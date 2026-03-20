$LIBRA: El fiscal Taiano se defiende, pero Volosin responde que "si fuese por él, no sabríamos nada"

Respuesta-Gobierno-Acuerdo $LIBRA Respuesta de la Secretaría General de la Presidencial al requerimiento del fiscal Taiano. Clarín.com

El contenido del acuerdo fue publicado por el diario Clarín el 22/12 último. La respuesta de la Secretaría General de la Presidencia a eldiarioAR fue consignada por ese medio el 05/02 pasado. Pero Taiano recién hizo el pedido a la oficina de Karina Milei, según consta en la respuesta, el 24/02.

Todo eso a pesar de que, como reveló la periodista Natalia Volosin, Taiano tuvo en su poder el borrador extraído del celular de Novelli desde el 17/11, es decir, antes de la publicación de Clarín. La respuesta de Taiano fue la citación de Volosin como testigo, lo que incluyó, denunció la abogada, elementos de amedrentamiento. Ante el escándalo, la citación al final quedó sin efecto.

El descargo del fiscal Taiano

La revelación resultó una ola contra el fiscal, sobre el que cae la sospecha de demorar la investigación en beneficio de los Milei. Su apartamiento fue solicitado por la querella y por la Comisión Investigadora del caso en el Congreso.

Ante esa presión, Taiano salió a defender su actuación en un comunicado.

Sostuvo que "gracias a la labor de la Fiscalía" se realizaron allanamientos que produjeron el secuestro de dispositivos electrónicos para luego "ordenar la apertura de los teléfonos, tarea que fue encomendada a la DATIP".

Destacó que en las investigaciones delegadas "la fiscalía no tiene la obligación de cargar en el sistema (de gestión jurídica) LEX la documentación que se produce durante la instrucción ni tiene plazos para realizar esa carga".

"El informe final de DATIP demoró 15 días en ser incorporado al sistema LEX, para ser más exactos fue el día 24 de febrero del corriente año. Es decir, que se cargó antes de que se produjeran las filtraciones del 6 de marzo de 2026", dijo en el comunicado que publicó clarín.com.

En cuanto a la citación de Volosin, desmintió que su objeto haya sido "intimidarla y de lograr que revelase sus fuentes", sino que fue "solicitada por una de las partes querellantes con fundamento en la inquietud de esa parte por la filtración de documentación privada de los imputados".

Taiano sostuvo que "no hubo ocultamiento alguno de prueba" sino que "siempre estuvo disponible para las partes", y que "toda la prueba reunida en el expediente de acceso único para las partes, y que ahora se divulga descuidadamente en todos los medios de comunicación fue obtenida a instancias de la propia Fiscalía", sostuvo.

"Operación política"

"Por último y no menos importante, me gustaría sembrar el interrogante, ¿si yo secuestré los teléfonos y si yo ordené el análisis de los dispositivos electrónicos, como se puede pensar que yo oculté pruebas, como haría eso si todo queda registrado en el expediente?", señaló en uno de los puntos más enfáticos de su defensa.

Taiano denunció que "todo lo que se ha dicho no tiene sentido" y que "responde a una operación política de desgaste para los agentes judiciales en post de afectar la investigación para socavarla y que no tenga credibilidad".

"Se priorizó la noticia por sobre la investigación y se han publicado documentos que solo deberían estar resguardados en el marco de esta causa. Para terminar, quiero aclarar que la investigación avanza y eso es gracias a mi responsabilidad", concluyó.

Posteriormente el sitio de Fiscales publicó una versión más institucional sin las apreciaciones de tipo personal que incluyó el texto trascendido.

comunicado-taiano-fiscales La versión oficial del comunicado de Taiano. www.fiscales.gob.ar

Volosin, al cruce

Al cruce salió Volosín con un hilo de tuits.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nataliavolosin/status/2035055363939086664&partner=&hide_thread=false Si entiendo bien el comunicado de Taiano, la culpa de que él me citara a declarar (del modo amenazante en que lo hizo) y que les facilitara MIS DATOS PERSONALES a los imputados es de una querella que quiso proteger la intimidad de Novelli. SE RE ENTIENDE, EH. https://t.co/QEuF4re0Aw — Natalia Volosin (@nataliavolosin) March 20, 2026

"Si entiendo bien el comunicado de Taiano, la culpa de que él me citara a declarar (del modo amenazante en que lo hizo) y que les facilitara mis datos personales a los imputados es de una querella que quiso proteger la intimidad de Novelli", comenzó y remató irónica: "Se re entiende, eh".

Luego quiso rebatir la afirmación de Taiano sobre que "se priorizó la noticia por sobre la investigación”. "Qué investigación? Se tomó 7 meses para mandar a peritar el teléfono de Novelli. Y es falso que el informe del 17/11 fuera privado. ¿Cómo va a ser privado si iba acompañado (de un modo muy poco seguro, por cierto) de prueba?", sostuvo.

Seguidamente, la abogada planteó una serie de interrogantes. "¿Y el segundo informe? ¿Por qué se tomó dos meses para subirlo al Lex? ¿Y por qué ni el 17/11/25 ni el 13/01/26 facilitó la prueba (la extracción) a las partes? ¿Por qué impidió el acceso de la Comisión de la HCDN a la causa? ¿Qué medidas tomó por el informe preliminar? ¿Y por el final? ¿El oficio a la propia imputada Karina Milei? ¿Algo más?", preguntó.

Para Volosin, lo que ocurrió "es precisamente lo contrario de lo que dice el fiscal Taiano". "Fue gracias al trabajo del periodismo, de la ciudadanía en redes y de los/as legisladores de la Comisión $LIBRA que hoy sabemos lo que sabemos. Fue la noticia lo que permitió priorizar la investigación", posteó.

"Si fuese por el fiscal Taiano (quien, recordemos, tiene el deber de ejercer la acción penal pública y que encima tiene delegada la investigación) no sabríamos nada. La prueba seguiría reservada, fuera del acceso de las víctimas y de la sociedad", disparó.

En esa línea, afirmó que si fuera sólo por el fiscal "la única medida de prueba que habría (por cierto, que hay) sería un oficio ridículo que le mandó a la propia imputada Karina Milei para preguntarle si existió o no el acuerdo que todo el país sabe que existió y que un periodista dijo 3 veces que vio firmado por Milei".

Volosin dijo que Taiano "debería ser recusado, destituido y denunciado penalmente por encubrimiento" mientras que recomendó que el juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, del que dijo que "hasta ahora no dio razones para dudar de su actuación", debería "entre tanto reasumir la investigación". Concluyó su hilo con el icónico -y no por los mejores motivos- "Fin".

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