Ángel de Brito volvió a disparar sin filtro y esta vez el blanco fue Nancy Pazos, en una charla en Luzu TV que terminó reabriendo una guerra que nunca cicatrizó del todo. Lo que dijo no fue una chicana más: fue un mensaje directo que deja claro que hay heridas abiertas y cuentas pendientes que todavía pesan.
SIN PIEDAD
"Está loca": Ángel de Brito cruzó a Nancy Pazos y le hizo la cruz para siempre
Ángel de Brito sacó trapitos al sol sobre Nancy Pazos y dejó una frase que reabre una guerra vieja. ¿Qué pasó detrás de cámara y por qué no hay vuelta atrás?
El día que Ángel de Brito decidió no negociar más con Nancy Pazos
Todo ocurrió en Patria y Familia, el ciclo de Luzu TV conducido por Fede Popgold, donde Ángel fue invitado a repasar su vínculo con distintas panelistas que pasaron por LAM. El formato era distendido, pero la respuesta fue directa cuando le preguntaron: "¿Con quién no volverías a trabajar jamás?". Sin dudarlo, levantó la paleta con la cara de Nancy Pazos y lanzó: "Sí, qué sé yo… Enloqueció. Lloraba en el camarín porque no se quería ir y después nos criticaba en los programas".
Cerrar la puerta así, en un medio donde las peleas se estiran para negociar regresos o levantar el rating, no es habitual. Y Ángel, que conoce el juego mejor que nadie, sabe lo que implica.
Además, agregó: "Inventó muchas cosas, como muchas que se van e inventan cosas que no ocurrieron. Y está bien, es parte del folclore". Esa última línea tiene doble filo: por un lado relativiza el conflicto como algo propio del espectáculo, pero por otro deja sembrada la idea de que hubo versiones falsas que lo afectaron.
Recordemos que, desde que Nancy dejó el panel, hubo cruces al aire y en redes. En X, por ejemplo, ella lo desmintió cuando él contó que había pedido cambiarse a primera clase en un vuelo: "Mentira. Solo pedí si mi novio que mide 1.96 podía pasarse, como se pasó, al asiento de emergencia. Gracias por interesarse tanto en mi vida pero hagan periodismo".
Lo que queda ahora en el aire es que no se trata solo de diferencias profesionales sino de estilos y egos que nunca terminaron de encajar. Y cuando eso se mezcla con cámaras y micrófonos, el conflicto deja de ser privado.
Lali al frente y el resto detrás
En el mismo programa, el tono cambió cuando Ángel habló de la escena pop actual y de figuras como Lali Espósito, Tini Stoessel y Emilia Mernes. Ahí no hubo reproches sino análisis y cierta admiración.
"Lali me gusta de siempre, no de ahora que es la mega famosa. Siempre me gustó", dijo, dejando claro su favoritismo. Y sumó: "Me gustan todas las de su generación: me gusta Tini, me gusta Emilia, porque son todas muy distintas", aunque reconoció que "ahora andan todas peleadas".
Cuando profundizó, fue categórico: "Pero Lali me parece la más real, con todos sus exabruptos y su talento. Baila, canta, actúa, no le falta nada. Me parece que es la más completa y la que menos cambió". Incluso agregó en la charla que "Obvio que la vida te cambia, te transforma, te evoluciona, pero ella no perdió la esencia".
Es interesante el contraste con lo dicho sobre Nancy. Con las artistas pop hay valoración y matices; con Pazos, ruptura definitiva. Y eso también habla de cómo Ángel administra sus vínculos: distingue entre competencia artística y conflicto personal.
---------------------------------------------------------------------
