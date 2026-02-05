Por qué fracasó Benjamín Vicuña en El Trece: La tajante opinión de Ángel de Brito

Cinthia Fernández expuso a El Trece

La nota de la China Suárez en La mañana con Moria quedó envuelta en polémica tras las declaraciones de Cinthia Fernández, quien aseguró que desde El Trece hubo una bajada de línea que prohibía mencionar a Benjamín Vicuña.

En diálogo con LAM, la panelista reveló que una de sus preguntas fue vetada por la producción: “Mi pregunta era por qué con Cabré estaba todo bien y con Vicuña todo mal, y me dijeron que de Vicuña no se hablaba”, afirmó, y vinculó esa decisión a conflictos previos generados por la primera entrevista de la actriz con Moria Casán para proteger al actual conductor de The Balls.

No obstante, es preciso recordar que la conductora previamente había salido a desmentir cualquier tipo de guionado o bajada de línea. La diva aseguró que las preguntas no estuvieron pactadas y que la organización del panel respondió únicamente a una cuestión de tiempos por el cierre del programa.

Con firmeza, defendió su autonomía y la de su equipo, negando presiones externas. “A mí nadie me baja línea”, señaló, dejando en evidencia dos relatos opuestos sobre una entrevista que terminó exponiendo las internas de la televisión abierta.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."

De Japón a Argentina: El caso de una joven sometida por su pareja en Salta

Flor de la V todavía no se fue pero El Nueve ya le busca reemplazo: "Estarían pensando en..."

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas

Piletas gratis en CABA: La lista que pocos conocen