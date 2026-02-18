urgente24
No habrá colectivos: UTA confirma que adhiere al paro de la CGT

Finalmente, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que adhiere al paro general de la CGT, por lo que mañana (19/02) no habrá colectivos.

18 de febrero de 2026 - 17:01
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalmente informó que adhiere al paro general de la CGT, por lo que mañana (19/02) no habrá colectivos. Si bien se daba por sentado que se sumaría a la medida de fuerza, faltaba la confirmación oficial, que acaba de llegar mediante un comunicado.

Si bien la CGT no convocó a movilizarse, distintos sindicatos, como las CTA y ATE, además de agrupaciones de Izquierda, organizaciones sociales y ciudadanos particulares, protestarán fuera del Congreso cuando Diputados debata la reforma laboral.

