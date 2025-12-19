Melania Trump llega a los cines en enero: 104 minutos con producción de Amazon MGM Studio

“¿Lo vistes?”, pregunta Donald Trump al otro lado de la llamada.

“No lo vi, lo veré en las noticias”, responde.

Está claro que Melania, quien también produce la película, no tiene miedo de burlarse un poco de sí misma por la desinformación aparente.

Datos

Melanija Knavs nació en Novo Mesto, ex Yugoslavia hoy Eslovenia, hace 55 años.

Ella es católica apostólica romana, fue model de Vezenine Bled, marca de su país, y posó desnuda a sus 24 años para Max Magazie y New York Post Office bajo el seudónimo de 'Melania K', según Wikipedia.

Vivió en Barcelona (España), y por eso ella afirma que habla español, además de inglés, italiano, esloveno, serbocroata, francés y alemán.

Con Donald Trump tienen un hijo, Barron William Trump.

Melania. /Nicholas Kamm / AFP Melania Trump. FOTO: NICHOLAS KAMM / AFP

Privilegiado Ratner

Dirigida por Brett Ratner, también una figura algo polémica, la película se estrenará en los cines el 30/01/2026, y el tráiler invita al público a "ser testigo de la historia en proceso", siguiendo a Melania en sus "20 días para convertirse en Primera Dama de los Estados Unidos de América".

"Todos quieren saber, así que aquí está", comenta más adelante, entre una serie de vídeos que la siguen mientras recorre la Casa Blanca, sube al Airforce One, habla con dignatarios mundiales, luce glamurosa con diversos atuendos y, en general, cumple con sus deberes de Primera Dama. Como era de esperar, las gafas de sol y los tacones de aguja desempeñan un papel importante en todo momento.

Amazon MGM invita a los espectadores a "meterse en el mundo de Melania Trump mientras organiza los planes de la investidura, navega por las complejidades de la transición a la Casa Blanca y se reincorpora a la vida pública con su familia". El estudio afirmó tener "imágenes exclusivas" de "reuniones cruciales" y "conversaciones privadas".

Según se informa, Amazon pagó nada menos que US$ 40 millones por los derechos de la película. Su fundador, Jeff Bezos, fue uno de los varios 'titanes' tecnológicos que viajaron a Washington D. C. para asistir a la investidura de Donald Trump.

'Melania' se transmitirá en Prime Video tras su estreno en cines. Además, el estudio anunció que habrá una docuserie de 3 capítulos que seguirá a Melania Trump en su viaje entre la Torre Trump en Nueva York, Mar-a-Lago en Palm Beach y Washington, D. C..

Ratner, el director, no ha trabajado en una gran producción de Hollywood desde 2017, cuando fue acusado de conducta inapropiada por 6 mujeres en una investigación de Los Angeles Times.

Sin embargo, según se informa, regresará a su serie de acción 'Rush Hour' con una 4ta. entrega de Paramount, una decisión que se produjo después de que Donald Trump solicitara personalmente al estudio que reviviera la franquicia.

Embed

----------------------------

Más contenido en Urgente24

Se le acabó lo zen a Maru Botana: La grave denuncia que la deja en la lona

Fin de año con cambios en las estaciones de servicio: Qué tienen que saber los conductores

América TV cayó en la volteada: Conductora dejó expuestos los recortes del canal

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo