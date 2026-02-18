Escándalo en Hollywood: Warner Bros le soltó la mano a Paramount ¿Se lo queda Netflix?

¿Qué pasará si Warner Bros y Paramount no logran cerrar un acuerdo vinculante?

Si el 23 de febrero llega y en las oficinas de Warner no hay un sobre con una cifra que haga saltar la banca, se acabó lo que se daba. Warner Bros Discovery le cerrará definitivamente la puerta a Paramount y se entregará a los brazos de la Gran N. Esto no es solo una transacción de papeles y acciones, es un cambio de paradigma total que podría poner patas arriba el modelo de distribución de contenidos que conocemos hasta hoy.

El drama está llegando a su clímax. Si la fusión con Netflix se concreta, estaríamos ante el nacimiento de un imperio de contenido sin precedentes, fusionando las licencias históricas de Warner con el algoritmo implacable del streaming. Por eso, el manotazo de ahogado de invitar a Paramount a una última puja parece ser más una formalidad legal para evitar juicios futuros que un interés real en asociarse con ellos.

warner bros paramount 2

¿Cómo afectará la posible fusión entre Warner Bros y Paramount a los usuarios?

Para los que estamos del otro lado de la pantalla, el panorama es incierto. Si Paramount logra la hazaña y se queda con la compañía, veríamos un bloque de estudios tradicionales tratando de resistir el embate de las tecnológicas. Pero si ganan los del streaming, agarrate, porque la concentración de poder sería total.

El "diálogo" que abrió Warner parece ser la última carta para ver si el estudio del centrito de estrellas tiene una propuesta "vinculante y ejecutable" o si simplemente estaban tirando un farol para embarrar la cancha. Lo cierto es que, mientras los peces gordos se pelean por los millones, el futuro del cine y las series pende de un hilo.

