Contraste con la era de Michelle Obama

Hace 15 años, el Partido Republicano criticaba las iniciativas saludables de Michelle Obama como "paternalismo estatal". Hoy, bajo el ala de RFK Jr., el bienestar es una bandera de libertad individual y soberanía corporal.

Impacto en el mercado del bienestar

El movimiento ha impulsado una industria de 2 billones de dólares. En el área de Washington (DMV), han proliferado:

Granjas regenerativas que venden sebo y vísceras de res.

que venden sebo y vísceras de res. Centros de biohacking con saunas y crioterapia (piscinas frías).

con saunas y crioterapia (piscinas frías). Restaurantes "farm-to-table" enfocados en la densidad nutricional.

Aunque los demócratas ven con escepticismo el enfoque antivacunas de Kennedy, es innegable que MAHA ha logrado que el bienestar sea "cool" para la derecha, uniendo a conservadores tradicionales con nuevos votantes interesados en la medicina natural.

