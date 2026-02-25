El Gobierno anticipa que insistirá con las licencias médicas

Ese punto proponía reducir el pago de salarios durante las licencias por enfermedad al 50% o 75%, de acuerdo con la gravedad de la afección. Ese artículo generó un amplio rechazo social y sindical, e incluso los bloques dialoguistas (como el PRO y la UCR) presionaron para retirar el punto debido al costo político que implicaba.

Finalmente, La Libertada Avanza decidió eliminar dicho artículo, entendiendo que era la única manera de lograr la aprobación de la reforma en Diputados, y (al menos por ahora) continúa vigente el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza el pago del 100% de la remuneración durante las licencias médicas.

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza

AFA: Sugestivo silencio de Milei, y las miradas apuntan a Santiago Caputo