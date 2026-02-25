El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, aseguró que el Gobierno insistirá en cambiar las licencias por enfermedad, tras eliminar el artículo de la reforma laboral ya que no contaba con los consensos para su aprobación.
"CORREGIR ESE TEMA"
El Gobierno anticipa que insistirá con las licencias médicas
El senador Bartolomé Abdala aseguró que el Gobierno insistirá en cambiar las licencias por enfermedad, tras eliminar el artículo de la reforma laboral.
Asimismo, señaló que ese tema “es algo menor en lo extenso y en lo bondadoso” que tiene el proyecto de modernización laboral presentado por el Gobierno nacional.
“Es verdad que ese artículo acusaba las enfermedades graves de alguna manera diferente, con lo cual se eliminó. Pero, de ninguna manera, la ley que se va a sancionar el viernes es de menor importancia”, planteó el libertario en una entrevista con Infobae.
En la misma línea, indicó que “con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema” porque para el Gobierno es de suma importancia cortar con las licencias abusivas, como las que “sufren tanto en lo privado como en el sector público”. “Los certificados médicos truchos y hay que hacer algo”, añadió Bartolomé Abdala.
La controversia había surgido tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, cuando tomó trascendencia el artículo 44 del proyecto que anunciaba recortes salariales vinculados a las enfermedades que podrían atravesar los trabajadores.
Ese punto proponía reducir el pago de salarios durante las licencias por enfermedad al 50% o 75%, de acuerdo con la gravedad de la afección. Ese artículo generó un amplio rechazo social y sindical, e incluso los bloques dialoguistas (como el PRO y la UCR) presionaron para retirar el punto debido al costo político que implicaba.
Finalmente, La Libertada Avanza decidió eliminar dicho artículo, entendiendo que era la única manera de lograr la aprobación de la reforma en Diputados, y (al menos por ahora) continúa vigente el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantiza el pago del 100% de la remuneración durante las licencias médicas.
