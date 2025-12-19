2025 boom de bonos latinoamericanos, con foco en México, Brasil y Argentina

“Es un récord absoluto, desde la década de 1990, cuando todo el mercado evolucionó”, dijo Lisandro Miguens, jefe de mercados de capital de deuda para América Latina en JPMorgan Chase & Co., donde ha trabajado durante 33 años.

O, como lo expresó Adrian Guzzoni, director de mercados de capital de deuda para la región en Citigroup Inc.: “No creo que nadie diga que no le sorprende”.

The Latinoamerican Lawyer:

El mercado de bonos de América Latina en 2025 ha mostrado actividad significativa, con emisores clave como LATAM Airlines refinanciando deuda con una emisión de $800 millones en notas garantizadas a 2031, y el CAF lanzando su mayor emisión histórica de $2 mil millones. Las tendencias incluyen un aumento esperado en el volumen de emisión, refinanciamientos para reducir costos (como el de LATAM) y la continua actividad de soberanos (Colombia, Brasil, México) y corporativos, a pesar de la volatilidad, con expectativas de más emisión corporativa y soberana en 2025.

Tendencias generales 2025, según Global Capital:

Aumento de Volúmenes: Los banqueros de LatAm esperaban un aumento en los volúmenes de emisión, continuando la tendencia de grandes transacciones soberanas y corporativas de 2024.

Los banqueros de LatAm esperaban un aumento en los volúmenes de emisión, continuando la tendencia de grandes transacciones soberanas y corporativas de 2024. Entorno de Tasas: Se esperaba un entorno con algo de volatilidad en las tasas, pero con ventanas de emisión favorables para emisores con buen perfil.

Se esperaba un entorno con algo de volatilidad en las tasas, pero con ventanas de emisión favorables para emisores con buen perfil. Diversificación: Se observa una expansión en la huella exterior de las multilatinas, con nuevos índices y enfoque en inversión productiva.

En resumen, el mercado de bonos de LatAm en 2025 ha sido dinámico, marcado por operaciones importantes de refinanciamiento y deuda, y una expectativa general de crecimiento en la actividad de deuda, a pesar de los desafíos económicos regionales

Refinanciando

México —que recaudó US$ 41.000 millones en bonos en moneda fuerte—, el año más activo de Brasil desde 2010, y una oleada de empresas argentinas, impulsaron la bonanza.

Los fondos de bonos de países en desarrollo registraron entradas de capital en 34 de las últimas 35 semanas, según datos de EPFR Global recopilados por Bank of America Corp. Las entradas netas acumuladas en lo que va de año superan los US$ 60 000 millones.

El aumento del apetito provocó un estrechamiento de los diferenciales, abriendo una ventana para que tesoreros y directores financieros refinanciaran la deuda.

El rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener bonos en dólares de países en desarrollo frente a los bonos del Tesoro estadounidense se encuentra en mínimos de varios años, según un índice de JPMorgan.

"Dado lo ajustados que eran los diferenciales en el mercado de grado de inversión, hemos visto a algunos de los fondos de grado de inversión tradicionales esencialmente cruzar y comprar créditos de mercados emergentes", dijo Guzzoni.

Los gobiernos lideraron la venta de bonos, con el 55% de la emisión total, según los datos. Incluso países más pequeños, como Surinam, Laos y la República del Congo, lograron atraer a inversores de deuda este año.

México y los P-Caps

México fue uno de los países soberanos más activos a nivel mundial, principalmente para financiar a la petrolera estatal Pemex.

Para ello, adoptó una estructura que normalmente utilizan las aseguradoras: valores precapitalizados, o P-Caps, un instrumento que permite a los emisores obtener préstamos sin registrarlos como deuda en sus balances, lo que podría poner en riesgo su calificación crediticia.

“Una de las cosas que hemos visto es que los países soberanos se están volviendo mucho más creativos para obtener financiamiento; están recurriendo a diferentes mercados, intentando acceder a euros, francos suizos y monedas asiáticas”, dijo Miguens. “Otros, como Panamá, buscan financiamiento bancario, algo que no ha sucedido desde hace mucho tiempo, desde la década de 1980”.

El gobierno mexicano también vendió eurobonos para apoyar aún más la recompra de deuda de Pemex.

Colombia ofreció sus primeros bonos denominados en euros en una década, en medio de una estrategia sin precedentes para reestructurar el perfil de la deuda del país.

Argentina

Las empresas argentinas continuaron emitiendo en el exterior, por un total de más de US$ 12.000 millones, una gran parte de los cuales se produjeron después de la rotunda victoria del presidente Javier Milei en las elecciones intermedias del Congreso a fines de octubre.

Las empresas argentinas seguirán emitiendo deuda en el extranjero, afirmó Guzzoni, y añadió que las empresas brasileñas también podrían colocar más, pese a una serie de crisis crediticias que frustraron algunas operaciones de bonos. Aun así, emitieron US$24.000 millones en bonos en moneda extranjera, según los datos.

Las elecciones presidenciales en Brasil, Colombia y Perú podrían generar volatilidad en 2026, aunque los banqueros no prevén que las votaciones afecten significativamente el volumen de emisión.

Además, dado que la Reserva Federal proyecta al menos un recorte más de tasas en 2026, se espera que la demanda se mantenga fuerte, afirman.

La necesidad de inversiones también reforzará la oferta y ayudará a mantener altos los volúmenes de emisión. La «revolución de la IA» necesita energía, litio y cobre, y la región cuenta con abundantes recursos de estos, afirmó Miguens.

“Esperamos que 2026 sea un año activo, más en el lado corporativo y menos en el lado soberano”, dijo Augusto Urmeneta, presidente para América Latina de Bank of America.

----------------------------

