La estafa que clona a Mercado Pago y ya está en todos lados

No obstante, es importante mencionar que Mercado Pago cambió su paleta de colores —del azul/celeste al amarillo— de forma progresiva durante la primera mitad de 2025. En Argentina, el cambio se consolidó aproximadamente en mayo de ese año. La razón detrás de la decisión fue unificar la identidad visual de la billetera con la de su empresa matriz, Mercado Libre, apuntando a consolidar la percepción de un ecosistema único y reconocible. Dicho de otro modo: ese cambio no fue opcional ni parcial. Fue para todos, en todos los dispositivos, sin excepción. No hay usuario argentino con la app activa que siga viendo una pantalla azul. Eso, sencillamente, ya no existe.