La Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalmente informó que adhiere al paro general de la CGT, por lo que mañana (19/02) no habrá colectivos. Si bien se daba por sentado que se sumaría a la medida de fuerza, faltaba la confirmación oficial, que acaba de llegar mediante un comunicado.
CONTRA LA REFORMA LABORAL
No habrá colectivos: UTA confirma que adhiere al paro de la CGT
Finalmente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que adhiere al paro general de la CGT, por lo que mañana (19/02) no habrá colectivos.
De este modo, se prevé que el paro tenga gran contundencia, con la paralización de todos los medios de transporte. El resto de los gremios del sector ya había confirmado la adhesión: no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) -el gremio más numeroso de la Argentina- también se sumó al paro general, lo mismo que la Asociación Bancaria, por lo que tampoco habrá atención en los bancos.
Si bien la CGT no convocó a movilizarse, distintos sindicatos, como las CTA y ATE, además de agrupaciones de Izquierda, organizaciones sociales y ciudadanos particulares, protestarán fuera del Congreso cuando Diputados debata la reforma laboral.
