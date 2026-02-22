Cada vez que una plataforma se vuelve indispensable, los estafadores ya están ahí, esperando su oportunidad. Mercado Pago hoy mueve millones de transacciones por día en Argentina y eso, lejos de pasar desapercibido, la convirtió en el blanco perfecto para una estafa que le costó caro a una vendedora.
"NO SE ME ACTUALIZÓ"
La estafa que clona a Mercado Pago y ya está en todos lados
Crece la alerta por una estafa que imita operaciones en Mercado Pago y logra engañar a cualquiera en cuestión de segundos.
En un comercio de Tandil, provincia de Buenos Aires, un grupo de jóvenes entró como cualquier otro cliente. Eligieron sus productos, llegaron a la caja y, a la hora de pagar, sacaron el teléfono. Nada raro hasta ese punto. El método era Mercado Pago, la billetera virtual que hoy tiene más presencia en los bolsillos argentinos que el efectivo mismo. Escanearon el QR, mostraron la pantalla y ahí estaba: el mensaje de pago "realizado", con los datos del local incluidos.
Pero algo no cerraba. La comerciante notó, aunque en el momento no le dio la importancia suficiente, que la interfaz de la aplicación no lucía el amarillo que Mercado Pago adoptó como identidad visual a partir de mediados de 2025. En cambio, la pantalla aparecía en azul, ese tono que caracterizó al diseño de versiones anteriores de la app. Ante la observación, los jóvenes tuvieron una respuesta lista, casi ensayada: que no se les había actualizado la aplicación.
No obstante, es importante mencionar que Mercado Pago cambió su paleta de colores —del azul/celeste al amarillo— de forma progresiva durante la primera mitad de 2025. En Argentina, el cambio se consolidó aproximadamente en mayo de ese año. La razón detrás de la decisión fue unificar la identidad visual de la billetera con la de su empresa matriz, Mercado Libre, apuntando a consolidar la percepción de un ecosistema único y reconocible. Dicho de otro modo: ese cambio no fue opcional ni parcial. Fue para todos, en todos los dispositivos, sin excepción. No hay usuario argentino con la app activa que siga viendo una pantalla azul. Eso, sencillamente, ya no existe.
La estafa que cada vez pasa más inadvertida
Sin embargo, la excusa funcionó. El dinero, claro, nunca se acreditó. Días más tarde, la dueña del negocio confirmó lo que en el fondo ya sospechaba: había sido víctima de una artimaña cuidadosamente planificada.
Lo más inquietante del caso no es la elaboración de la maniobra —porque en términos técnicos no es tan compleja— sino la naturalidad con la que fue ejecutada. No hubo nerviosismo visible, no hubo dudas. Entraron, compraron, "pagaron" y se fueron. La clave del engaño estuvo en explotar algo muy humano: la confianza que genera una plataforma que usamos todos los días.
5 recomendaciones para no caer en esta trampa
- Verificá el color de la app: Si la pantalla que te muestran es azul, es falsa.
- No confíes solo en la pantalla del comprador: Revisá vos mismo tu cuenta y confirmá que el dinero fue acreditado antes de entregar cualquier producto.
- Activá las notificaciones de cobro: Mercado Pago te avisa en tiempo real cuando recibís un pago. Sin notificación, no hubo transferencia.
- Ante cualquier excusa técnica, desconfiá: "No me actualizó", "tengo mala señal", "tarda en cargar": son frases que deben encender una alarma inmediata.
- Si algo no cierra, no entregues los productos: No importa la presión del momento. Es mejor perder una venta que perder el dinero y también la mercadería.
-----------------------------
Más contenido en Urgente24
Beto Casella dejó por el piso a Viviana Canosa: "Muy cerca de Massa, Milei y..."
La miniserie de 8 capítulos que tiene a medio mundo atrapado
Conductor mostró los dientes y en América TV no se salvó nadie: "No pongan más..."
Yanina Latorre al límite: la humillaron y perdió los papeles