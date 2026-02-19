Reforma laboral: Sesión muy caliente, arrancó con gritos y acusaciones de "Banelco"

Alcanzado el quórum necesario, la Cámara de Diputados comenzó la sesión para tratar la reforma laboral. Pero pronto el recinto se volvió un caos, con griteríos y acusaciones de la oposición. El detonante de una sesión que ya se preveía caliente fue el mecanismo de votación y los tiempos del debate.
La sesión en Diputados por la reforma laboral arrancó muy caótica, con griterío y acusaciones opositoras por el mecanismo de votación y los tiempos del debate.
Todo comenzó cuando La Libertad Avanza logró aprobar a mano alzada un plan de labor que buscaba acortar la extensión del debate de la ley de modernización laboral, ante lo cual los diputados de Unión por la Patria reaccionaron furiosos.
Según relata Semanario Parlamentario, luego de que no hubiera acuerdo sobre el tema en la reunión de Labor Parlamentaria en la previa de la sesión, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, presentó una moción de plan de labor que establecía tiempos reglamentarios de 20 minutos por cada uno de los cinco dictámenes; luego 40 oradores individuales de 5 minutos cada uno; tiempos de bloques; luego votación por títulos (son 26 en total).
Salió al cruce de esa moción el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien se manifestó “absolutamente en desacuerdo con el esquema de la sesión que están planteando el oficialismo y esta nueva alianza antiderechos de los trabajadores y trabajadoras que se está conformando en la Cámara”.
Irónico, Martínez dijo que “han ofrecido distintos pack”, y enumeró: “Un pack quórum, das quórum, te levantás y te vas; el pack quórum votación en general y después te hacés la crítica en la votación individual; pack me opongo en general y después voto los artículos en general… Han ofrecido packs en concepto no sé de qué…”.
En ese contexto, Germán Martínez comparó a esa alianza de la que hablaba con la Alianza UCR – FrePaSo, y habló de “ la Banelco de los 2000”. Luego cuestionó la manera exprés con la que se había manejado ese debate iniciado en diciembre. Y cerró con un “ se van a arrepentir pronto de lo que están haciendo en esta sesión”.
La moción se votó -y aprobó- a mano alzada, lo cual hizo estallar a Germán Martínez, que reclamó votación nominal. Cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio paso a los homenajes, parte del bloque de Unión por la Patria estalló y se precipitó hacia el estrado.
Tras un largo rato se restableció el orden, y el titular del Cuerpo le sugirió a Martínez, que insistía en reclamar una nueva votación, ahora nominal, que hiciera una moción reclamándolo. Pero eso necesitaba los dos tercios que obviamente no tendrían.
“Usted está pasándose de vivo”, le espetó Cecilia Moreau a Martín Menem. Desde la bancada oficialista y de fuerzas aliadas se empezaron a escuchar murmullos de desaprobación y de descontento.
“Cállense monigotes”, disparó Moreau, quien de tanto insistirle al riojano que pusiera en reconsideración la moción para volver a votar el Plan de Labor, logró su cometido, a sabiendas de que no tendrían los 2/3, aunque fuera de manera testimonial. La votación arrojó 107 votos positivos y 136 negativos, con lo que el plan de labor votado a mano alzada quedó vigente.
“Este bloque y otros bloques no tenemos dos tercios para obtener la moción de reconsideración, pero igual la vamos a pedir porque aunque perdamos lo vamos a hacer con la frente en alto defendiendo los derechos de los trabajadores evitando que hoy se consuma la traición de que aquellos que sean despedidos van a cobrar su indemnización en cuotas”, aseveró.
“Ustedes los que entraron en nombre del peronismo, del campo nacional y popular, de Yrigoyen y Alem, van a convalidar un retroceso en la vida de los trabajadores”, les achacó a los dialoguistas que tienen origen en el peronismo y el radicalismo.
Diputados: Carignano desconectó cables y Lemoine pide "sanciones"
En el momento de caos, cuando diputados de UxP pero también de la Izquierda se acercaron al estrado a increpar a Martín Menem, la diputada camporista Florencia Carignano desconectó los cables de alimentación y conexión a internet con los que trabajan los taquígrafos.
El hecho quedó grabado por la libertaria Lilia Lemoine, quien la increpó a los gritos "Carignano ¿qué hacés? Quedaste grabada pedazo de loca".
