El aumento de personas que recurren a comedores comunitarios volvió al debate en medio de la crisis social. Organizaciones sociales advierten que más familias acuden a estos espacios por la pérdida de ingresos y recortes en la asistencia estatal. Especialistas señalaron a Urgente24 que faltan datos sistemáticos y destacaron que la política oficial busca priorizar transferencias directas a los hogares.
CRISIS SOCIAL
Comedores bajo presión: Más demanda y menos asistencia
Crece la concurrencia a comedores comunitarios en medio de recortes en la provisión de alimentos, y especialistas analizaron el tema en diálogo con Urgente24.
Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, “un poco más del 6% de los hogares de la Argentina en 2025 han asistido a comedores comunitarios como una forma de acceder a alimentos”, explicó Juan Ignacio Bonfiglio, investigador del organismo. La cifra refleja la relevancia que tienen estos espacios como estrategia de los hogares para garantizar el acceso a la comida en un contexto económico complejo.
En ese marco, el sociólogo subrayó que “el rol que cumplen los comedores comunitarios es clave, particularmente entre los estratos más vulnerables”, ya que permiten acceder a “un conjunto de recursos básicos para la subsistencia”. Además, advirtió que la inseguridad alimentaria exhibe “una tendencia ascendente muy importante desde 2018”, con picos en 2020 y 2024.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, aseguró que en los barrios se registra un marcado incremento de la concurrencia. “La demanda de los comedores populares ha aumentado por la caída de la actividad económica. Mucha gente se queda sin laburo y han caído las changas”, sostuvo. El referente social agregó que la situación se agravó debido al recorte, "a granel", en la provisión de alimentos por parte del Estado y por eso "muchos no lo pudieron sostener”. Y añadió: “Los alimentos son necesarios y hay que defenderlos, pero no para frenar la crisis social, sino para organizarnos y pelear por trabajo”.
Comedores en debate en medio del giro de la política alimentaria
El nutricionista Sergio Britos planteó que en los últimos meses se advierte un cambio en el enfoque de la política alimentaria. “Hay claramente una decisión de reorientar la política alimentaria y nutricional hacia esquemas de transferencia de ingresos”, explicó, al referirse a medidas orientadas a canalizar la asistencia estatal directamente hacia los hogares.
En esa línea, consideró que el objetivo es modificar gradualmente el esquema tradicional basado en comedores comunitarios. “Hay una clara política de salir paulatinamente del esquema de comedores y transferir ingresos a las familias para que puedan comprar buenos alimentos”, detalló. También destacó que algunas variables macroeconómicas vinculadas a la alimentación muestran señales más favorables en comparación con el período previo.
De todos modos, advirtió que los problemas alimentarios del país no responden únicamente a la coyuntura actual. “La dieta promedio de la población argentina, y de los niños en particular, es muy monótona y poco diversa desde hace mucho tiempo”, señaló, y remarcó que esta situación genera déficits de nutrientes como calcio y hierro.
En ese contexto, el papel de los comedores comunitarios y el alcance de las transferencias directas vuelven a instalarse como parte del debate sobre las estrategias para enfrentar las dificultades de acceso a la alimentación en la Argentina.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Educación: Decreto oficializado impone la sala de 3 años obligatoria desde 2027
Milei lanzó reelección para 2027 en Argentina: "después del 2031 no me ven más el pelo"
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos
Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River
Nunca antes: Lionel Messi y Donald Trump juntos en la Casa Blanca