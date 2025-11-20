El temblor en Wall Street vuelve a golpear al Merval y los bonos

El MEP sube 0,8% hasta $1451,98, el CCL avanza 1,2% hasta $1.490,50 y el dólar cripto se mueve en $1.504,60.

El avance del dólar financiero aporta un piso al Merval en pesos, que se mantiene en un rango estable pese al castigo que sufren los ADR en Nueva York.

Acciones líderes mixtas

El panel líder opera con movimientos moderados. YPF avanza 0,18% y Galicia suma 0,34%, dos referencias que funcionan como ancla para el índice. También operan firmes Pampa con 0,7%, Central Puerto con 2%, Loma Negra con 2,4%, Banco Macro con 2,4% y BYMA con 0,4%.

En el terreno negativo se destacan Comercial del Plata con una caída del 5%, Metrogas con -1,6%, Transportadora Gas del Sur con -3,6%, Teco2 con -3,7% y TXAR con -0,5%.

El comportamiento refleja una rueda defensiva, marcada por el ruido proveniente de Estados Unidos.

Panel general más afectado

En las acciones de menor liquidez se observa una corrección más fuerte. ECOG cae 3,80%, DGGU2 retrocede 4,8%, FERR baja 3,4% y SEMI pierde 3,1%.

Sin embargo, surgen excepciones relevantes. CELU trepa 6,78%, BHIP avanza 2,82%, MIRG sube 1,27% y A3 suma 0,74%.

La dispersión muestra un mercado que se mueve mirando minuto a minuto lo que ocurre en Wall Street.

Bonos en dólares

La deuda argentina en moneda dura opera débil. AL29D cae 0,4%, AL30D retrocede 0,3%, AE38D baja 0,3%, GD30D cede 0,8% y GD46D pierde 0,8%.

Solo dos títulos logran" sostenerse más" son GD35D cae 0,3% y AL41D otro 0,1%.

Los inversores miran de reojo la curva de Treasuries, ya que cualquier señal de menor probabilidad de recorte de tasas vuelve a endurecer el clima internacional y presiona a los emergentes.

ADR argentinos para atrás

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York profundizan la corrección.

Mercado Libre cae 6,7%, Globant baja 3%, Pampa retrocede 3%, Supervielle pierde 2,7%, Telecom se hunde 4,3%, BBVA cae 4,4%, TGS baja 2% y YPF retrocede 2,6%.

Las dos excepciones positivas son Corporación América con 1,1% y Cresud con 0,5%.

La correlación con Estados Unidos es inmediata y condiciona cada movimiento del mercado local.

Lectura del día mientras el mercado sigue abierto

El mercado argentino transita una rueda atravesada por la volatilidad internacional. El dato laboral norteamericano dejó más dudas que certezas y la Fed volvió a quedar sin una señal clara. C

on Wall Street operando en negativo y el VIX disparado, el Merval sostiene posiciones con el apoyo del dólar financiero, pero evita asumir riesgos.

Todo lo importante del día sigue ocurriendo en Estados Unidos y la plaza local actúa en consecuencia.

