SANTA FE. Mientras la industria y el empleo local continúan en caída libre, en 2025 la Provincia alcanzó máximos históricos en importaciones en varios sectores clave. Así lo determinó el primer informe de este año del Observatorio de Importaciones de APYME santafesino.
"MADE IN CHINA"
Importaciones récord, empleo en retroceso e industria nacional a la deriva
Según el informe de APYME, en Santa Fe crecen las importaciones mientras la industria y el empleo continúan derrumbándose. Sin luz al final del túnel...
El documento reveló que en diciembre de 2025, 13.079 empresas realizaron al menos una importación, el mayor número registrado para ese mes en los últimos ocho años. Este fenómeno refleja un cambio estructural en los incentivos económicos, donde muchas compañías optan por importar antes que producir localmente.
Arriba las importaciones
Varias cadenas productivas alcanzaron cifras récord tanto en toneladas como en valor de importación durante 2025:
* Automotriz: USD 12.841 millones (récord en valores), con un aumento del 66,7% en comparación con 2024.
* Calzado: 39.181 toneladas por USD 825 millones (+79% vs 2024).
* Carne: 148.608 toneladas por USD 624 millones (+108,7% en cantidades vs 2024).
* Fideos secos: 9.392 toneladas por USD 22,7 millones (+170,7% en cantidades).
* Frutas y verduras: 756.260 toneladas por USD 813 millones (+16% respecto a 2024).
* Juguetes: 35.221 toneladas por USD 302 millones (+87,2%).
* Lácteos: 297.990 toneladas por USD 1.119 millones (+95,4% en cantidades).
* Línea blanca: 158.297 toneladas por USD 1.224 millones (+220,4% en cantidades).
* Maquinaria agrícola: 192.172 toneladas por USD 2.144 millones (+120,5% en cantidades).
* Materiales de construcción: USD 1.402 millones (récord en valores, +54,6% en cantidades).
* Muebles: 55.117 toneladas por USD 152 millones (+256% en cantidades).
* Textil: 406.569 toneladas por USD 1.831 millones (+67,3% en cantidades).
Además, las importaciones por courier y plataformas de e-commerce (Shein, Temu, Mercado Libre) alcanzaron USD 954 millones, reflejando la fuerte presión de bienes de consumo final en la economía local.
En paralelo, cierran pymes y el empleo continúa descendiendo
Sin embargo, el crecimiento récord de importaciones no se tradujo en empleo ni en actividad productiva local. Santa Fe perdió 10.484 puestos de trabajo respecto a noviembre de 2023, de los cuales el 48% corresponde a industrias manufactureras.
Sobre ese marco, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, 2.341 firmas bajaron sus persianas en territorio santafesino, incluyendo 292 manufactureras y 108 pertenecientes a las cadenas productivas relevadas por APYME.
En ese sentido, los sectores más afectados en términos de empleo fueron:
* Línea blanca: -1.029 puestos
* Maquinaria agrícola: -964 puestos
* Automotriz: -830 puestos
Esto deja en claro que, pese a que el volumen de importaciones crece, la producción local y el trabajo industrial siguen enfrentando un panorama complejo.
El documento de APYME expone un dilema económico profundo: mientras las importaciones alcanzan niveles récord, la producción local pierde dinamismo y empleo. En tanto, el desafío para la Provincia será combinar apertura comercial con políticas que protejan la industria y el trabajo local, para evitar que la sustitución de producción por importaciones se consolide como tendencia estructural.
Lo que viene
Al respecto, la licenciada en Economía, María Eva Bellini, integrante del equipo técnico de APYME, dialogó con Radio HOY, donde no dejó buenas señales a futuro.
Posterior a ello, hizo hincapié en el proyecto de Reforma Laboral el cual se está debatiendo en este jueves caliente y aseguró que por sí sola no generará empleo "si no hay una economía dinámica y una recuperación del poder adquisitivo".
