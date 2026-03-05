Ben Affleck vendió en secreto su empresa de inteligencia artificial y Netflix la compró

Affleck como promotor de la IA en el cine

El actor lleva años diciendo lo mismo: la inteligencia artificial no va a reemplazar a los artistas, sino a eliminar las partes más tediosas y costosas del proceso creativo. "Va a permitir que se escuchen más voces", afirmó en una conferencia de CNBC en 2024.

image

Con esta venta, Affleck deja de ser solo una cara conocida del cine y se convierte en uno de los grandes jugadores del futuro tecnológico de la industria.

