El cantante Bad Bunny se sumó a las protestas contra la política migratoria de Estados Unidos que impone el presidente Donald Trump al recibir el premio: "Fuera ICE, no somos salvajes, no somos animales ni aliens, somos seres humanos, somos americanos" dijo desde el escenario.
"FUERA, ICE, NO SOMOS SALVAJES"
Bad Bunny ganó el Grammy 2026 (por "EoO") y se lo dedicó a la fuerza anti migrantes de Trump
Bad Bunny contaba con 6 nominaciones que incluían Grabación del año y álbum del año. Su discurso fue celebrado por representantes de la industria de la música.
Sus palabras textuales fueron:
El cantante no pudo cantar durante la ceremonia ya que "por contrato" no podría hacerlo debido a que dará un concierto de medio tiempo en el Super Bowl LX al que no asistirá el presidente de Estados Unidos. Se jugará el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California.
Donald Trump estuvo presente en 2025 pero el Jefe de Estado se refirió a los artistas que se presentarán en esta ocasión en el evento deportivo más visto del año. Especialmente, la banda de punk Green Day y el propio Bad Bunny.
La premiación de los Grammy
Bad Bunny se llevó la estatuilla en la categoría de “Mejor interpretación de música global” con "EoO" y su premiado álbum "Debí tirar más fotos".
El intérprete, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se convirtió en el primer artista que canta en español y logra competir de forma simultánea en tantos apartados.
En la pasada gala del Latin Grammy, celebrada en noviembre de 2025, el "Conejo malo" logró 5 Grammys en las categorías Álbum del año, Mejor álbum urbano, Mejor interpretación y Grabación del año y Mejor interpretación de Reggaeton.