Importaciones récord, empleo en retroceso e industria nacional a la deriva

* Carne: 148.608 toneladas por USD 624 millones (+108,7% en cantidades vs 2024).

* Fideos secos: 9.392 toneladas por USD 22,7 millones (+170,7% en cantidades).

* Frutas y verduras: 756.260 toneladas por USD 813 millones (+16% respecto a 2024).

* Juguetes: 35.221 toneladas por USD 302 millones (+87,2%).

* Lácteos: 297.990 toneladas por USD 1.119 millones (+95,4% en cantidades).

* Línea blanca: 158.297 toneladas por USD 1.224 millones (+220,4% en cantidades).

* Maquinaria agrícola: 192.172 toneladas por USD 2.144 millones (+120,5% en cantidades).

* Materiales de construcción: USD 1.402 millones (récord en valores, +54,6% en cantidades).

* Muebles: 55.117 toneladas por USD 152 millones (+256% en cantidades).

* Textil: 406.569 toneladas por USD 1.831 millones (+67,3% en cantidades).

Además, las importaciones por courier y plataformas de e-commerce (Shein, Temu, Mercado Libre) alcanzaron USD 954 millones, reflejando la fuerte presión de bienes de consumo final en la economía local.

image En 10 meses aumentaron 237% las importaciones por Shein y Temu en la Provincia.

En paralelo, cierran pymes y el empleo continúa descendiendo

Sin embargo, el crecimiento récord de importaciones no se tradujo en empleo ni en actividad productiva local. Santa Fe perdió 10.484 puestos de trabajo respecto a noviembre de 2023, de los cuales el 48% corresponde a industrias manufactureras.

Sobre ese marco, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, 2.341 firmas bajaron sus persianas en territorio santafesino, incluyendo 292 manufactureras y 108 pertenecientes a las cadenas productivas relevadas por APYME.

En ese sentido, los sectores más afectados en términos de empleo fueron:

* Línea blanca: -1.029 puestos

* Maquinaria agrícola: -964 puestos

* Automotriz: -830 puestos

999870946-Informe-N-3-Observatorio-de-Importaciones-Apyme

Esto deja en claro que, pese a que el volumen de importaciones crece, la producción local y el trabajo industrial siguen enfrentando un panorama complejo.

El documento de APYME expone un dilema económico profundo: mientras las importaciones alcanzan niveles récord, la producción local pierde dinamismo y empleo. En tanto, el desafío para la Provincia será combinar apertura comercial con políticas que protejan la industria y el trabajo local, para evitar que la sustitución de producción por importaciones se consolide como tendencia estructural.

Lo que viene

Al respecto, la licenciada en Economía, María Eva Bellini, integrante del equipo técnico de APYME, dialogó con Radio HOY, donde no dejó buenas señales a futuro.

"No vemos políticas vinculadas a las políticas industriales para desarrollar nuestras propias capacidades... Si yo no regulo mi economía, no acompaño ese proceso de apertura, los problemas van a estar a la vista, como estamos viendo". "No vemos políticas vinculadas a las políticas industriales para desarrollar nuestras propias capacidades... Si yo no regulo mi economía, no acompaño ese proceso de apertura, los problemas van a estar a la vista, como estamos viendo".

Posterior a ello, hizo hincapié en el proyecto de Reforma Laboral el cual se está debatiendo en este jueves caliente y aseguró que por sí sola no generará empleo "si no hay una economía dinámica y una recuperación del poder adquisitivo".

Más contenidos en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma