Flor de la V cuenta lo que siempre tuvo guardado de su marido Pablo Goycochea

Y siguió: "Entonces, fue un escándalo en ese momento. No era fácil para la sociedad, para el momento que vivíamos, contar mi historia o presentarlo a Pablo como mi novio. Porque eso trajo muchas consecuencias”, dijo. “Yo nunca lo conté y la gente no lo sabe esto que pasó".

"Mi marido es odontólogo y trabajaba en una clínica (...) Fue un escándalo. Salió la nota "el novio de Florencia de la V". A Pablo le costó el trabajo en ese momento”, reveló la actriz.

“Nadie lo supo esto porque nunca lo había contado, pero eso era lo que se vivía. Había una persecución. Era como preguntarse cómo puede ser que salgas con ‘una trava’, o mejor dicho, con ‘un trava’”, recordó.

"Lo echaron por ser tu novio", dijo Wainraich.

"Claro, lo echaron, o sea, esas fueron las consecuencias. Y después le costó mucho entrar a otras clínicas, hasta que él se puso a su consultorio por este tema. Fue algo bastante complejo, pero era lo que se vivía en ese momento en la Argentina”, cerró Flor de la V.

¿Qué pasará con el programa de Flor de la V?

La dura anécdota sale a relucir en un momento, aparentemente, de incertidumbre respecto al programa de Flor de la V.

Y es que, ha trascendido que "Los profesionales de siempre" atraviesa una crisis.

"En 'Los Profesionales' hay recambio de productores y panelistas", contó Ángel de Brito en su cuenta personal de X, tal como lo había informado Urgente24.

De Brito no se guardó absolutamente nada. Inmediatamente apuntó: "Josefina Pouso renunció para sumarse a 'Desayuno Americano' en América. No la despidieron al aire".

"Convocaron a Santiago Rova Roy y a Nancy Duré, pero finalmente no aceptaron", escribió. "Sacaron del panel a Fede Flowers".

Pero, lo más picante llegó cuando mencionó que, "los números están bajos. Flor se queja al aire".

El golpe de gracia vino con lo último que reveló De Brito: "El productor ejecutivo, Lucho Fryszberg, renunció y el lunes 02/02 comienza otro Lucho". Un cambio de timón que huele a último manotazo de ahogado.

