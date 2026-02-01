urgente24
El nuevo gurú del bienestar de los republicanos: Robert F. Kennedy Jr. con "MAHA"

Robert F. Kennedy Jr. impulsa el movimiento MAHA: de las críticas a Michelle Obama a la obsesión por lo orgánico y la autonomía sanitaria

01 de febrero de 2026 - 12:38
Robert F. Kennedy Jr. logró lo impensable: transformar la ortodoxia del Partido Republicano. A través del movimiento MAHA (Make America Healthy Again), el actual secretario de Salud ha pasado de ser un aliado político de Donald Trump a convertirse en el guía espiritual y nutricional de los conservadores en Washington, según Político.

image
Robert F. Kennedy Jr en la Cumbre de MAHA, que convocó a funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS); ejecutivos de las industrias de biotecnología, tecnología sanitaria y alimentación; emprendedores de la salud y el bienestar; y personas influyentes en el ámbito del bienestar.

Robert F. Kennedy Jr en la Cumbre de MAHA, que convocó a funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS); ejecutivos de las industrias de biotecnología, tecnología sanitaria y alimentación; emprendedores de la salud y el bienestar; y personas influyentes en el ámbito del bienestar.

El cambio de dieta en el Capitolio: De Chick-fil-A a los "Superalimentos"

La influencia de Kennedy ha penetrado en instituciones como la Heritage Foundation, donde la cultura del catering rápido está siendo reemplazada por opciones orgánicas y funcionales. La iniciativa Restaurando el Bienestar Estadounidense (RAW) busca "MAHA-izar" las oficinas republicanas, sustituyendo la comida ultraprocesada por:

  • Shots de jugo prensado y huevos orgánicos.

  • Proveedores de alimentos frescos como The Little Beet y Sweetgreen.

  • Eliminación de aceites de semillas y colorantes artificiales.

Tecnología y Biohacking: De MAGA a MAHA

En los pasillos del Congreso, asesores y legisladores republicanos han adoptado dispositivos de monitoreo como los anillos Oura y las pulseras WHOOP para registrar el sueño y el esfuerzo físico.

Este cambio cultural no es solo estético. Legisladores como Vern Buchanan (R-FL) lideran grupos parlamentarios que promueven la autonomía sanitaria, alejándose del modelo farmacéutico tradicional y buscando alternativas en restaurantes con sistemas de filtrado de agua por carbón y menús libres de químicos.

Los republicanos y la leche cruda

Uno de los puntos más polémicos de la agenda de Kennedy es la promoción de la leche cruda (sin pasteurizar). A pesar de las advertencias de la FDA sobre bacterias peligrosas, su demanda en las afueras de Washington ha crecido un 20% anual. Para los seguidores de MAHA, el acceso a alimentos sin procesar representa una desconexión necesaria de las regulaciones federales.

Contraste con la era de Michelle Obama

Hace 15 años, el Partido Republicano criticaba las iniciativas saludables de Michelle Obama como "paternalismo estatal". Hoy, bajo el ala de RFK Jr., el bienestar es una bandera de libertad individual y soberanía corporal.

Impacto en el mercado del bienestar

El movimiento ha impulsado una industria de 2 billones de dólares. En el área de Washington (DMV), han proliferado:

  • Granjas regenerativas que venden sebo y vísceras de res.
  • Centros de biohacking con saunas y crioterapia (piscinas frías).
  • Restaurantes "farm-to-table" enfocados en la densidad nutricional.

Aunque los demócratas ven con escepticismo el enfoque antivacunas de Kennedy, es innegable que MAHA ha logrado que el bienestar sea "cool" para la derecha, uniendo a conservadores tradicionales con nuevos votantes interesados en la medicina natural.

