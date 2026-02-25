Terremoto en Racing por la declaración que golpea de lleno a Diego Milito

Lo que generó ruido fue la revelación de lo que, según él, le manifestaron desde Racing. En relación al dinero que el club de Avellaneda debe abonarle a Unión por la venta del volante, Spahn expresó: “Hablé el viernes con Milito pidiéndole soluciones. Me encontré con que no estaba el tesorero. Charlamos un largo rato y me dijeron que están muy mal económicamente. Les dije que no era una cuestión de voluntad. Es una obligación el pago”.

La frase impactó en el microclima racinguista y dejó en evidencia una posible fragilidad financiera, lo que llevó a muchos hinchas a exigir explicaciones públicas a la dirigencia encabezada por Diego Milito.

image

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el arranque de Racing Club en este 2026, bajo la conducción de Gustavo Costas, mostró claros contrastes.

El equipo inició el Torneo Apertura de la Liga Profesional con tres derrotas consecutivas, una racha que lo dejó en el último lugar de la tabla anual y encendió las primeras alarmas.

Sin embargo, en los dos encuentros siguientes la Academia logró dos victorias consecutivas y evidenció una mejora en el funcionamiento colectivo, dejando atrás la imagen de las primeras fechas.

En la jornada más reciente, igualó en La Bombonera frente a Boca Juniors en un partido de bajo vuelo futbolístico.

El próximo compromiso será el jueves 26 de febrero a las 17:15 en el Cilindro de Avellaneda, cuando reciba a Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual tras seis fechas y uno de los equipos más regulares del campeonato.

Será una prueba exigente para la Academia, teniendo en cuenta el presente del conjunto mendocino, que además disputará la Copa Libertadores en este 2026.

Por ahora, Racing se encuentra fuera de la zona de playoffs y necesita sumar con regularidad para acomodarse tanto en el Apertura como en la tabla anual, que otorga plazas a las competencias internacionales.