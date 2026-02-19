Alerta para Milei: El 71,9% respalda el paro y cae el apoyo a la reforma laboral

"Este corrimiento no implica un rechazo mayoritario a la reforma, pero sí refleja una polarización creciente y una pérdida de respaldo neto. En términos políticos, la reforma deja de ser una iniciativa con consenso amplio para convertirse en un eje de conflicto social más definido", añade el análisis.

Asimismo, el informe señala que "el apoyo al paro no puede leerse como un hecho aislado: se apoya en un contexto de contracción del consumo y de debilitamiento industrial que viene golpeando con fuerza a las pymes, donde se concentra el 70% del empleo privado formal. En los últimos dos años cerraron más de 21.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo registrados. En paralelo, la caída del poder adquisitivo redujo la demanda, mientras que el encarecimiento del crédito comprimió márgenes y elevó la fragilidad financiera de muchas firmas, consolidando un clima de incertidumbre sostenida".

En ese marco, "el respaldo mayoritario al paro puede interpretarse como la expresión de un malestar económico acumulado más que como una reacción puntual a una medida específica. La combinación de cierre de empresas, pérdida de empleo y deterioro de la actividad opera como telón de fondo para la discusión sobre la reforma laboral: cuando el mercado de trabajo se vuelve más frágil, crece la sensibilidad social frente a cambios normativos que afectan reglas de contratación, costos laborales y condiciones de estabilidad. Por eso, más allá del encuadre sindical, el apoyo al paro aparece vinculado a una lectura social de deterioro y a la percepción de riesgo sobre el futuro inmediato del empleo".

Además, analiza que "la combinación de menor apoyo a la reforma y alto respaldo a la medida de fuerza configura un escenario de tensión estructural entre el programa de transformación laboral del Gobierno y un contexto económico que aún no logra estabilizar el mercado de trabajo. El paro del 19 de febrero se inscribe así en una dinámica más amplia, donde la discusión no es únicamente normativa, sino económica y social".

Los datos surgen de una encuesta realizada entre el 18 y 19 de febrero de 2026 y del cruce con datos del Monitor de Opinión Pública (MOP). El relevamiento incluyó 493 casos válidos, con cobertura nacional, y se trabajó con un diseño muestral ponderado por región y edad según el último padrón electoral.

Otra encuesta revela mayoritario rechazo a la reforma laboral de Milei

Una reciente encuesta realizada por la consultora Pulso Research indica que la mayoría de los consultados está en desacuerdo con la reforma laboral de Javier Milei. El 44,6% está "en desacuerdo" o "muy en desacuerdo"; mientras que el 35,1% está "de acuerdo" o "muy de acuerdo".

Dicho sondeo fue realizado en febrero 2026, en 2.175 casos a nivel nacional.

