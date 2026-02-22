Un hombre fue asesinado a tiros por la policía, incluidos agentes del Servicio Secreto de USA, después de que ingresó al perímetro seguro de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, la madrugada del domingo, según un comunicado publicado por la agencia en X. El presidente Donald Trump no se encontraba en el resort.
Un hombre recibió un disparo mortal en Mar-a-Lago, según el Servicio Secreto
Joven fue asesinado la madrugada del domingo tras una "entrada no autorizada" al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, según The New York Times
El hombre, que según la agencia tenía “poco más de 20 años”, fue confrontado cerca de la puerta norte del complejo Mar-a-Lago y portaba lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, dijo el Servicio Secreto.
El presidente Trump recibió a los gobernadores estatales en la Casa Blanca el sábado por la noche y no estaba en Mar-a-Lago en el momento del tiroteo.
Agentes del orden público, incluyendo agentes del Servicio Secreto y un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, participaron en el tiroteo, según el Servicio Secreto. Investigadores del FBI, el Servicio Secreto y la Oficina del Sheriff de Palm Beach estaban investigando, añadió el Servicio Secreto.
Pese a que no se dio a conocer el nombre de la persona que recibió los disparos, sí se supo que su familia, oriunda de Carolina del Norte, lo reportó como desaparecido hace varios días. Los investigadores creen que salió de su estado natal y se dirigió hacia el sur.
Ataques a Trump, según The New York Times
Donald Trump ha enfrentado múltiples ataques contra su vida. Entre los casos más graves destaca el de Ryan Routh, recientemente sentenciado a cadena perpetua por planear un atentado en Florida durante la campaña de 2024. Previamente, el mandatario sobrevivió a un tiroteo en Pensilvania perpetrado por Matthew Crooks, quien logró herirlo en una oreja antes de ser abatido; dicho episodio resultó letal para un espectador y alteró el rumbo del escenario político.
