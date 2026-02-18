El mundillo del espectáculo está que arde y los pasillos de Los Ángeles parecen una olla a presión. En un giro, Warner Bros Discovery le puso los puntos a Paramount Skydance. La orden desde arriba fue básicamente ponen la tarasca de verdad o se retiran del juego para siempre.
ULTIMÁTUM
Escándalo en Hollywood: Warner Bros le soltó la mano a Paramount ¿Se lo queda Netflix?
Si Paramount logra la hazaña y se queda con la compañía, veríamos un bloque de estudios tradicionales tratando de resistir el embate de las tecnológicas.
El reloj corre y la industria audiovisual contiene el aliento ante lo que podría ser la fusión más explosiva de la década.
La noticia cayó como una bomba en las últimas horas. David Zaslav, el hombre detrás del timón de Warner, se cansó de las vueltas y las maniobras de boicot. Después de meses de idas y vueltas, la cúpula de la empresa decidió darle un "changüí" final a Paramount, pero con un ultimátum que no deja margen para el error. Si para el 23 de febrero no presentan una oferta que supere los miles de millones que puso Netflix sobre la mesa, la historia se termina acá.
¿Podrá Paramount superar la oferta multimillonaria de Netflix por Warner Bros?
Esa es la pregunta que desvela a todos los analistas de Wall Street. La cifra que Netflix tiró sobre la mesa no es para cualquiera, nada menos que 82.700 millones de dólares. Una montaña de guita que dejaría a cualquier estudio temblando. Paramount, que venía amagando con una OPA hostil y otras jugadas de ajedrez corporativo, ahora tiene que demostrar si tiene la espalda suficiente para bancar semejante movida o si todo fue un "acting" para ganar tiempo.
Desde la directiva de Warner Bros fueron bastante directos y, para qué negarlo, un poco mala leche. Mandaron una carta que básicamente dice: "No creemos que les dé el cuero, pero les damos una oportunidad para que nos cierren la boca". En el fondo, parece que el compromiso con Ted Sarandos y su gigante del streaming está más firme que nunca, pero en el mundo de los negocios, el billete es el que manda y nadie quiere dejar pasar una oferta superadora por orgullo.
¿Qué pasará si Warner Bros y Paramount no logran cerrar un acuerdo vinculante?
Si el 23 de febrero llega y en las oficinas de Warner no hay un sobre con una cifra que haga saltar la banca, se acabó lo que se daba. Warner Bros Discovery le cerrará definitivamente la puerta a Paramount y se entregará a los brazos de la Gran N. Esto no es solo una transacción de papeles y acciones, es un cambio de paradigma total que podría poner patas arriba el modelo de distribución de contenidos que conocemos hasta hoy.
El drama está llegando a su clímax. Si la fusión con Netflix se concreta, estaríamos ante el nacimiento de un imperio de contenido sin precedentes, fusionando las licencias históricas de Warner con el algoritmo implacable del streaming. Por eso, el manotazo de ahogado de invitar a Paramount a una última puja parece ser más una formalidad legal para evitar juicios futuros que un interés real en asociarse con ellos.
¿Cómo afectará la posible fusión entre Warner Bros y Paramount a los usuarios?
Para los que estamos del otro lado de la pantalla, el panorama es incierto. Si Paramount logra la hazaña y se queda con la compañía, veríamos un bloque de estudios tradicionales tratando de resistir el embate de las tecnológicas. Pero si ganan los del streaming, agarrate, porque la concentración de poder sería total.
El "diálogo" que abrió Warner parece ser la última carta para ver si el estudio del centrito de estrellas tiene una propuesta "vinculante y ejecutable" o si simplemente estaban tirando un farol para embarrar la cancha. Lo cierto es que, mientras los peces gordos se pelean por los millones, el futuro del cine y las series pende de un hilo.
