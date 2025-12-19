Warner Bros. Discovery elige a Netflix pero Paramount Skydance agita Wall Street

"A pesar de que WBD les ha dicho repetidamente lo importante que era un compromiso de financiación total e incondicional por parte de la familia Ellison, la familia Ellison ha decidido no respaldar la oferta de PSKY", escribió la junta directiva de Warner en una carta a los accionistas.

La junta directiva declaró su respaldo unánime a la oferta que Netflix presentó el 05/12 por los estudios y activos de streaming de Warner. Añadió que su acuerdo con Netflix representa la mejor manera de generar valor para los accionistas.

Netflix declaró que acogía con satisfacción la recomendación de la junta directiva de Warner. Paramount no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Barron's .

Mejor comprar Netflix

Barron's:

"(...) Siempre habrá detractores, dado que Netflix está asumiendo alrededor de US$ 50.000 millones de nueva deuda para financiar la adquisición de una empresa que lucha por obtener ganancias.

Pero esa es una visión miope. El analista de Morgan Stanley, Benjamin Swinburne, quien califica a Netflix como "Sobreponderado" con un precio objetivo de US$ 150, declaró que el acuerdo ofrecía una "relación riesgo-recompensa atractiva". Espera que el acuerdo genere ganancias de tan solo 4 centavos por acción en 2027, y que posteriormente aumente las ganancias de la plataforma.

(...) Swinburne pronostica que el margen de Netflix aumentará al 40% para finales de 2028, frente al 27% del año pasado.

Aún valdrá la pena considerar las acciones si el acuerdo no se concreta. Esto es un momento decisivo para Paramount, que tiene pocas posibilidades de triunfar como plataforma de streaming sin la propiedad intelectual de Warner Bros. Para Netflix, lo que está en juego es mucho menor.

Netflix probablemente ve la compra de Warner Bros. como una oportunidad para contrarrestar la amenaza que representa Paramount y ampliar su catálogo de contenido, en lugar de como algo imprescindible, según declaró Robert Fishman, analista de MoffettNathanson, en una nota de investigación. Añadió que la plataforma de streaming "aún tiene una sólida trayectoria de crecimiento independiente" si no logra concretar el acuerdo. Otro motor de crecimiento es la... expansión a los deportes en vivo, con próximos eventos que incluyen el combate de boxeo del próximo fin de semana entre el influencer Jake Paul y el ex campeón de peso pesado Anthony Joshua.

La reciente caída de las acciones también debería disipar las preocupaciones de los inversores sobre su elevada valoración. Las acciones ahora se cotizan a unas 30 veces las ganancias de 2026, una ganga en comparación con el múltiplo de 43 veces al que cotizaban en mayo. Los ejecutivos apuntan a una valoración de 1 billón de dólares para finales de 2030, frente a los 442.000 millones de dólares del miércoles. Esto parece factible si Netflix logra el crecimiento de margen que pronostica Swinburne, de Morgan Stanley.

El acuerdo con Warner Bros. puede ser una fuente de incertidumbre, pero eso no debería eclipsar un crecimiento general tan sólido. Las acciones de Netflix siguen siendo una buena compra, a pesar de este último giro argumental."

----------------------------

Más contenido en Urgente24

Se le acabó lo zen a Maru Botana: La grave denuncia que la deja en la lona

Fin de año con cambios en las estaciones de servicio: Qué tienen que saber los conductores

América TV cayó en la volteada: Conductora dejó expuestos los recortes del canal

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo