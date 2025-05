"Le puso piso al dólar": El análisis de un consultor muy escuchado en la City

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FernandoMarull/status/1927839086049407057&partner=&hide_thread=false 29.5% Bonte 2030. — Fernando Marull (@FernandoMarull) May 28, 2025

En esa línea, Marull fue consultado sobre si la licitación del miércoles influyó de alguna manera para que el dólar aumentara su sesgo al alza un día después. La cotización mayorista cerró este 29/05 en $1.183, $23 encima del saldo previo y el más elevado desde el 06/05 último.

Piso al dólar

El economista respondió que la licitación de la BONCAP, otro de los intrumentos dispuestos por la secretaría de Finanzas, "le puso un piso al dólar".

"El que está comprando el BONCAP, pagando una tasa tan alta (similar a la del BONTE), es un un poco lo que eventualmente puede subir el dólar de acá a mayo de 2027 y eso lo que te estás diciendo es que le va terminar ganando un poquito a la inflación, está asumiendo que de acá a 2027 va haber una devaluación del tipo de cambio real multilateral", dijo.

"Un bono argentino rinde 12%, ahí tenes una expectativa de devaluación entre el BONCAP y el bono en dólares; y el bono CER contra el BONCAP te da una expectativa de inflación. Hay como 2 puntitos de devaluación real en ese trade", dijo.

fernando-marull.jpg Fernando Marull, director de la consultora FMyA.

Por otro lado, destacó la colocación de la deuda y estimó que "si sale bien", el Gobierno puede conseguir hasta US$5 mil millones "en semanas" para ampliar las reservas del BCRA.

"Ya no vamos a hablar tanto del piso de la banda y las metas se van a cumplir", dijo y arriesgó: "si no baja el Riesgo País, será (un tema) político, no de las reservas", que es un argumento que empieza a esgrimir el oficialismo.