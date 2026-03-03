La estafa de la "llamada perdida" que alarma a toda Argentina

La operatoria, además, está diseñada para maximizar la tasa de éxito. Los delincuentes emiten las llamadas en reuniones laborales o momentos de traslado. El objetivo es generar esa llamada perdida en el momento justo en que el usuario esté ocupado, para que más tarde, cuando tenga el teléfono en la mano, sienta la necesidad de responder.

Sin embargo, lo que podría parecer una simple pérdida económica, puede convertirse en la puerta de entrada a algo bastante más serio. En numerosos casos documentados, ese contacto inicial sirve como puntapié para intentos de phishing o, en el peor de los escenarios, para el robo de identidad. El usuario que devuelve la llamada puede terminar interactuando con una grabación que solicita datos personales o con una persona real entrenada para extraer información sensible bajo apariencias de legitimidad.

Autoridades recomiendan ignorar llamadas internacionales sospechosas

Es por ello, que la recomendación de las autoridades es contundente: no devolver llamadas de números internacionales desconocidos. Si alguien realmente necesita comunicarse con vos, volverá a llamar o buscará otro canal. Un número que llama una sola vez, corta y no deja mensaje, rara vez tiene algo legítimo para decirte.

De igual modo, antes de marcar, vale la pena hacer una búsqueda rápida del número en cuestión. Hoy existen herramientas y foros donde los propios usuarios reportan números fraudulentos, y con frecuencia basta con tipear el número en Google para encontrarse con decenas de denuncias similares.

