$LIBRA: Revelan documentos que complicarían a Milei, y acusan a Taiano de 'cajonear'

Volosin publicó una parte del acuerdo, aunque sin firmas, de características similares a las que describió el periodista Mariano Vidal en Clarín, quien confirmó que Davis y Milei en efecto pusieron los 'ganchos'. "Todos los medios lo han visto. Y el fiscal lo tiene no desde el 9 de enero de 2026, como cuenta ahora Alconada Mon, sino desde el 17 de noviembre de 2025, hace casi cuatro meses", remarca la periodista.

El periodista Mariano Vidal, que viene siguiendo el caso $LIBRA en Clarín, se hizo eco de esta investigación:

"A Taiano parece que no le alcanzó con esconder el famoso 'borrador' de la vista de las querellas (con la venia de algunos medios que, teniendo incluso confirmación de las firmas, siguen sin publicarlo). Ahora tampoco les muestra los anexos reservados del segundo informe de los peritos, que además se tomó dos meses en subir al expediente. Me refiero al documento fechado el 9 de enero y en el que no se hace ninguna referencia al borrador de acuerdo pero sí se describen las conversaciones -muchas borradas- que tienen a Novelli como nodo central (a esta altura yo diría intermediario) entre los hermanos Milei y Hayden Davis", escribe Volosin.

Este segundo informe del 9 de enero con las conversaciones entre los involucrados recién fue incorporado al expediente el 24 de febrero, casi dos meses después de recibido por la fiscalía de Taiano. La feria judicial terminó el 2 de febrero.

Plantea Volosin que Taiano:

todavía no formuló requerimiento de instrucción como corresponde para imputar personas y respetar sus derechos, en especial si se ordenan medidas de prueba o cautelares restrictivas como el secuestro y peritaje de dispositivos o el embargo de bienes;

se tomó ocho meses para hacer los peritajes telefónicos;

tardó cuatro meses en ordenar una medida vinculada al famoso "borrador" del acuerdo que todos los medios conocían y que el periodista Mariano Vidal refirió como "firmado" pero que nunca habría incorporado formalmente al expediente para que las querellas pudieran impulsar medidas;

se tomó dos meses más para notificar al propio juez Marcelo Martínez de Giorgi y a las partes sobre la existencia de comunicaciones entre los principales sospechosos; y

la medida que finalmente adoptó fue mandarle un oficio a la propia Secretaría General de la Presidencia (ES DECIR, A KARINA MILEI) preguntándole si existe el acuerdo confidencial que ya él mismo -y toda la Argentina- sabe que existe y que el gobierno negó cien veces tanto en su relato mediático como de manera formal a través de actos administrativos concretos de respuesta a pedidos de acceso a la información pública formulados por el periodista Sebastián Lacunza, tal como lo explicó en una nota de hace un mes para elDiarioAR, y por las organizaciones CIPCE e INECIP que fungen de amicus curiae en la causa $LIBRA y que acaban de requerir la declaración indagatoria del Presidente de la Nación.

"Se ve que Taiano no sabe que Karina Milei encabeza la carátula de la causa cuya investigación tiene el altísimo honor de conducir en los términos del art. 120 de la Constitución Nacional. "Milei, Karina s/cohecho y negociaciones incompatibles (art. 265)". Así se caratula el expediente N°772/2025 conocido como $LIBRA".

También destaca que el fiscal Taiano no permite a las querellas tener acceso a las conversaciones de los hermanos Milei con Novelli, y de éste con Davis y los demás involucrados, a pesar de que la causa no se encuentra bajo secreto de sumario, único motivo procesalmente válido y sólo por un plazo determinado para privar a las partes del acceso al expediente.

$LIBRA: La factura por US$250 mil firmada por Pia Novelli

Volosin también asegura que el informe que Taiano conoce desde hace cuatro meses tenía una factura a Davis por US$250 mil dólares firmada por Pia Novelli, la hermana del empresario grabada junto a su madre vaciando cajas de seguridad del Banco Galicia pocos días después del estallido de $LIBRA.

La factura está fechada el 5 de enero de 2025, tiene como causa el acuerdo ya mencionado entre los empresarios locales con los que Milei viene haciendo negocios y chateando al menos desde 2021, y establece el pago en una billetera virtual.

"En limpio: desde el 17 de noviembre del año pasado que el fiscal Taiano sabe que en el teléfono de Novelli no sólo hay conversaciones con las dos puntas de la ecuación (los hermanos Milei y Hayden Davis), sino múltiples documentos que plasman la voluntad de, por un lado, comprometer a Milei con Davis y otros empresarios del rubro cripto y, por el otro, cobrarles a Davis y esos otros empresarios a través de un vehículo local conformado por personajes con los que Milei venía haciendo negocios desde hacía muchos años (Novelli y Terrones Godoy) o al que directamente había acomodado como asesor del organismo regulador del mercado de valores (Morales)".

Y remata Volosin:

"Si (a) Milei firmó un convenio con Davis (como refiere el periodista Mariano Vidal); (b) Davis le pagaba a unos tipos con los que Milei hacía negocios desde hacía muchos años y a uno de los cuales directamente empleó en la CNV; (c) Davis y los empresarios se reunieron con Milei en Casa Rosada al día siguiente de la fecha de aquel convenio; (d) los empresarios entraron 10 veces a Casa Rosada y 4 a Olivos (adonde sólo reside Milei); (e) hay conversaciones por WhatsApp e Instagram de Milei y su hermana con los empresarios; (f) hay múltiples testigos de que Karina Milei y otros personajes pedían dinero para reunirse con Milei; y (g) Milei casualmente ayudó con su famoso tweet del 14 de febrero a que los impulsores de $LIBRA se hicieran de alrededor de USD 300 millones de dólares, ¿no sería bueno hacerle un par de preguntas? ¿Por qué Taiano no tomó ninguna medida? ¿Por qué ni siquiera requiere la instrucción? ¿Por qué todavía no citó como testigo a Mariano Vidal, el periodista de Clarín que desde el 22 de diciembre del año pasado sostiene que el acuerdo Milei-Davis se firmó?"

Maximiliano Ferraro contra el fiscal Taiano: "Con las nuevas pruebas ya no hay excusas"

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que presidió la Comisión Investigadora por $LIBRA en el Congreso, salió con los tapones de punta contra el fiscal Eduardo Taiano: "con las nuevas pruebas, ya no hay excusas".

"Hoy Natalia Volosin hizo públicas nuevas pruebas sobre $LIBRA que el fiscal Taiano tiene cajoneadas desde noviembre. Son documentos extraídos del peritaje informático del celular de Novelli que dan cuenta del negocio millonario que organizó con Hayden Davis, con Milei como pieza fundamental para hacer negocios privados aprovechando su investidura y función pública", escribió el diputado en su cuenta de X.

Y detalla estas nuevas pruebas:

Carta de intención: borrador del acuerdo de asesoramiento entre Davis y Milei que se habría firmado el 30/1/25. Factura (invoice) de Pia Novelli, la hermana que vació las cajas, a Hayden Davis por USD 250.000. Contrato de una empresa de Davis con la empresa de Charles Hoskinson para apoyar a Cardano y facilitar reuniones privadas uno a uno con Milei, con un pago inicial de USD 300.000 y pagos mensuales de USD 250.000. Oferta de acuerdo de lobby de Davis a Novelli por USD 1.150.000, fechada el 21 de noviembre de 2024. Entre las propuestas figura el lanzamiento de una “Moneda de Libertad”.

"Hace meses que Taiano tiene esta información. Con esta evidencia sobre la mesa, sumada al informe final de la comisión investigadora y a otras investigaciones, el fiscal y el juez ya no tienen excusas para mirar para otro lado", advirtió.

"La Justicia tiene que avanzar y esclarecer lo que muchos ya sabemos qué pasó. Debe ir en búsqueda activa del contrato firmado y llamar a declaraciones indagatorias a todos los involucrados y sospechosos de participar de la estafa, incluidos los funcionarios públicos denunciados", añadió.

