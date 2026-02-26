Cristiano Ronaldo oficializó su nueva jugada fuera del césped: a través de su vehículo inversor CR7 Sports Investments, tomó el 25% del capital de la UD Almería y regresó al mercado español desde los despachos, con la mira puesta en un proyecto que hoy pelea por volver a Primera.
Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería: CR7 Sports adquiere el 25% del club
El ex Real Madrid comunicó hoy su desembarco accionarial junto al grupo saudí que controla la entidad andaluza.
La operación fue comunicada en simultáneo por el futbolista y por la entidad presidida por Mohamed Al Khereiji, accionista mayoritario del club, mediante un mensaje difundido en redes sociales. “Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario liderado por SMC Group”, señalaron desde el entorno institucional, confirmando que la incorporación se gestó desde hace meses.
“Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. La UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento”, expresó el portugués. La inversión se integrará dentro de la estructura de CR7 S.A., holding desde el cual el delantero diversifica activos en deporte, salud y entretenimiento, consolidando una estrategia que ya no se limita al rendimiento deportivo sino al control de proyectos con proyección de valorización.
La foto deportiva: ascenso al alcance y margen mínimo
La Unión Deportiva Almería llega al desembarco de Cristiano en un momento deportivo sensible y, a la vez, prometedor. Marcha tercero con 48 puntos en 28 jornadas, apenas por detrás del Castellón (49 puntos) y del histórico Racing de Santander (50 puntos). Por debajo aprietan el Deportivo de La Coruña con 46 y el Málaga CF con 44.
El margen es mínimo y la tabla no da respiro. En un campeonato de 42 jornadas, todavía queda más de un tercio por disputarse, pero el objetivo es claro: regresar a Primera tras el descenso consumado en 2024. Este fin de semana tendrá una prueba inmediata ante el Albacete Balompié, un rival incómodo que ya dio el golpe en la Copa al eliminar al Real Madrid. El mensaje interno es uno solo: ganar para sostener plaza de ascenso directo.
Más allá de altibajos en el juego, el equipo atraviesa su mejor racha del curso y busca su quinta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion. En términos estructurales, el club presenta un balance de fichajes positivo cercano a los 47,2 millones de euros, cuenta con 27 futbolistas en plantilla y tres internacionales absolutos, una base que combina valorización de activos y proyección deportiva.
En el plano individual, Sergio Arribas es la referencia ofensiva: 14 goles y 7 asistencias lo convierten en máximo anotador y principal generador. Lo siguen Adrián Embarba con 10 tantos y Leo Baptistao con 6, piezas clave en un plantel que hoy no solo compite por resultados, sino también por revalorizarse en caso de ascenso.
El timing de la inversión no parece casual: Ronaldo entra en plena carrera por Primera, cuando el potencial de crecimiento deportivo puede traducirse en una rápida apreciación institucional.
Del césped a la inteligencia artificial: su apuesta en salud y datos
La entrada en el capital del Almería no es un movimiento aislado dentro del mapa empresarial de Cristiano Ronaldo. Hace apenas días, el portugués confirmó otra operación estratégica: la adquisición del 10% de una subsidiaria tecnológica vinculada a Herbalife, centrada en inteligencia artificial aplicada a la nutrición personalizada.
La inversión, valuada en 7,5 millones de dólares, le permitió ingresar en el núcleo de Pro2col, un sistema que utiliza datos biométricos, métricas en tiempo real y algoritmos predictivos para diseñar planes de bienestar individualizados. Ya no se trata solo de imagen o patrocinio: Ronaldo pasó de embajador a accionista con incidencia directa en el desarrollo tecnológico.
Según explicó Stephan Gratziani, CEO de la compañía, el desembarco del futbolista como socio refuerza la apuesta por una nutrición basada en datos y accesible a gran escala. La plataforma (que actualmente se encuentra en fase beta en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico) proyecta su expansión internacional para 2026.
En paralelo a su carrera deportiva, el portugués consolida así una arquitectura empresarial que combina clubes, rendimiento físico y tecnología. Si la compra del Almería lo posiciona en la propiedad futbolística, su inversión en salud digital lo coloca en un negocio de largo plazo donde el activo no es el gol, sino la información.
