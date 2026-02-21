La dinámica del comercio exterior argentino muestra signos de enfriamiento. En enero, las importaciones registraron una caída desestacionalizada del 6,1% mensual, encadenando cuatro meses consecutivos de retroceso. Este fenómeno refleja una economía que intenta normalizarse, pero que enfrenta una debilidad estructural en la actividad productiva. Alarma por desplome de la inversión.
RADIGRAFÍA DEL DECLIVE
Importaciones: Cuarto mes de caída y señales de alerta en la inversión
Las importaciones cayeron 6,1% en enero. Analizamos el impacto en Bienes de Capital e Insumos según informes de Max Capital, LCG y ACM
Inversión: Bienes de Capital en rojo
Según los últimos datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA), los rubros vinculados directamente a la inversión son los más afectados. Consultoras como ACM destacan que los Bienes de Capital (BK) cayeron un 14% en cantidades interanuales.
Esta tendencia se repite en otros eslabones de la cadena productiva:
- Bienes Intermedios (BI): Insumos y materias primas retrocedieron un 23,4% interanual, impactados por una fuerte baja en las cantidades demandadas (-18,8%).
- Piezas y Accesorios (PyA): Mostraron la contracción más severa, con un desplome del 32,4% interanual.
Max Capital
Para la consultora Max Capital, el escenario actual responde a una "normalización" tras el adelantamiento de compras previo a las elecciones y a una actividad económica debilitada. Por su parte, LCG atribuye el derrumbe al fin del "sobrestockeo" que caracterizó los meses de alta inestabilidad cambiaria, sumado a un crecimiento nulo de la actividad desde abril.
Consumo vs. Producción
A contramano de la inversión, los bienes de consumo crecieron un 6% interanual, aunque a un ritmo significativamente menor que en meses anteriores. Según ABECEB, esta disparidad sugiere que la economía está priorizando la oferta interna de productos finales por sobre el ciclo industrial productivo, lo que marca una dinámica heterogénea en el comercio exterior.
Las proyecciones de ACM y LCG coinciden en que el dinamismo importador seguirá condicionado por una demanda interna deprimida, manteniendo niveles similares al promedio de 2024.
Más noticias en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes
Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral