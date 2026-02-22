Consumo con techo bajo: Cuándo podría mejorar

Estos datos muestran la dificultad de las familias argentinas para cubrir sus gastos. Además, la morosidad encarece el crédito por mayor riesgo, lo que frena el acceso a préstamos, y por ende al consumo.

Los alimentos golpean al consumo de los hogares

Los alimentos presentan una alta tasa de aumento de precios, liderados por la carne, que tuvo una suba interanual de más del 70% en enero.

Según los últimos datos del INDEC, la canasta básica alimentaria de enero aumentó 5,8% mensual, muy por encima del 2,9% de la tasa de inflación general. Una familia de dos adultos y dos menores necesitó $623.990 para alimentarse.

La titular de COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), Carla Martín Bonito explica:

El consumo se mantuvo en alza entre enero y noviembre de 2025, con un aumento del 2,9% en las ventas reales de alimentos y bebidas en supermercados. No obstante, los niveles de venta todavía se ubican por debajo de los registros históricos. Al analizar la composición, los alimentos mostraron una mejora acumulada de 4,1%, mientras que las bebidas cayeron 3%, en ese período. El consumo se mantuvo en alza entre enero y noviembre de 2025, con un aumento del 2,9% en las ventas reales de alimentos y bebidas en supermercados. No obstante, los niveles de venta todavía se ubican por debajo de los registros históricos. Al analizar la composición, los alimentos mostraron una mejora acumulada de 4,1%, mientras que las bebidas cayeron 3%, en ese período.

Martín Bonito agrega que se vio una salida de la lógica de stockeo, motivado principalmente por una inflación menor en comparación con años anteriores.

Según CICCRA, el consumo de carne cayó 13% interanual en enero. La baja en las cabezas disponibles mantiene la presión sobre el precio de la carne para 2026.

Sobre el comportamiento del consumidor, Ximena Díaz Alarcón, CEO de Youniversal, remarca la búsqueda constante de promociones:

Por un lado, hay perspectiva de estabilidad, en el sentido de que no se esperan cambios, eso da cierta previsibilidad. De todas maneras, vemos que todos los sectores buscan promociones, el 2x1 o la segunda unidad al 70%, sin importar el nivel económico. Por un lado, hay perspectiva de estabilidad, en el sentido de que no se esperan cambios, eso da cierta previsibilidad. De todas maneras, vemos que todos los sectores buscan promociones, el 2x1 o la segunda unidad al 70%, sin importar el nivel económico.

La realidad del consumo hoy

“Hay pocos datos aun sobre el consumo de este año, pero todo indicaría que se mantiene la tendencia de fines de 2025, de una merma en la dualidad. El consumo masivo, muy ligado al salario real y a sectores medios y bajos, está más golpeado. El de durables resiste mejor, pero se desacelera”, plantea Caprarulo.

El salario real afecta al consumo

El salario real registra una caída continua desde agosto de 2025, y aun así el consumo no respondió de manera inmediata. Según un informe de Fundación Encuentro, los salarios reales cayeron hasta 35% en dos años. Según Nadin Argañaraz, esta baja llega al 17,4% para empleados públicos, y1,6% para empleados formales del sector privado.

El consumo responde lentamente al menor poder adquisitivo. En parte se compensó con el uso de préstamos y financiación por tarjetas de crédito. Según Díaz Alarcón:

El argentino no quiere ser un hámster. La gente quiere recuperar el placer, desde hacerse las manos en la peluquería, una escapadita o ir a un recital. Hay una necesidad emocional compensatoria. De todas maneras, vemos que hay un consumo muy racional, depende del bolsillo, las posibilidades y promociones. , l El argentino no quiere ser un hámster. La gente quiere recuperar el placer, desde hacerse las manos en la peluquería, una escapadita o ir a un recital. Hay una necesidad emocional compensatoria. De todas maneras, vemos que hay un consumo muy racional, depende del bolsillo, las posibilidades y promociones.

Díaz Alarcón detalla que el consumidor argentino “tiene cancha” con acomodar su bolsillo a los cambios de precios, en comparación con otros mercados:

En otros países se paralizan más ante cambios en la inflación. Se traumatizan más y tienen menos gimnasia en otros mercados que estudiamos, como Chile y Perú. Ellos rápidamente se repliegan. En otros países se paralizan más ante cambios en la inflación. Se traumatizan más y tienen menos gimnasia en otros mercados que estudiamos, como Chile y Perú. Ellos rápidamente se repliegan.

El trabajo informal pone un límite al consumo

Aparte de la caída en los salarios reales, la falta de creación de empleo registrado también le pone un techo al consumo. Caprarulo explica:

La pérdida de empleos en el sector registrado, mientras aumentan aquellos en la informalidad, pone límites a la expansión del consumo, tanto porque son empleos asociados a ingresos más bajos como también porque tienen acceso al crédito acotado y con costos elevados. La pérdida de empleos en el sector registrado, mientras aumentan aquellos en la informalidad, pone límites a la expansión del consumo, tanto porque son empleos asociados a ingresos más bajos como también porque tienen acceso al crédito acotado y con costos elevados.

El consumo no tiene posibilidades de expansión en el contexto actual. El acceso al crédito se ve limitado por las altas tasas de interés. La caída del salario real afecta directamente al bolsillo de los hogares y la alta morosidad muestra las dificultades de las familias para poder cubrir todas sus necesidades.

