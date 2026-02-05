Luego del empate de River ante Rosario Central, Marcelo Gallardo indicó que si bien siguen atentos al mercado de pases buscando oportunidades para incorporar jugadores, no aparecen nombres factibles sobre todo para reforzar la delantera. Apenas unas horas más tarde llegó el ofrecimiento de Jonathan Calleri, viejo anhelo del Muñeco.
River se plantó y confirmó su decisión tras el ofrecimiento de Jonathan Calleri
El nombre de Jonathan Calleri no es para nada nuevo en River ya que el Millonario lo ha buscado en varias ocasiones sobre todo con Gallardo como entrenador. El ex Boca viene realizando una larga carrera en el exterior aunque ya hace tiempo que sentó cabeza en el Sao Paulo de Brasil el cual parece ser su lugar en el mundo.
Lo cierto es que River está en la búsqueda de un centrodelantero y lógicamente en el momento que apareció sobre la mesa el nombre de Calleri al cuerpo técnico comandado por Marcelo Gallardo les interesó y mucho. Sin embargo, al profundizar en cómo sería la operación la chance de que el atacante de 32 años se ponga la camiseta de La Banda comenzó a diluirse.
River no va por Calleri
Calleri tiene hoy en día uno de los contratos más importantes de Sao Paulo, con números que hoy en día River no está dispuesto a abonar. Al mismo tiempo se supo que el jugador está en plenas negociaciones con el Tricolor para renovar su contrato que expira el próximo 31 de diciembre, por lo que el Millonario debería negociar la compra del pase del futbolista que suele portar la cinta de capitán cada vez que salta al campo de juego.
Hay que decir que Calleri viene de recuperarse de una lesión de ligamentos cruzados pero en este 2026 regresó de muy buena manera ya que en un total de siete encuentros anotó tres goles, lo que demuestra que está en un muy buen nivel y lógicamente esto complica mucho más la posibilidad de que Sao Paulo lo largue a un costo asequible.
En resumidas cuentas, River en estos momentos no está interesado en gastar el monto que habría que desembolsar por Calleri tanto en la compra del pase como en el contrato millonario que pide el jugador, por lo que todo apunta a que Gallardo y compañía esperarán al mercado de pases de junio para explorar otras posibilidades con un abanico de nombres más amplio.
