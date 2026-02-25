"Está loca": Ángel de Brito cruzó a Nancy Pazos y le hizo la cruz para siempre

Embed

Lo que queda ahora en el aire es que no se trata solo de diferencias profesionales sino de estilos y egos que nunca terminaron de encajar. Y cuando eso se mezcla con cámaras y micrófonos, el conflicto deja de ser privado.

Lali al frente y el resto detrás

En el mismo programa, el tono cambió cuando Ángel habló de la escena pop actual y de figuras como Lali Espósito, Tini Stoessel y Emilia Mernes. Ahí no hubo reproches sino análisis y cierta admiración.

"Lali me gusta de siempre, no de ahora que es la mega famosa. Siempre me gustó", dijo, dejando claro su favoritismo. Y sumó: "Me gustan todas las de su generación: me gusta Tini, me gusta Emilia, porque son todas muy distintas", aunque reconoció que "ahora andan todas peleadas".

image Sobre Lali Espósito, Tini Stoessel y Emilia Mernes, Ángel marcó diferencias y elogió especialmente a Lali por su autenticidad.

Cuando profundizó, fue categórico: "Pero Lali me parece la más real, con todos sus exabruptos y su talento. Baila, canta, actúa, no le falta nada. Me parece que es la más completa y la que menos cambió". Incluso agregó en la charla que "Obvio que la vida te cambia, te transforma, te evoluciona, pero ella no perdió la esencia".

Es interesante el contraste con lo dicho sobre Nancy. Con las artistas pop hay valoración y matices; con Pazos, ruptura definitiva. Y eso también habla de cómo Ángel administra sus vínculos: distingue entre competencia artística y conflicto personal.

