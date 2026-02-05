River se plantó y confirmó su decisión tras el ofrecimiento de Jonathan Calleri

image

River no va por Calleri

Calleri tiene hoy en día uno de los contratos más importantes de Sao Paulo, con números que hoy en día River no está dispuesto a abonar. Al mismo tiempo se supo que el jugador está en plenas negociaciones con el Tricolor para renovar su contrato que expira el próximo 31 de diciembre, por lo que el Millonario debería negociar la compra del pase del futbolista que suele portar la cinta de capitán cada vez que salta al campo de juego.