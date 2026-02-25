Un argentino superó los 100M de suscriptores en YouTube y es el #1 de la región

Desde Forbes Argentina lo llevaron a la tapa, porque su canal acumula más de 31 mil millones de visualizaciones, números que en cualquier otra industria hablarían de un multimedio internacional.

El chico de pueblo que ahora está en la élite de YouTube

Nacido en Concepción de la Sierra, Misiones, Igoa salió de internet puro y duro. Arrancó en 2014, dejó la carrera de Arquitectura en Rosario y se la jugó por un modelo que en ese momento no tenía garantías de nada. Lo contó en el adelanto del reportaje con Forbes: "Me arriesgué y se fueron dando las cosas, se empezaron a contactar algunas marcas y empecé a generar ingresos".

Su contenido apunta a chicos y preadolescentes, con desafíos de alto impacto como "100 botones misteriosos debajo del agua" o "24 horas en casa del árbol", videos que superan cómodamente los 100 millones de vistas. Pero detrás de esa fachada lúdica hay una estructura: estudios propios, equipo técnico, planificación, reinversión permanente.

Él mismo explicó el secreto de su éxito con una claridad poco habitual en lugar de arrojar una frase armada: "El consejo que le doy a alguien que quiere empezar en YouTube es la constancia. Uno cree que los 100 millones llegan de arriba y que fue todo fácil, pero hay muchas cosas malas que pasaron en el camino y hay que enfocarse en lo bueno".

Y en redes también dejó claro el sentido del logro: "El botón de 100 millones se vino para Argentina. Primeros en idioma español en la historia de YouTube en llegar a 100M y recibir este premio; muchas gracias por todo el apoyo, esto es de ustedes".

No solo el récord personal es lo interesante, sino lo que simboliza: un creador argentino, desde un pueblo de 6.000 habitantes, compitiendo de igual a igual con los gigantes del entretenimiento, mostrándole al mundo que el español no es un mercado secundario sino una audiencia masiva con influencia propia.

