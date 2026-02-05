El desempeño de Benjamín Vicuña como conductor en El Trece volvió a quedar bajo la lupa tras un comentario del periodista Ángel de Brito en redes sociales, donde analizó las posibles causas del bajo rendimiento del ciclo. El actor chileno había asumido el desafío de ponerse al frente de un formato internacional que no logró consolidarse en la grilla.
"CONDUCTOR SIN TRAYECTORIA"
Por qué fracasó Benjamín Vicuña en El Trece: La tajante opinión de Ángel de Brito
El periodista señaló que la versión diaria del ciclo y la falta de experiencia en conducción fueron determinantes para que el programa de El Trece no rinda.
Según planteó el conductor de LAM, una de las principales dificultades habría sido la decisión de adaptar a emisión diaria el formato de The Balls que, en la mayoría de los países, funciona de manera semanal. La única experiencia local similar, recordó, fue la versión que condujo Guido Kaczka, que tampoco consiguió buenos resultados.
El periodista también señaló que el programa terminó pareciendo un “refrito” de una idea ya probada sin éxito, lo que habría contribuido al desgaste del concepto antes de poder afianzarse. Esa percepción, sumada a la competencia televisiva, habría limitado el interés del público.
En su conclusión, el periodista sostuvo que la combinación entre un formato debilitado y "un conductor sin trayectoria" previa en ese rol explicaría gran parte del tropiezo televisivo. Por ahora, la continuidad del proyecto y el rol del artista en la conducción siguen siendo una incógnita en el canal perteneciente al Grupo Clarín.
Cinthia Fernández expuso a El Trece
La nota de la China Suárez en La mañana con Moria quedó envuelta en polémica tras las declaraciones de Cinthia Fernández, quien aseguró que desde El Trece hubo una bajada de línea que prohibía mencionar a Benjamín Vicuña.
En diálogo con LAM, la panelista reveló que una de sus preguntas fue vetada por la producción: “Mi pregunta era por qué con Cabré estaba todo bien y con Vicuña todo mal, y me dijeron que de Vicuña no se hablaba”, afirmó, y vinculó esa decisión a conflictos previos generados por la primera entrevista de la actriz con Moria Casán para proteger al actual conductor de The Balls.
No obstante, es preciso recordar que la conductora previamente había salido a desmentir cualquier tipo de guionado o bajada de línea. La diva aseguró que las preguntas no estuvieron pactadas y que la organización del panel respondió únicamente a una cuestión de tiempos por el cierre del programa.
Con firmeza, defendió su autonomía y la de su equipo, negando presiones externas. “A mí nadie me baja línea”, señaló, dejando en evidencia dos relatos opuestos sobre una entrevista que terminó exponiendo las internas de la televisión abierta.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."
De Japón a Argentina: El caso de una joven sometida por su pareja en Salta
Flor de la V todavía no se fue pero El Nueve ya le busca reemplazo: "Estarían pensando en..."
China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas