equipo atraviesa su mejor racha del curso y busca su quinta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion. En términos estructurales, el club presenta un balance de fichajes positivo cercano a los 47,2 millones de euros, cuenta con 27 futbolistas en plantilla y tres internacionales absolutos, una base que combina valorización de activos y proyección deportiva.

En el plano individual, Sergio Arribas es la referencia ofensiva: 14 goles y 7 asistencias lo convierten en máximo anotador y principal generador. Lo siguen Adrián Embarba con 10 tantos y Leo Baptistao con 6, piezas clave en un plantel que hoy no solo compite por resultados, sino también por revalorizarse en caso de ascenso.

El timing de la inversión no parece casual: Ronaldo entra en plena carrera por Primera, cuando el potencial de crecimiento deportivo puede traducirse en una rápida apreciación institucional.

Del césped a la inteligencia artificial: su apuesta en salud y datos

La entrada en el capital del Almería no es un movimiento aislado dentro del mapa empresarial de Cristiano Ronaldo. Hace apenas días, el portugués confirmó otra operación estratégica: la adquisición del 10% de una subsidiaria tecnológica vinculada a Herbalife, centrada en inteligencia artificial aplicada a la nutrición personalizada.

La inversión, valuada en 7,5 millones de dólares, le permitió ingresar en el núcleo de Pro2col, un sistema que utiliza datos biométricos, métricas en tiempo real y algoritmos predictivos para diseñar planes de bienestar individualizados. Ya no se trata solo de imagen o patrocinio: Ronaldo pasó de embajador a accionista con incidencia directa en el desarrollo tecnológico.

Cristiano Ronaldo en Almería Cristiano Ronaldo en el banquillo del Power Horse Stadium, escenario que hoy lo recibe como accionista de la UD Almería tras haberlo visitado como rival con el Al-Nassr.

Según explicó Stephan Gratziani, CEO de la compañía, el desembarco del futbolista como socio refuerza la apuesta por una nutrición basada en datos y accesible a gran escala. La plataforma (que actualmente se encuentra en fase beta en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico) proyecta su expansión internacional para 2026.

En paralelo a su carrera deportiva, el portugués consolida así una arquitectura empresarial que combina clubes, rendimiento físico y tecnología. Si la compra del Almería lo posiciona en la propiedad futbolística, su inversión en salud digital lo coloca en un negocio de largo plazo donde el activo no es el gol, sino la información.

