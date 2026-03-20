Politico.com no cree en Carlos Maslaton: El caso Joe Kent

joe-kent-y-donald-trump-1200x675 Joe Kent y Donald Trump.

Cuando Joe Kent dimitió como máximo responsable de la lucha antiterrorista en Estados Unidos por su descontento con la guerra contra Irán, el presidente Donald Trump y gran parte del establishment republicano lo restaron importancia, considerándolo un don nadie que probablemente estaría mejor fuera del poder.

Pero la brecha ideológica que la deserción de Kent puso al descubierto esta semana está resultando más difícil de disimular, y está reabriendo una batalla cada vez más profunda por el alma del Partido Republicano.

Tucker Carlson, cuyo podcast es un altavoz para la derecha populista pacifista, invitó a Kent a su programa a las 36 horas de su renuncia. La comentarista de extrema derecha Candace Owens lo contrató para un evento el jueves 19/03 en el antiguo Hotel Trump en Washington.

Y la Casa Blanca estaba haciendo lo que ha hecho desde que comenzó la guerra: insistir en que los críticos no son más que un grupo marginal y ruidoso en internet sin ninguna influencia real en el partido MAGA de Trump.

tucker carlson twitter.webp Tucker Carlson.

Maldito Israel

Pero desestimar a Kent conlleva un riesgo evidente. Carlson y Owens, cuya audiencia promedio rivaliza con la programación estelar de CNN, han sugerido, o han entrevistado a personas que han sugerido, que Israel está detrás de una serie de males, desde haber llevado a Estados Unidos a la guerra con Irán hasta el asesinato de Charlie Kirk. En su carta de renuncia, que compartió en X , Kent afirmó que la inteligencia demostraba que Irán no representaba una amenaza inminente a pesar de las afirmaciones de Trump y que Israel había empujado a Estados Unidos a la guerra.

Esta división llega al meollo de una cuestión que el Partido Republicano nunca ha resuelto del todo en la era de Trump: si la coalición del Presidente se construyó sobre la fuerza de su personalidad o si representaba una auténtica reorientación política hacia el populismo, el aislacionismo y el nacionalismo de "Estados Unidos primero".

Tras más de una década con Trump como figura clave del Partido Republicano, sigue sin estar claro si el partido ha cambiado realmente el intervencionismo de la era Bush por un escepticismo hacia las injerencias extranjeras, un escepticismo que ahora coexiste de forma incómoda con lo que algunos temen que pueda convertirse en una "guerra interminable" en Oriente Medio.

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Traducción: Joe Kent acaba de revelar lo último que Charlie Kirk le dijo: “La última vez que vi a Charlie Kirk en este mundo fue en junio, en el Ala Oeste de la Casa Blanca.” “Me miró a los ojos y me dijo… Joe, evita que entremos en guerra con Irán.” “Uno de los asesores más cercanos del presidente Trump abogaba abiertamente por que no entráramos en guerra con Irán y por que reconsideráramos, al menos, nuestra relación con los israelíes.” “¿Y luego, de repente, lo asesinan públicamente y no se nos permite hacer ninguna pregunta al respecto?” “La investigación en la que participé [con] el Centro Nacional Antiterrorista, nos impidió continuar investigando.” “Pero aún quedaban muchas cosas por investigar en las que no puedo entrar.” “Hay preguntas sin respuesta.” “Sabemos, gracias a los mensajes de texto que se han hecho públicos, que Charlie estaba bajo mucha presión por parte de muchos donantes proisraelíes.”

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Disputa en el Partido Republicano

Curt Mills, editor de The American Conservative, dijo que Kent y quienes piensan como él están luchando contra un intento de convertir al partido nuevamente en un "partido de derecha corporativista, neoconservador y partidario de la reducción de impuestos".

Mills afirmó que hay que tomar en serio al electorado populista de derecha. Destacó la importancia crucial de los votantes descontentos —especialmente los hombres jóvenes— para la victoria de Trump en 2024 y cómo los propios asesores de Trump presumieron de su éxito con este grupo demográfico.

“Si reconoces que esto fue lo que diferenció electoralmente a Trump de, digamos, Mitt Romney, si te crees alguna de esas tonterías, entonces la idea de que la opinión de ninguna de estas personas importa ahora me parece un poco ridícula”, añadió Mills.

La fractura interna del partido tiene el potencial de desestabilizar la frágil coalición que el Partido Republicano necesita mantener unida antes de las elecciones de mitad de mandato, que determinarán quién controlará el Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump y, por extensión, si se enfrentará a una serie de investigaciones lideradas por los demócratas y a procesos de destitución.

La Casa Blanca y sus aliados insisten en que nada de esto tiene mayor trascendencia. Argumentan que la derecha populista pacifista ha confundido sus altavoces con un movimiento, confundiendo la influencia en línea con el peso electoral real en un partido que, en esencia, sigue siendo belicista y ampliamente partidario del presidente.

“Lo que realmente está sucediendo aquí es que Tucker, Joe Kent, Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie pretenden que lo que está pasando es algo imprevisto, una traición a MAGA, y que de alguna manera hablan mejor de MAGA que el Presidente que lo diseñó”, dijo el presentador de podcasts conservador Ben Shapiro. “El 90% de MAGA está con Trump. Hay un montón de tonterías impulsadas por el tráfico algorítmico de [la red social] X, y no reflejan la realidad”.

erika kirk y jd vance Erika Kirk y JD Vance: MAGA en ebullición.

Encuestas en la Casa Blanca

En respuesta a preguntas sobre la reacción contra la guerra, los asesores de la Casa Blanca citaron una larga lista de encuestas que respaldan en gran medida esa evaluación. Una encuesta de NBC News publicada días después del inicio del conflicto reveló que el 77% de los republicanos —incluido el 90% de los autodenominados republicanos MAGA— apoyaban los ataques contra Irán, aunque ese apoyo disminuye drásticamente cuando se les pregunta sobre su respaldo al despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno.

“El Presidente no toma estas decisiones de seguridad nacional, de vital importancia, basándose en encuestas de opinión pasajeras o en lo que dicen los presentadores de podcasts, sino en el interés superior del pueblo estadounidense”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle.

Ingle calificó la carta de Kent de “egocéntrica” y “plagada de mentiras”, refutando la afirmación de que Israel obligó a Estados Unidos a atacar a Irán e insistiendo en que Irán sí representaba una “amenaza inminente” y se estaba “preparando para atacar primero a los estadounidenses”.

Kent no respondió a la solicitud de comentarios.

Aunque el apoyo republicano ha disminuido —una encuesta de POLITICO de esta semana mostró que el 70% de los votantes de Trump de 2024 y el 81% de los republicanos que se autodenominan seguidores de MAGA apoyan los ataques—, sigue siendo sólido.

«La influencia de ese ala neoaislacionista y conservadora del partido está disminuyendo a medida que la realidad les golpea con fuerza», dijo Tim Chapman, presidente de Advancing American Freedom, la organización fundada por el primer vicepresidente de Trump, Mike Pence. «Ya no es una postura sostenible en la Casa Blanca, porque la Casa Blanca se enfrenta al mundo real, y se enfrenta a su mundo virtual, que pretenden que sea real, pero que simplemente no lo es».

La organización de Chapman se convirtió en una especie de refugio para los conservadores que trazaban precisamente esas líneas. En diciembre pasado, más de una docena de empleados de la Heritage Foundation se pasaron a AAF tras la controversia generada por la defensa que hizo su presidente, Kevin Roberts, de la amistosa entrevista que Carlson le concedió al influyente ultraderechista y negacionista del Holocausto, Nick Fuentes, un nacionalista blanco declarado, cuyo público está compuesto principalmente por hombres jóvenes con una importante presencia en internet.

Tras esa entrevista, Shapiro calificó a Carlson como "el propagador más virulento de ideas viles en Estados Unidos" y el senador Ted Cruz como "el demagogo más peligroso de este país". El vicepresidente JD Vance, cuyo ascenso fue impulsado por el ala populista del partido, se vio en una situación incómoda, tratando de encontrar el equilibrio entre ambos bandos.

partido republicano El Partido Republicano enfrenta un dilema generacional, expuesto en la cuestión de Israel / Irán. Deberá resolver qué hace, y es un año electoral.

Joe Kent

Kent tiene el potencial de desestabilizar al Partido Republicano de una manera muy similar. Su renuncia ya ha reavivado el debate sobre el antisemitismo dentro del partido, ya que su carta recurre a estereotipos que presentan a los judíos como manipuladores en la sombra en sus críticas a Israel, y saca a la luz las antiguas relaciones de Kent con Fuentes.

El ala más intransigente del Partido Republicano insiste en que el partido estaría más fuerte sin este grupo de populistas de podcasts y que cualquier voto perdido por su exclusión podría recuperarse. Creen que el ala populista, aislacionista y de los "chicos de los podcasts" del partido lastra sus aspiraciones electorales, y Kent ofrece una nueva oportunidad para lo que ellos consideran una rectificación.

“Es la radicalización del ala de podcasts del movimiento lo que está alejando a los votantes. No es que el presidente esté tomando medidas en Irán. Es que hay todas esas voces desquiciadas que coquetean con el antisemitismo —cuando no son antisemitas declarados— y que defienden posturas extremas en todos los ámbitos, no solo en política exterior, sino también en política interna”, añadió Chapman. “Eso es lo que amenaza con hacer que el Partido Republicano sea inelegible”.

Queda por ver si esto supone el inicio de algo más importante. Cuando miembros del personal de la Administración Biden empezaron a dimitir por el apoyo de Estados Unidos a la guerra de Israel en Gaza , la Casa Blanca los desestimó como voces marginales que no encajaban con la opinión mayoritaria estadounidense.

Pasaron meses antes de que quedara claro que las dimisiones eran una señal de alerta temprana de una fractura generacional en la coalición demócrata, una fractura que perseguiría al partido en 2024. Los republicanos ahora se enfrentan a una versión de la misma pregunta, solo que ahora se trata de si las voces de la derecha populista pacifista —y en particular las más jóvenes, que representan a la próxima generación de votantes republicanos— representan una minoría lo suficientemente ruidosa como para ser ignorada, o una fisura lo suficientemente profunda como para tener importancia.

A diferencia de las dimisiones de la era Biden, Kent no es un funcionario descontento cualquiera. Exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército (Boinas Verdes) con once misiones de combate y cuya primera esposa falleció en un atentado suicida en Siria, fue el candidato de Trump para el puesto y el Senado lo confirmó el año pasado. Su carta de renuncia iba dirigida directamente al presidente, y sus aliados la interpretan tanto como una súplica como una reprimenda.

«Si la renuncia de Kent se concreta, en mi opinión, hará que el Presidente reconsidere su decisión de continuar la guerra», agregó Mills. «El Presidente aún puede declarar la victoria y regresar a casa de inmediato. Esto habrá sido un error, un costo irrecuperable».

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