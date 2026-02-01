Bioceres se desploma en Wall Street: De promesa unicornio a acción basura por debajo de US$1

Sin embargo, desde mediados de 2024, la acción comenzó a perder tracción en paralelo a un entorno agrícola adverso, marcado por la caída del precio internacional de la soja —uno de los principales motores de su negocio— y un frenazo en las compras de insumos por parte de productores argentinos que habían anticipado negociaciones cambiarias que no se concretaron, según informó Bloomberg Línea.

Mientras las acciones se desplomaban en Wall Street, otra crisis se gestaba en Argentina. Bioceres S.A., la sociedad controlante de aproximadamente el 40% de Bioceres Crop Solutions, enfrentó incumplimientos de pagarés bursátiles por varios millones de dólares desde junio pasado, situación que reavivó tensiones financieras en la estructura societaria del grupo.

Ese escenario llevó además a un proceso judicial que terminó con la pérdida de control sobre ProFarm Group, una unidad tecnológica vinculada al grupo que pasó a manos de acreedores tras un concurso vinculado a una deuda de unos US$55 millones. Aunque Bioceres apeló la decisión, la disputa refleja la fragilidad que atraviesa la compañía argentina en su intento por mantener una posición de liderazgo en innovación agrícola.

Las medidas de Bioceres

Ante este panorama, Bioceres anunció una reconfiguración de su modelo de negocios, abandonando actividades tradicionales de mejoramiento y producción de semillas para enfocarse en tecnología, licenciamiento y en fortalecer la adopción de su portafolio HB4 mediante acuerdos con socios estratégicos.

Fuentes especializadas indicron al mismo medio que esta transición no implica una venta directa, sino la transferencia de operaciones clave a terceros que permitan sostener la innovación tecnológica en medio de la reestructuración.

Para inversores, el presente de Bioceres es una advertencia sobre los peligros de la volatilidad en mercados globales y locales, y un punto de reflexión sobre los desafíos de consolidar un modelo de biotecnología agrícola sostenible en un contexto económico complejo.

Más noticias en Urgente24

Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Entre Telecom y Techint, Javier Milei y Grupo Clarín chocan antes del Carnaval

Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara