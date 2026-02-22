Un hombre recibió un disparo mortal en Mar-a-Lago, según el Servicio Secreto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AJGuglielmi/status/2025568622844707043?s=20&partner=&hide_thread=false An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Ataques a Trump, según The New York Times

Donald Trump ha enfrentado múltiples ataques contra su vida. Entre los casos más graves destaca el de Ryan Routh, recientemente sentenciado a cadena perpetua por planear un atentado en Florida durante la campaña de 2024. Previamente, el mandatario sobrevivió a un tiroteo en Pensilvania perpetrado por Matthew Crooks, quien logró herirlo en una oreja antes de ser abatido; dicho episodio resultó letal para un espectador y alteró el rumbo del escenario político.

