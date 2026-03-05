urgente24
Milei lanzó reelección para 2027 en Argentina: "después del 2031 no me ven más el pelo"

El presidente de Argentina Javier Milei dio una entrevista exclusiva a Luis Majul que se emitirá en LN+ el domingo 8 de marzo. Criticó a Mauricio Macri.

05 de marzo de 2026 - 22:31
Javier Milei y su posible reelecciòn

El conductor televisivo Luis Majul señaló estar “muy sorprendido” por el contenido del reportaje que le hizo al presidente Javier Milei: lo calificó como “muy potente”.

“Tenemos todo bajo 7 llaves hasta el domingo a la noche pero les podemos dar algunas de las frases más importantes”.

Entre algunas de las frases más fuertes que “La Cornisa” presentó como adelanto (inicia su vigésimo séptima temporada en TV) figuran las 7 siguientes:

1-"No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri“.

2-“Es mentira, no quiero la renuncia de Victoria Villarruel”.

3-“Madanes Quintanilla (Fate y Aluar) es un empresario prebendario y extorsionador”.

4-“Si Chiqui Tapia y Pablo Toviggino son culpables, lo tienen que pagar”.

5-“Nunca voy a ser el rey de las formas, no esperan eso de mí”.

6-“Después del año 2031 no me ven más el pelo”.

7-“Estoy en una cruzada cultural y moral”.

