Mahiques dijo que "no es prioridad" la Corte, habló de AFA y se quebró al recordar a su hija fallecida

En esa línea marcó como prioridad "cubrir los juzgados de tribunales inferiores" y confió en lograrlo en el transcurso del año.

Reconoció que si bien hubo un buen trabajo del Consejo de la Magistratura en la confección de ternas, hubo una demora en el envío de los pliegos para su aprobación en el Senado.

Por el contrario, y ante la consulta, Mahiques sostuvo que "la prioridad no es" completar la Corte Suprema, donde hay 2 vacantes y tras el fracaso del Gobierno de nombrar a Ariel Lijo e Manuel García Mansilla, ni la designación del Procurador General, el jefe de los fiscales que permanece bajo interinato desde hace casi una década, ni la del Defensor General de la Nación, luego de que el Ejecutivo decidiera no pedir la extensión del mandato de Stella Maris Martínez, quien dejó el cargo el 01/02 por cumplir la edad límite.

"La prioridad es cubrir los juzgados, los tribunales inferiores. Hay cámaras del interior que están compuestas por menos de la mitad de sus integrantes", dijo y afirmó que en total el 37% de los cargos del Poder Judicial, entre jueces, fiscales y defensores, están vacantes, lo que, sostuvo, "es un récord".

Renuncias y reemplazos

Por otro lado, Mahiques intentó bajarle el tono a la polémica generada por las renuncias que solicitó una vez que asumió en el cargo. Como la del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aunque confirmó que el hombre que responde a Santiago Caputo será el próximo procurador del Tesoro, tal como había trascendido.

"Hizo un buen trabajo en la secretaría de Justicia y en el Consejo de la Magistratura. El Presidente, la secretaria general de la Presidencia y yo como ministro tomamos la decisión de que ocupe un lugar relevante", declaró este viernes Mahiques , adjudicándole un rol en el cambio a la hermana presidencial.

En lugar de Amerio asume Santiago Viola, a quien Mahiques describió como "un amigo" de hace 20 años, y que por esa condición lo llevó al cargo, además de "otras cualidades". Respondió además, cuando surgió el tema, que Viola fue sobreseído en una causa en la que se lo acusó de plantar testigos falsos.

También defendió el desplazamiento de Daniel Vitolo de la Inspección General de Justicia (IGJ), justo cuando el organismo solicitó la designación de veedores en la AFA.

"Un ministro que llega y pide la renuncia es lo más habitual", se justificó y argumentó que los pedidos de dimisión no significan que tal o cual funcionario haya hecho "mal su trabajo" sino que el titular de la cartera exige colaboradores "afines y de confianza".

Aunque no fue oficializada su designación, Mahiques confirmó que Alejandro Ramírez asumirá en la IGJ y que la jueza Gabriela Zangaro, integrante del Consejo de la Magistratura será la nueva titular de la Oficina Anticorrupción. En cambio, no confirmó quien ocupará la UIF, que es el organismo antilavado.

AFA, Tapia y Toviggino

La entrevista conducida por Paulino Rodriguez se dirigió luego hacia el vínculo de Mahiques con la AFA, ya que había sido nombrado vicerrector de la universidad de la asociación futbolística.

Al ministro se le exhibieron las declaraciones de la exUIF María Eugenia Talerico, quien denunció que la designación de Mahiques era darle "un salvoconducto" al titular de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia', y al tesorero de la institución, Pablo Toviggino, investigados en la justicia.

"Yo no tengo interés ni facultades para salvar a la AFA o sus dirigentes. Están siendo investigados, en distintas causas, jurisdicciones e instancias en las que el Ejecutivo no tiene nada que ver", respondió Mahiques.

El ministro también desmintió que su padre, el camarista Juan Carlos Mahiques, haya festjeado su cumpleaños en la quinta de Pilar que es parte de la investigación. "Lo que se dice no sucedió", afirmó.

"No se investiga si mi padre festejó o no. Lo que dicen no sucedió. Hay una causa en trámite. No tengo más que decir", intentó cerrar la polémica.

Por otro lado, negó tener vínculos personales con Tapia y Toviggino, y aseguró que los conoces por las medidas que impulsó como fiscal general porteño contra la violencia en el fútbol. "No soy amigo de ninguno de ellos", dijo en relación no sólo a las autoridades de la AFA sino también respecto de las de los clubes en general.

"No tengo puentes con el kirchnerismo"

Dijo, por otra parte, que actualmente no tiene "ninguna relación" con el senador kirchnerista Eduardo 'Wado' de Pedro, aunque reonoció haber "compartido muchas cosas de chicos" en Mercedes, de donde ambos son oriundos. "No tengo ningún puente con el kirchnerismo", enfatizó.

De $LIBRA a Lago Escondido

También, obviamente, negó que tenga encomendado obturar causas judiciales sensibles para el Presidente y su hermana, como $LIBRA o ANDIS. "No es mi función, ni mi facultad, ni nadie me lo ha pedido", respondió.

Mahiques fue también consultado sobre otro caso polémico que pesa sobre él, que es el viaje que jueces, fiscales y directivos de Grupo Clarím hicieron a Lago Escondido, la estancia del magnate Joe Lewis en el sur. Entonces se filtraron chats en el que lo involucrados discutían como justificar el viaje.

"Para mi está resuelto. La justicia no sólo determinó que no cometimos ningún delito los que fuimos a ese viajes de amigos sino que además se está investigando quién cometió el espionaje ilegal por el cual se empezaron a filtrar todos los datos de nuestras actividades y demás", dijo Mahiques este viernes.

"Con el viaje no hice nada impropio, fue un viaje de amigos. Tengo acreditada mi transferencia para pagar el pasaje. Desde mi perspectiva y la judicial, estpa resuelto", completó.

El recuerdo de su hija Guadalupe

Al ser consultado por un costado personal, más íntimo, Mahiques se autodefinió como "una buena persona, con vocación de servicio".

La postal emocional la aportó el ministro cuando se emocionó al recordar lo que definió como "el peor momento" de su vida, que fue el fallecimiento de su hija Guadalupe al mes y medio de nacer, lo que ocurrió hace 13 años.

Mahiques, que tiene otros 2 hijos, se quebró al rememorar el episodio, que dijo, "me marcó a fuego". "Me guía y me cuida", dijo sobre Guadalupe.

Mahiques reveló que el traumático hecho hizo que se "distanciara" de su creencia en Dios. "Fue un proceso muy duro, creí que iba a salir todo bien y puse todas las expectativas. Y salió mal", contó.

"Estaba en la (clínica) Mater Dei y cruzaba todos los días a la iglesia a rezar. Salió mal y me enojé", dijo sobre su distanciamiento espiritual.

