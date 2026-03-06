Comedores bajo presión: Más demanda y menos asistencia

Comedores en debate en medio del giro de la política alimentaria

El nutricionista Sergio Britos planteó que en los últimos meses se advierte un cambio en el enfoque de la política alimentaria. “Hay claramente una decisión de reorientar la política alimentaria y nutricional hacia esquemas de transferencia de ingresos”, explicó, al referirse a medidas orientadas a canalizar la asistencia estatal directamente hacia los hogares.

En esa línea, consideró que el objetivo es modificar gradualmente el esquema tradicional basado en comedores comunitarios. “Hay una clara política de salir paulatinamente del esquema de comedores y transferir ingresos a las familias para que puedan comprar buenos alimentos”, detalló. También destacó que algunas variables macroeconómicas vinculadas a la alimentación muestran señales más favorables en comparación con el período previo.

De todos modos, advirtió que los problemas alimentarios del país no responden únicamente a la coyuntura actual. “La dieta promedio de la población argentina, y de los niños en particular, es muy monótona y poco diversa desde hace mucho tiempo”, señaló, y remarcó que esta situación genera déficits de nutrientes como calcio y hierro.

En ese contexto, el papel de los comedores comunitarios y el alcance de las transferencias directas vuelven a instalarse como parte del debate sobre las estrategias para enfrentar las dificultades de acceso a la alimentación en la Argentina.

