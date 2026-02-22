Consumo con techo bajo: Cuándo podría mejorar

“En el segundo trimestre hay condiciones para esperar que comience un nuevo proceso de desaceleración inflacionaria. Así, podríamos ver una recuperación del consumo, entre otras cosas gracias al crédito”, explica el economista Claudio Caprarulo, director de Analytica. Y agrega:
Con salarios reales depreciados y una alta morosidad, el consumo tiene un techo bajo. Esta semana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer que la morosidad en los préstamos personales en diciembre llegó a 9,3%.
Según datos de la consultora EcoGo, la irregularidad de las carteras de entidades no bancarias alcanzó 22,8% a fines de 2025, más de cuatro veces la del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario.
Estos datos muestran la dificultad de las familias argentinas para cubrir sus gastos. Además, la morosidad encarece el crédito por mayor riesgo, lo que frena el acceso a préstamos, y por ende al consumo.
Los alimentos golpean al consumo de los hogares
Los alimentos presentan una alta tasa de aumento de precios, liderados por la carne, que tuvo una suba interanual de más del 70% en enero.
Según los últimos datos del INDEC, la canasta básica alimentaria de enero aumentó 5,8% mensual, muy por encima del 2,9% de la tasa de inflación general. Una familia de dos adultos y dos menores necesitó $623.990 para alimentarse.
La titular de COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), Carla Martín Bonito explica:
Martín Bonito agrega que se vio una salida de la lógica de stockeo, motivado principalmente por una inflación menor en comparación con años anteriores.
Según CICCRA, el consumo de carne cayó 13% interanual en enero. La baja en las cabezas disponibles mantiene la presión sobre el precio de la carne para 2026.
Sobre el comportamiento del consumidor, Ximena Díaz Alarcón, CEO de Youniversal, remarca la búsqueda constante de promociones:
La realidad del consumo hoy
“Hay pocos datos aun sobre el consumo de este año, pero todo indicaría que se mantiene la tendencia de fines de 2025, de una merma en la dualidad. El consumo masivo, muy ligado al salario real y a sectores medios y bajos, está más golpeado. El de durables resiste mejor, pero se desacelera”, plantea Caprarulo.
El salario real afecta al consumo
El salario real registra una caída continua desde agosto de 2025, y aun así el consumo no respondió de manera inmediata. Según un informe de Fundación Encuentro, los salarios reales cayeron hasta 35% en dos años. Según Nadin Argañaraz, esta baja llega al 17,4% para empleados públicos, y1,6% para empleados formales del sector privado.
El consumo responde lentamente al menor poder adquisitivo. En parte se compensó con el uso de préstamos y financiación por tarjetas de crédito. Según Díaz Alarcón:
Díaz Alarcón detalla que el consumidor argentino “tiene cancha” con acomodar su bolsillo a los cambios de precios, en comparación con otros mercados:
El trabajo informal pone un límite al consumo
Aparte de la caída en los salarios reales, la falta de creación de empleo registrado también le pone un techo al consumo. Caprarulo explica:
El consumo no tiene posibilidades de expansión en el contexto actual. El acceso al crédito se ve limitado por las altas tasas de interés. La caída del salario real afecta directamente al bolsillo de los hogares y la alta morosidad muestra las dificultades de las familias para poder cubrir todas sus necesidades.
Más noticias en Urgente24
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes