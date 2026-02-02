urgente24
OCIO Bad Bunny > Grammys > 2026

"FUERA, ICE, NO SOMOS SALVAJES"

Bad Bunny ganó el Grammy 2026 (por "EoO") y se lo dedicó a la fuerza anti migrantes de Trump

Bad Bunny contaba con 6 nominaciones que incluían Grabación del año y álbum del año. Su discurso fue celebrado por representantes de la industria de la música.

02 de febrero de 2026 - 00:03
Bad Bunny

Bad Bunny

El cantante Bad Bunny se sumó a las protestas contra la política migratoria de Estados Unidos que impone el presidente Donald Trump al recibir el premio: "Fuera ICE, no somos salvajes, no somos animales ni aliens, somos seres humanos, somos americanos" dijo desde el escenario.

Sus palabras textuales fueron:

ICE afuera. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, y somos americanos. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes. ICE afuera. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, y somos americanos. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2018152280525029398&partner=&hide_thread=false

El cantante no pudo cantar durante la ceremonia ya que "por contrato" no podría hacerlo debido a que dará un concierto de medio tiempo en el Super Bowl LX al que no asistirá el presidente de Estados Unidos. Se jugará el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California.

Donald Trump estuvo presente en 2025 pero el Jefe de Estado se refirió a los artistas que se presentarán en esta ocasión en el evento deportivo más visto del año. Especialmente, la banda de punk Green Day y el propio Bad Bunny.

Además, el titular de la Casa Blanca hizo referencia a “la distancia” entre California y Mar A Lago. “Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, dijo Trump, tras agregar que iría si “estuviera un poco más cerca”. Además, el titular de la Casa Blanca hizo referencia a “la distancia” entre California y Mar A Lago. “Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, dijo Trump, tras agregar que iría si “estuviera un poco más cerca”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2018135523915661763&partner=&hide_thread=false

La premiación de los Grammy

Bad Bunny se llevó la estatuilla en la categoría de “Mejor interpretación de música global” con "EoO" y su premiado álbum "Debí tirar más fotos".

El intérprete, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se convirtió en el primer artista que canta en español y logra competir de forma simultánea en tantos apartados.

El álbum destaca por una propuesta que integra ritmos urbanos como el trap y el reggaeton con géneros tradicionales de Puerto Rico. Hizo un mix con música jíbara, la bomba, la plena y la salsa. El álbum destaca por una propuesta que integra ritmos urbanos como el trap y el reggaeton con géneros tradicionales de Puerto Rico. Hizo un mix con música jíbara, la bomba, la plena y la salsa.

En la pasada gala del Latin Grammy, celebrada en noviembre de 2025, el "Conejo malo" logró 5 Grammys en las categorías Álbum del año, Mejor álbum urbano, Mejor interpretación y Grabación del año y Mejor interpretación de Reggaeton.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES