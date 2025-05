Papelón en EE.UU.: RFK Jr. armó un informe truchando papers y manipulando datos

Katherine Keyes aparece como autora principal de un supuesto estudio titulado "Changes in mental health and substance abuse among US adolescents during the COVID-19 pandemic", publicado supuestamente en JAMA Pediatrics. Pero el estudio no existe y la misma Keyes aseguró al medio que nunca lo escribió: “Ese paper no es real. No tiene nada que ver conmigo ni con mis colegas”.