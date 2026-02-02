Bad Bunny ganó el Grammy 2026 (por "EoO") y se lo dedicó a la fuerza anti migrantes de Trump

Además, el titular de la Casa Blanca hizo referencia a “la distancia” entre California y Mar A Lago. “Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, dijo Trump, tras agregar que iría si “estuviera un poco más cerca”. Además, el titular de la Casa Blanca hizo referencia a “la distancia” entre California y Mar A Lago. “Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, dijo Trump, tras agregar que iría si “estuviera un poco más cerca”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2018135523915661763&partner=&hide_thread=false Bad Bunny en su llegada a la alfombra roja de los Grammy, y también sentando en la misma mesa con Miley Cyrus. pic.twitter.com/7vCegoPA77 — Molusco (@Moluskein) February 2, 2026

La premiación de los Grammy

Bad Bunny se llevó la estatuilla en la categoría de “Mejor interpretación de música global” con "EoO" y su premiado álbum "Debí tirar más fotos".

El intérprete, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se convirtió en el primer artista que canta en español y logra competir de forma simultánea en tantos apartados.

El álbum destaca por una propuesta que integra ritmos urbanos como el trap y el reggaeton con géneros tradicionales de Puerto Rico. Hizo un mix con música jíbara, la bomba, la plena y la salsa. El álbum destaca por una propuesta que integra ritmos urbanos como el trap y el reggaeton con géneros tradicionales de Puerto Rico. Hizo un mix con música jíbara, la bomba, la plena y la salsa.

En la pasada gala del Latin Grammy, celebrada en noviembre de 2025, el "Conejo malo" logró 5 Grammys en las categorías Álbum del año, Mejor álbum urbano, Mejor interpretación y Grabación del año y Mejor interpretación de Reggaeton.