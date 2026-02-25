Un argentino superó los 100M de suscriptores en YouTube y es el #1 de la región

Alejo Igoa acaba de cruzar una frontera que parecía ser de los gigantes angloparlantes: superó los 100 millones de suscriptores en YouTube y se convirtió en el primer creador en español en recibir el Botón de Diamante Rojo. Si alguien todavía piensa que ser youtuber es un hobby, que mire los números de Alejo y saque cuentas.
Para entender la dimensión del asunto hay que ir por partes, porque 100 millones no es una cifra que se consiga por casualidad ni por un par de videos. Conseguir ese logro implica cumplir requisitos estrictos de la plataforma, sostener una actividad constante, respetar las normas comunitarias, mantener la originalidad en los contenidos y, sobre todo, construir una comunidad real que vuelva todos los días.
YouTube entrega diferentes placas por diferentes hitos: Plata a los 100.000, Oro al millón, Diamante a los 10 millones y el Diamante Rojo recién cuando se superan los 100 millones. Ese último escalón es territorio casi exclusivo de gigantes mundiales como MrBeast. Ahora un argentino se metió ahí.
El propio Alejo lo dijo cuando recibió el premio: "Esto empezó casi como un juego, pero hoy somos el canal de habla hispana con más suscriptores en el mundo y eso es un sueño que comparto con cada una de las personas que me acompaña día a día. Este logro es de todo el equipo y de una comunidad que demuestra que el contenido en español no tiene límites".
Solo en 2025 sumó 43,7 millones de nuevos seguidores, una cifra que lo puso segundo en crecimiento global, detrás de MrBeast. Y en tres meses pasó de 91,9 millones a 100 millones, a fuerza de estrategia, inversión y una maquinaria que funciona como empresa.
Desde Forbes Argentina lo llevaron a la tapa, porque su canal acumula más de 31 mil millones de visualizaciones, números que en cualquier otra industria hablarían de un multimedio internacional.
El chico de pueblo que ahora está en la élite de YouTube
Nacido en Concepción de la Sierra, Misiones, Igoa salió de internet puro y duro. Arrancó en 2014, dejó la carrera de Arquitectura en Rosario y se la jugó por un modelo que en ese momento no tenía garantías de nada. Lo contó en el adelanto del reportaje con Forbes: "Me arriesgué y se fueron dando las cosas, se empezaron a contactar algunas marcas y empecé a generar ingresos".
Su contenido apunta a chicos y preadolescentes, con desafíos de alto impacto como "100 botones misteriosos debajo del agua" o "24 horas en casa del árbol", videos que superan cómodamente los 100 millones de vistas. Pero detrás de esa fachada lúdica hay una estructura: estudios propios, equipo técnico, planificación, reinversión permanente.
Él mismo explicó el secreto de su éxito con una claridad poco habitual en lugar de arrojar una frase armada: "El consejo que le doy a alguien que quiere empezar en YouTube es la constancia. Uno cree que los 100 millones llegan de arriba y que fue todo fácil, pero hay muchas cosas malas que pasaron en el camino y hay que enfocarse en lo bueno".
Y en redes también dejó claro el sentido del logro: "El botón de 100 millones se vino para Argentina. Primeros en idioma español en la historia de YouTube en llegar a 100M y recibir este premio; muchas gracias por todo el apoyo, esto es de ustedes".
No solo el récord personal es lo interesante, sino lo que simboliza: un creador argentino, desde un pueblo de 6.000 habitantes, compitiendo de igual a igual con los gigantes del entretenimiento, mostrándole al mundo que el español no es un mercado secundario sino una audiencia masiva con influencia propia.
