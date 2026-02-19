Reforma laboral: Sesión muy caliente, arrancó con gritos y acusaciones de "Banelco"

En ese contexto, Germán Martínez comparó a esa alianza de la que hablaba con la Alianza UCR – FrePaSo, y habló de “ la Banelco de los 2000”. Luego cuestionó la manera exprés con la que se había manejado ese debate iniciado en diciembre. Y cerró con un “ se van a arrepentir pronto de lo que están haciendo en esta sesión”.

La moción se votó -y aprobó- a mano alzada, lo cual hizo estallar a Germán Martínez, que reclamó votación nominal. Cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio paso a los homenajes, parte del bloque de Unión por la Patria estalló y se precipitó hacia el estrado.

Tras un largo rato se restableció el orden, y el titular del Cuerpo le sugirió a Martínez, que insistía en reclamar una nueva votación, ahora nominal, que hiciera una moción reclamándolo. Pero eso necesitaba los dos tercios que obviamente no tendrían.

“Usted está pasándose de vivo”, le espetó Cecilia Moreau a Martín Menem. Desde la bancada oficialista y de fuerzas aliadas se empezaron a escuchar murmullos de desaprobación y de descontento.

“Cállense monigotes”, disparó Moreau, quien de tanto insistirle al riojano que pusiera en reconsideración la moción para volver a votar el Plan de Labor, logró su cometido, a sabiendas de que no tendrían los 2/3, aunque fuera de manera testimonial. La votación arrojó 107 votos positivos y 136 negativos, con lo que el plan de labor votado a mano alzada quedó vigente.

Embed "PRESIDENTE USTED ESTÁ PASÁNDOSE DE VIVO" "CÁLLENSE MONIGOTES"



Cecilia Moreau FULMINÓ a Martín Menem y a los libertarios cuando querían robarse la sesión @ceciliamoreauok pic.twitter.com/06r11U7RYt — Revolución Popular (@RPN_Oficial) February 19, 2026

“Este bloque y otros bloques no tenemos dos tercios para obtener la moción de reconsideración, pero igual la vamos a pedir porque aunque perdamos lo vamos a hacer con la frente en alto defendiendo los derechos de los trabajadores evitando que hoy se consuma la traición de que aquellos que sean despedidos van a cobrar su indemnización en cuotas”, aseveró.

“Ustedes los que entraron en nombre del peronismo, del campo nacional y popular, de Yrigoyen y Alem, van a convalidar un retroceso en la vida de los trabajadores”, les achacó a los dialoguistas que tienen origen en el peronismo y el radicalismo.

Diputados: Carignano desconectó cables y Lemoine pide "sanciones"

En el momento de caos, cuando diputados de UxP pero también de la Izquierda se acercaron al estrado a increpar a Martín Menem, la diputada camporista Florencia Carignano desconectó los cables de alimentación y conexión a internet con los que trabajan los taquígrafos.

El hecho quedó grabado por la libertaria Lilia Lemoine, quien la increpó a los gritos "Carignano ¿qué hacés? Quedaste grabada pedazo de loca".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/lilialemoine/status/2024539627252506961&partner=&hide_thread=false ESCÁNDALO EN EL CONGRESO

La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión!

¡Esto es INACEPTABLE!

Miren como se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones. pic.twitter.com/mXF1E2KCTS — Lilia Lemoine (@lilialemoine) February 19, 2026

