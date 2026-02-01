La biotecnológica Bioceres Crop Solutions (BIOX) transita uno de los tramos más turbulentos de su historia financiera. En 2021 fue vista como una acción líder con potencial de unicornio —alcanzó un precio máximo cercano a US$16 por acción—, hoy se comercia por debajo de US$1, con una caída de más de 35% solo en enero de 2026.
Bioceres se desploma en Wall Street: De promesa unicornio a acción basura por debajo de US$1
¿Por qué cayeron las acciones de Bioceres?
El derrumbe de los títulos de Bioceres responde a una combinación de factores externos e internos que golpearon tanto a los mercados financieros globales como al sector agroindustrial en Argentina. Entre el 31/12 de 2025 y el 30/01, las acciones pasaron de cotizarse en niveles superiores a US$1,30 a rondar US$0,84, ubicándose en el territorio de las denominadas “penny stocks”, definidas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) como valores que operan por debajo de US$5. Esto representa una caída del 35,4%.
Ese umbral crítico tiene implicancias regulatorias: si una acción se mantiene por debajo de US$1 durante 30 ruedas consecutivas, el Nasdaq puede iniciar un proceso de desliste, otorgando un período de gracia que obliga a la empresa a corregir ese precio o enfrentar su salida del índice principal donde cotiza.
Además, la firma se expone a otros requisitos de mantenimiento como capitalización mínima, patrimonio neto y presentación de balances.
La caída de Bioceres tiene raíces más profundas. La compañía, con sede en Rosario, es conocida por desarrollar semillas resistentes a la sequía y por su tecnología HB4, que prometía ventajas competitivas en mercados agrícolas exigentes.
Sin embargo, desde mediados de 2024, la acción comenzó a perder tracción en paralelo a un entorno agrícola adverso, marcado por la caída del precio internacional de la soja —uno de los principales motores de su negocio— y un frenazo en las compras de insumos por parte de productores argentinos que habían anticipado negociaciones cambiarias que no se concretaron, según informó Bloomberg Línea.
Mientras las acciones se desplomaban en Wall Street, otra crisis se gestaba en Argentina. Bioceres S.A., la sociedad controlante de aproximadamente el 40% de Bioceres Crop Solutions, enfrentó incumplimientos de pagarés bursátiles por varios millones de dólares desde junio pasado, situación que reavivó tensiones financieras en la estructura societaria del grupo.
Ese escenario llevó además a un proceso judicial que terminó con la pérdida de control sobre ProFarm Group, una unidad tecnológica vinculada al grupo que pasó a manos de acreedores tras un concurso vinculado a una deuda de unos US$55 millones. Aunque Bioceres apeló la decisión, la disputa refleja la fragilidad que atraviesa la compañía argentina en su intento por mantener una posición de liderazgo en innovación agrícola.
Las medidas de Bioceres
Ante este panorama, Bioceres anunció una reconfiguración de su modelo de negocios, abandonando actividades tradicionales de mejoramiento y producción de semillas para enfocarse en tecnología, licenciamiento y en fortalecer la adopción de su portafolio HB4 mediante acuerdos con socios estratégicos.
Fuentes especializadas indicron al mismo medio que esta transición no implica una venta directa, sino la transferencia de operaciones clave a terceros que permitan sostener la innovación tecnológica en medio de la reestructuración.
Para inversores, el presente de Bioceres es una advertencia sobre los peligros de la volatilidad en mercados globales y locales, y un punto de reflexión sobre los desafíos de consolidar un modelo de biotecnología agrícola sostenible en un contexto económico complejo.
