Europa acordó nuevo préstamo para Ucrania sin fondos rusos y Rusia cantó victoria

Von der Leyen perdió ante Rusia y los europeos deberán seguir financiando la guerra en Ucrania

Después de más de 16 horas de negociaciones en la cumbre de Bruselas, los líderes de Europa acordaron en las primeras horas de este viernes otorgar a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros, usufructuando el gasto no utilizado en el presupuesto compartido del bloque.

Los líderes de la UE finalmente lograron ponerse de acuerdo sin tener que recurrir a los 210.000 millones de euros de los activos rusos congelados, cuya mayor parte se encuentra en Bélgica. Este asunto habría sido la manzana de la discordia de los últimos días entre Bruselas y el gobierno belga.

El acuerdo de pedir prestado contra fondos de los contribuyentes de la UE, sin recurrrir a los activos rusos congelados, representa un duro revés para el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes habían defendido el plan inicial de destinar a Ucrania el dinero ruso congelado para "préstamos de reparaciones", pero se encontraron con el obstáculo del gobierno belga.

"Para mí, el préstamo de reparaciones no era una buena idea. (...) Me pidieron que, por favor, hiciera un esfuerzo para conseguirlo. Así que negocié el texto con la Comisión para que fuera posible. Cuando explicamos el texto, surgieron tantas preguntas que dije: 'Os lo dije'", explicó en una rueda de prensa el primer ministro belga, Bart De Weve.

image La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Vladimir Putin, el mandatario de Rusia | GENTILEZA EFE

El bloque buscaba inicialmente utilizar parte de los activos soberanos de Moscú depositados en Euroclear, el depósito central de valores con sede en Bélgica, para garantizar un préstamo de 90 000 millones de euros a Kiev durante los próximos dos años.

Sin embargo, Bélgica, donde se encuentra la mayor parte del dinero ruso (unos 185.000 millones de euros según fuentes), manifestó estar en contra ya que temía a futuros reclamos legales de parte de Rusia, que la obliguen a devolver sumas que pondrían en riesgo sus cuentas públicas, pero también, a su seguridad nacional.

A pesar de la presión contra Bélgica para que cediera, el gobierno belga se mantuvo firme en la cumbre de Bruselas durante este jueves debido a los riesgos legales que supone ante eventuales reclamos del Kremlin.

Al respecto, el primer ministro belga, Bart De Wever, declaró a la prensa el jueves por la mañana que no podía aprobar el texto hasta que se eliminaran ciertos obstáculos. "Aún no he visto ningún texto que me convenza de cambiar la postura de Bélgica. Espero verlo hoy, pero hasta ahora no lo hay", dijo.

“De lo contrario, tendrán que echarme. No puede haber flexibilidad en cuestiones que amenacen la seguridad financiera de Euroclear y Bélgica. Que quede muy claro”, anticipó.

Zelensky agradece a la filantropia de Europa y Putin dice que Europa "an algún momento tendrá que devolver lo robado"

El presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, agradeció este viernes a través de un posteo en X a los líderes de la UE. "Es un apoyo significativo que realmente refuerza nuestra estabilidad", dijo Zelenski.

"Es importante que los activos rusos quedan congelados y que Ucrania haya recibido garantías de seguridad financiera para los próximos años", señaló también en su primera reacción a la decisión del Consejo Europeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/2001889263470936154?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2001889263470936154%7Ctwgr%5Ee7dea1b1d14ce785cbda0ac971d1d78094301264%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.publico.es%2Finternacional%2Feeuu%2Fue-acuerda-prestamo-90-000-millones-euros-ucrania-pero-recurrir-activos-rusos-congelados.html&partner=&hide_thread=false I am grateful to all leaders of the European Union for the European Council’s decision on €90 billion in financial support for Ukraine in 2026–2027. This is significant support that truly strengthens our resilience. It is important that Russian assets remain immobilized and that… — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) December 19, 2025

Horas antes, había advertido que Ucrania se enfrentaba a un colapso financiero y que no podría mantener de pie su frente de guerra si no recibía ayuda adicional.

En ese contexto, el presidente ruso, Vladímir Putin, quien se enteró este viernes que finalmente los activos rusos congelados no serían utilizados para el frente de guerra ucraniano, advirtió hoy de que "en algún momento" los países europeos "tendrán que devolver lo robado" y que Moscú piensa recuperar por la vía judicial sus activos congelados debido a la guerra en Ucrania.

image El presidente ruso, Vladímir Putin. | GENTILEZA SPUTNIK

"Robo no es la palabra exacta (…) Lo que intentan hacer con nosotros es abiertamente un atraco", dijo al comienzo de su intervención en directo por televisión ante la prensa y la ciudadanía.

Independientemente de lo que roben y cómo lo hagan, en algún tendrán que devolverlo Independientemente de lo que roben y cómo lo hagan, en algún tendrán que devolverlo

Putin consideró "que esto no sólo es un revés para la imagen" de la Unión Europea (UE), sino una "pérdida de confianza en la Eurozona", ya que son "muchos los países, no sólo Rusia", que guardan en ese territorio sus "reservas de oro".

"Principalmente, por supuesto, son los países productores de petróleo. Y ellos ven lo que está ocurriendo, ya lo están observando, y empiezan a tener sospechas, dudas e inquietudes", señaló.

Además, resaltó que emitir créditos "avalados por nuestros activos", como acordó anoche Bruselas, tendrá consecuencias para "el presupuesto de cada país", ya que incrementará "la deuda presupuestaria".

Más contenido en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras