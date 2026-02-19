¿Cuándo se estrena El encargado 4? ¿Cuándo sale El Encargado 2026? ¿Cuándo comienza la nueva temporada de El Encargado? El estreno de la temporada 4 de El Encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, está cada vez más cerca. El Puma Goity lo anticipó.
¿Cuándo se estrena El Encargado 4? Gabriel "Puma" Goity lo adelantó
Para quienes se preguntan cuándo sale la temporada 4 de El Encargado, Gabriel "Puma" Goity anticipó lo que todos quieren saber sobre la serie.
¿Cuándo sale El Encargado temporada 4?
El Encargado 4 está muy próximo a salir al aire. Aunque aún no se conoce la fecha exacta del estreno, Gabriel "Puma" Goity, actor de la exitosa serie, adelantó el mes en que podría salir la nueva temporada.
Hasta ahora, se sabía que El Encargado 4 iba a estar disponible "muy pronto", también, había trascendido que podría estrenarse durante la segunda mitad del año.
Sin embargo, Gabriel "Puma" Goity, quien interpreta al Dr. Matías Zambrano en la serie, ha revelado un dato explosivo sobre cuándo llegará El Encargado 4.
La información la dio a conocer en Ventura Show, el programa que conduce Luis Ventura y Nora Briozzo en Radio Del Plata.
Entre otras cosas, el actor fue consultado por Nora Briozzo acerca de la fecha de estreno de la serie. "Te pregunto por El Encargado 4, ¿Ya tiene fecha de estreno?".
A lo que Goity respondió anticipando que la cuarta entrega de la serie se estrenará a principios del mes de mayo.
"Mira, casualmente este fin de semana, estuvimos festejando el cumpleaños del señor Guillermo Francella, así que en un momento le pregunté: 'Escuchame '¿Cuándo sale al aire El Encargado 4? Porque ya lo grabamos", contó Goity en Ventura Show.
Y adelantó: "Según me dijo Guillermo, para principios de mayo sale al aire El Encargado 4".
¿De qué se trata El Encargado 4?
El Encargado se ha posicionado como una de las series más exitosas de los últimos años, y su nueva entrega parece ser prometedora.
"En la nueva temporada, tras la victoria conseguida en su batalla contra el sindicato de encargados, Eliseo (Francella) llega a los círculos más altos del poder mientras una conspiración encabezada por Zambrano (Gabriel Goity), su histórico rival, avanza en su edificio con un único objetivo: destruirlo", indica Disney+.
Vale recordar que, el 15 de enero, Disney+ reveló el primer póster de la serie y el primer avance de la nueva temporada de El encargado.
Las temporadas 1, 2 y 3 de El encargado se encuentran disponibles con todos sus episodios en Disney+.
Aquí está el adelanto de lo que será El Encargado 4:
Lo último sobre "Zambrano", la nueva serie spin-off de El Encargado
Por otro lado, Gabriel "Puma" Goity habló acerca del comienzo de las grabaciones de "Zambrano", la nueva serie spin-off de El Encargado, que se centra en el Dr. Matías Zambrano.
"Estoy haciendo la preproducción para comenzar a filmar ahora, el 16 de marzo", le dijo Goity a Luis Ventura.
El actor explicó que, "Zambrano es el personaje que hacía en El Encargado junto a Guillermo Francella. Así que, de esa serie de El Encargado se desprende esta, que es de Zambrano, que es la serie del personaje".
"Estamos con todo el proceso de ensayo, prueba de vestuario, maquillaje (...) Muy contento", finalizó.
