Conflicto del Garrahan: Carrió denunció al ministro de Salud

Carrió había apuntado en un tuit contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por la situación en el hospital. “Toto Caputo, con los niños no. Vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso. Lo del Hospital Garrahan es un escandalo moral, seguimos denunciando”, disparó. No obstante, las denuncias presentadas no incluyen al titular del Palacio de Hacienda