Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, comenzó de manera irregular el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Más allá de lo estrictamente futbolístico, crecen las miradas críticas hacia la gestión de Diego Milito, quien transita su segundo año como presidente de la Academia.
PROBLEMAS DE PLATA
Terremoto en Racing por la declaración que golpea de lleno a Diego Milito
Diego Milito quedó totalmente expuesto en Racing Club luego de las declaraciones del presidente de Unión.
En las últimas horas, declaraciones del presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn, dejaron en evidencia al “Príncipe” y generaron fuerte repercusión entre los hinchas del club de Avellaneda, que reclaman explicaciones oficiales que, hasta el momento, no fueron brindadas por la institución.
Presidente de Unión sobre la gestión de Diego Milito
Si bien Racing Club conquistó la Recopa a comienzos de 2025, el mayor logro reciente de la Academia fue el 23 de noviembre de 2024, cuando obtuvo la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro en Paraguay.
Al repasar aquel equipo campeón, se observa que varios titulares ya no continúan en el club, aunque por al menos tres de ellos ingresó dinero: Maximiliano Salas, Agustín Almendra y Juan Nardoni.
Justamente Nardoni fue transferido en el último mercado de pases a Gremio y, al ser surgido en Unión de Santa Fe, el presidente tatengue, Luis Spahn, se refirió al tema.
Lo que generó ruido fue la revelación de lo que, según él, le manifestaron desde Racing. En relación al dinero que el club de Avellaneda debe abonarle a Unión por la venta del volante, Spahn expresó: “Hablé el viernes con Milito pidiéndole soluciones. Me encontré con que no estaba el tesorero. Charlamos un largo rato y me dijeron que están muy mal económicamente. Les dije que no era una cuestión de voluntad. Es una obligación el pago”.
La frase impactó en el microclima racinguista y dejó en evidencia una posible fragilidad financiera, lo que llevó a muchos hinchas a exigir explicaciones públicas a la dirigencia encabezada por Diego Milito.
Más sobre Racing de Gustavo Costas
En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el arranque de Racing Club en este 2026, bajo la conducción de Gustavo Costas, mostró claros contrastes.
El equipo inició el Torneo Apertura de la Liga Profesional con tres derrotas consecutivas, una racha que lo dejó en el último lugar de la tabla anual y encendió las primeras alarmas.
Sin embargo, en los dos encuentros siguientes la Academia logró dos victorias consecutivas y evidenció una mejora en el funcionamiento colectivo, dejando atrás la imagen de las primeras fechas.
En la jornada más reciente, igualó en La Bombonera frente a Boca Juniors en un partido de bajo vuelo futbolístico.
El próximo compromiso será el jueves 26 de febrero a las 17:15 en el Cilindro de Avellaneda, cuando reciba a Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual tras seis fechas y uno de los equipos más regulares del campeonato.
Será una prueba exigente para la Academia, teniendo en cuenta el presente del conjunto mendocino, que además disputará la Copa Libertadores en este 2026.
Por ahora, Racing se encuentra fuera de la zona de playoffs y necesita sumar con regularidad para acomodarse tanto en el Apertura como en la tabla anual, que otorga plazas a las competencias internacionales.