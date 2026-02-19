¿Cuándo se estrena El Encargado 4? Gabriel "Puma" Goity lo adelantó

Entre otras cosas, el actor fue consultado por Nora Briozzo acerca de la fecha de estreno de la serie. "Te pregunto por El Encargado 4, ¿Ya tiene fecha de estreno?".

A lo que Goity respondió anticipando que la cuarta entrega de la serie se estrenará a principios del mes de mayo.

"Mira, casualmente este fin de semana, estuvimos festejando el cumpleaños del señor Guillermo Francella, así que en un momento le pregunté: 'Escuchame '¿Cuándo sale al aire El Encargado 4? Porque ya lo grabamos", contó Goity en Ventura Show.

Y adelantó: "Según me dijo Guillermo, para principios de mayo sale al aire El Encargado 4".

¿De qué se trata El Encargado 4?

El Encargado se ha posicionado como una de las series más exitosas de los últimos años, y su nueva entrega parece ser prometedora.

"En la nueva temporada, tras la victoria conseguida en su batalla contra el sindicato de encargados, Eliseo (Francella) llega a los círculos más altos del poder mientras una conspiración encabezada por Zambrano (Gabriel Goity), su histórico rival, avanza en su edificio con un único objetivo: destruirlo", indica Disney+.

Vale recordar que, el 15 de enero, Disney+ reveló el primer póster de la serie y el primer avance de la nueva temporada de El encargado.

Las temporadas 1, 2 y 3 de El encargado se encuentran disponibles con todos sus episodios en Disney+.

Aquí está el adelanto de lo que será El Encargado 4:

Embed - El Encargado | Nueva temporada | Disney+

Lo último sobre "Zambrano", la nueva serie spin-off de El Encargado

Por otro lado, Gabriel "Puma" Goity habló acerca del comienzo de las grabaciones de "Zambrano", la nueva serie spin-off de El Encargado, que se centra en el Dr. Matías Zambrano.

"Estoy haciendo la preproducción para comenzar a filmar ahora, el 16 de marzo", le dijo Goity a Luis Ventura.

El actor explicó que, "Zambrano es el personaje que hacía en El Encargado junto a Guillermo Francella. Así que, de esa serie de El Encargado se desprende esta, que es de Zambrano, que es la serie del personaje".

"Estamos con todo el proceso de ensayo, prueba de vestuario, maquillaje (...) Muy contento", finalizó.

-------

Más noticias en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich