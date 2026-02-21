Importaciones: Cuarto mes de caída y señales de alerta en la inversión

Bienes Intermedios (BI): Insumos y materias primas retrocedieron un 23,4% interanual, impactados por una fuerte baja en las cantidades demandadas (-18,8%).

Piezas y Accesorios (PyA): Mostraron la contracción más severa, con un desplome del 32,4% interanual.

Max Capital

Para la consultora Max Capital, el escenario actual responde a una "normalización" tras el adelantamiento de compras previo a las elecciones y a una actividad económica debilitada. Por su parte, LCG atribuye el derrumbe al fin del "sobrestockeo" que caracterizó los meses de alta inestabilidad cambiaria, sumado a un crecimiento nulo de la actividad desde abril.