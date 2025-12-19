La película de 104 minutos se estrenará el 30/01/2026, en Norteamérica, Sudamérica, Asia, Europa, Israel, Emiratos Árabes Unidos y otros países. Amazon también lanzará una serie documental en los próximos meses. Melania Trump Superstar.
AMAZON MGM STUDIO
Melania Trump llega a los cines en enero: 104 minutos con producción de Amazon MGM Studio
Melania Trump tendrá su película producida por Amazon MGM Studio, un documental de los 20 días previos del arribo de Donald Trump a su 2do. mandato.
"La historia se pone en marcha durante los 20 días de mi vida previos a la investidura presidencial de Estados Unidos", le explicó ella a Fox News.
El resto de la frase parece escrita por Donald Trump, por lo grandilocuente y soso:
"Por primera vez, el público internacional está invitado a los cines para presenciar el desarrollo de este capítulo crucial: una mirada privada y sin filtros mientras me desenvuelvo en mi familia, negocios y filantropía en mi extraordinario camino hacia la Primera Dama de los Estados Unidos de América".
“Hola, señor Presidente, felicitaciones”, dice Melania Trump por teléfono, hablando desde un baño dorado en el tráiler de 'Melania'.
“¿Lo vistes?”, pregunta Donald Trump al otro lado de la llamada.
“No lo vi, lo veré en las noticias”, responde.
Está claro que Melania, quien también produce la película, no tiene miedo de burlarse un poco de sí misma por la desinformación aparente.
Datos
Melanija Knavs nació en Novo Mesto, ex Yugoslavia hoy Eslovenia, hace 55 años.
Ella es católica apostólica romana, fue model de Vezenine Bled, marca de su país, y posó desnuda a sus 24 años para Max Magazie y New York Post Office bajo el seudónimo de 'Melania K', según Wikipedia.
Vivió en Barcelona (España), y por eso ella afirma que habla español, además de inglés, italiano, esloveno, serbocroata, francés y alemán.
Con Donald Trump tienen un hijo, Barron William Trump.
Privilegiado Ratner
Dirigida por Brett Ratner, también una figura algo polémica, la película se estrenará en los cines el 30/01/2026, y el tráiler invita al público a "ser testigo de la historia en proceso", siguiendo a Melania en sus "20 días para convertirse en Primera Dama de los Estados Unidos de América".
"Todos quieren saber, así que aquí está", comenta más adelante, entre una serie de vídeos que la siguen mientras recorre la Casa Blanca, sube al Airforce One, habla con dignatarios mundiales, luce glamurosa con diversos atuendos y, en general, cumple con sus deberes de Primera Dama. Como era de esperar, las gafas de sol y los tacones de aguja desempeñan un papel importante en todo momento.
Amazon MGM invita a los espectadores a "meterse en el mundo de Melania Trump mientras organiza los planes de la investidura, navega por las complejidades de la transición a la Casa Blanca y se reincorpora a la vida pública con su familia". El estudio afirmó tener "imágenes exclusivas" de "reuniones cruciales" y "conversaciones privadas".
Según se informa, Amazon pagó nada menos que US$ 40 millones por los derechos de la película. Su fundador, Jeff Bezos, fue uno de los varios 'titanes' tecnológicos que viajaron a Washington D. C. para asistir a la investidura de Donald Trump.
'Melania' se transmitirá en Prime Video tras su estreno en cines. Además, el estudio anunció que habrá una docuserie de 3 capítulos que seguirá a Melania Trump en su viaje entre la Torre Trump en Nueva York, Mar-a-Lago en Palm Beach y Washington, D. C..
Ratner, el director, no ha trabajado en una gran producción de Hollywood desde 2017, cuando fue acusado de conducta inapropiada por 6 mujeres en una investigación de Los Angeles Times.
Sin embargo, según se informa, regresará a su serie de acción 'Rush Hour' con una 4ta. entrega de Paramount, una decisión que se produjo después de que Donald Trump solicitara personalmente al estudio que reviviera la franquicia.
----------------------------
