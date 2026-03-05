Ben Affleck no para de sorprender. Mientras todos lo conocen por sus películas, el cineasta venia trabajando desde 2022 en una empresa de inteligencia artificial llamada InterPositive, diseñada para ayudar a cineastas a hacer su trabajo de forma más rápida y eficiente.
¿DE QUÉ VA?
Ben Affleck vendió en secreto su empresa de inteligencia artificial y Netflix la compró
Ben Affleck fundó InterPositive sin que nadie lo supiera y ahora Netflix se la quedó. El acuerdo sacude Hollywood.
Y ahora Netflix la acaba de comprar.
¿Qué hace esta tecnología de Ben Affleck?
El acuerdo no es un contrato de producción como los que Hollywood firma todos los días. Es una adquisición tecnológica real, con todo el equipo de InterPositive incorporándose al gigante del streaming. Affleck además se suma como asesor senior de la compañía.
InterPositive desarrolló herramientas de inteligencia artificial entrenadas para entender la lógica visual del cine: la consistencia editorial, las reglas cinematográficas, los problemas de producción del mundo real. ¿Tomas faltantes? ¿Iluminación incorrecta? ¿Fondos que no cierran? La IA lo resuelve. Y lo hace sin tocar la actuación ni reemplazar la creatividad humana.
El modelo fue entrenado con un conjunto de datos propios, capturado en un estudio de sonido cerrado. Una tecnología 100% patentada que Netflix no quiso dejar escapar.
Affleck como promotor de la IA en el cine
El actor lleva años diciendo lo mismo: la inteligencia artificial no va a reemplazar a los artistas, sino a eliminar las partes más tediosas y costosas del proceso creativo. "Va a permitir que se escuchen más voces", afirmó en una conferencia de CNBC en 2024.
Con esta venta, Affleck deja de ser solo una cara conocida del cine y se convierte en uno de los grandes jugadores del futuro tecnológico de la industria.
