El último tramo de 2025 fue particularmente dinámico para el sector. En diciembre, las exportaciones de medicamentos registraron un incremento del 40% interanual y alcanzaron un monto mensual récord de US$ 115 millones. Este desempeño reflejó la consolidación de contratos comerciales que se fueron desarrollando a lo largo del año y permitió cerrar el ejercicio con cifras históricas.

El crecimiento sostenido a lo largo de los meses confirmó una tendencia positiva que ya se observaba en años anteriores, pero que en 2025 se profundizó de manera significativa. La combinación de mayor volumen exportado, mejores precios y ampliación de mercados explicó gran parte del salto registrado en el período.

Los laboratorios nacionales

El mensaje K es muy concreto a Roemmers, Bagó y otras empresas privadas nacionales: "(...) El de los medicamentos es un sector manejado políticamente por los laboratorios locales, que han logrado llevar hacia su posición a los siete grandes laboratorios n

Uno de los aspectos más destacados del año fue el desempeño de la industria farmacéutica de capitales nacionales. Los laboratorios argentinos registraron un aumento del 22,4% en sus exportaciones. Y lograron así ampliar su superávit en la balanza comercial externa de medicamentos hasta alcanzar los US$ 248 millones.

Este resultado posicionó a los laboratorios nacionales como los principales protagonistas del comercio exterior del sector. Ya que explicaron el 74% de las exportaciones totales de medicamentos del país. La balanza externa positiva representa un hito relevante para una actividad que históricamente tuvo una alta dependencia de insumos importados y una fuerte presión competitiva a nivel global.

El desempeño exportador permitió sostener un saldo favorable para la producción farmacéutica nacional, aun en un contexto de recuperación de las importaciones. En 2025, las compras externas del sector alcanzaron un valor cercano a los US$ 3.042 millones. Reflejando así una mayor actividad productiva y la necesidad de insumos, principios activos y bienes intermedios.

A pesar de este incremento, el crecimiento de las exportaciones fue suficiente para consolidar una balanza positiva en el segmento de los laboratorios nacionales. Y un récord histórico. Reforzando entonces su capacidad de generación de divisas y su aporte al comercio exterior argentino.

Latinoamérica, principal destino

image

Dentro de la estructura exportadora, los medicamentos biosimilares, aquellos medicamentos biológicos desarrollados tras la caducidad de la patente de un producto de referencia original, mostraron una expansión particularmente significativa.

De toda maneras, los medicamentos de síntesis química continúan siendo el principal componente de las exportaciones. Con envíos por US$ 983,2 millones y una participación del 84,1%. Pero el crecimiento de los biosimilares refleja un proceso de diversificación productiva y un mayor peso de la innovación en la canasta exportadora.

En términos geográficos, Latinoamérica se mantuvo como el principal destino de los medicamentos argentinos, concentrando el 63% de las exportaciones totales. El Mercosur explicó envíos por alrededor de US$ 380,2 millones, mientras que el resto de los países de la ALADI absorbieron exportaciones por US$ 280 millones.

Más allá de la región, se observaron avances significativos en mercados de Europa, Medio Oriente, Asia y África. Lo que permitió reducir la dependencia de unos pocos destinos y ampliar la presencia internacional de los productos argentinos. América del Norte también mostró una participación relevante, con exportaciones por más de US$ 40 millones.

Entre los mercados con mayor crecimiento en los últimos dos años se destacaron Turquía, Francia, Puerto Rico, Argelia y Venezuela. En conjunto, estos destinos explicaron un incremento cercano a los US$ 184 millones respecto de 2023. El caso de Turquía fue especialmente relevante, con un salto desde US$ 4 millones a más de US$ 102 millones. Mientras que Francia duplicó sus compras y otros mercados registraron aumentos porcentuales de tres y cuatro dígitos.

Nuevos destinos

El proceso de internacionalización del sector también se reflejó en la apertura de nuevos mercados. Durante 2025, los laboratorios nacionales lograron concretar exportaciones a países como Portugal, Turkmenistán, Mauritania y Djibouti. Ampliando así el alcance global de los medicamentos argentinos.

Si bien los montos iniciales fueron relativamente modestos, estas operaciones resultan estratégicas para diversificar riesgos. Así como ganar experiencia en nuevos entornos regulatorios y sentar las bases para un crecimiento sostenido en los próximos años.

Optimismo de cara al 2026

De cara a 2026, las expectativas del sector farmacéutico son optimistas. Las proyecciones indican que, de mantenerse el ritmo actual de crecimiento, las exportaciones de medicamentos podrían ubicarse en un rango cercano a los US$ 1.500 millones. Y así alcanzarían otro récord histórico.

Este escenario se sostendría por la consolidación de los mercados ya abiertos, la expansión de los biosimilares, la continuidad de inversiones productivas y una mayor integración internacional. En un contexto global de creciente demanda de medicamentos, el récord alcanzado en 2025 aparece no solo como un hito coyuntural, sino como la confirmación de un proceso de fortalecimiento estructural de la industria farmacéutica argentina.

