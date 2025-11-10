Sigue el rally del Merval y algunas acciones suben más de 2 dígitos

El mercado local extiende su racha positiva y el S&P Merval avanza con fuerza, impulsado por el apetito de los inversores tras el repunte de los activos argentinos en Wall Street. En el panel líder, las subas superan el 10% en algunas acciones, con especial protagonismo de los sectores energético e industrial.
El S&P Merval opera en alza con ganancias generalizadas y varias compañías marcan rendimientos de dos dígitos. Aluar trepa 9,7%, Txar avanza 11,2%, mientras que Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) escala 3,3% y Transener (TRAN) suma 4%. También se destacan Edenor (+3,6%), Loma Negra (+2,8%) y Pampa Energía (+2,1%).
El optimismo se refleja en el mapa de calor bursátil: YPF (+1,4%), Grupo Galicia (+1,7%), Pampa (+2%) y TGSU2 (+2,3%) figuran entre los principales motores del panel líder. Solo BYMA (-1%) y BBVA (-0,5%) muestran leves bajas.
En el panel general, las subas son aún más amplias. A3 (+6,3%), IRSA (+4,6%) y Agrometal (+7,2%) encabezan las ganancias.
ADRs
En Nueva York, los ADR argentinos muestran un comportamiento mixto. Se destacan las mejoras de Edenor (+3,2%), Loma Negra (+2,7%), Globant (+2,4%), Cresud (+2%) y Central Puerto (+0,8%).
En cambio, los bancos retroceden: Banco Macro (-1,1%) y BBVA (-1,3%) se encuentran entre los más castigados, mientras que Grupo Galicia avanza 1%.
El caso de Mercado Libre (-1,6%) marca una toma de ganancias tras las fuertes subas previas, aunque acumula un alza del 22% en el año.
Bonos en dólares: nueva jornada de ganancias
Los bonos soberanos en moneda dura también acompañan la tendencia alcista. Entre los Globales y Bonares, las mejoras rondan entre 1,4% y 2,9%.
El AL35D lidera con un +2,9%, seguido por el AL41D (+2,2%), AE38D (+1,7%), GD35D (+2,6%) y AL29D (+1,7%). En el acumulado mensual, la mayoría muestra avances entre 1,5% y 6%, y los rendimientos anuales ya superan el 10% en algunos casos.
Dólar bajo control
En el frente cambiario, el dólar blue cotiza en $1.425, con una suba diaria de 0,7%. El MEP y el CCL se ubican en $1.452,87 y $1.473,78 respectivamente, mostrando leves movimientos. El oficial retrocede 0,3% a $1.450,84, y el mayorista avanza 0,6% hasta $1.423, manteniendo la brecha cambiaria contenida por debajo del 4%.
El optimismo
El buen momentum del Gobierno pareciera estar siendo capturado a la perfección por el oficialismo. En este sentido, tal como detallan desde el Ministerio de Economía: "El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este lunes un encuentro en el Palacio de Hacienda con el Líder Global de Operaciones de Bunge, Julio Garros; el CEO Global de la empresa, Greg Heckman; y el CEO de Viterra – Bunge, Vladimir Barisic, con quienes dialogó sobre la importancia de seguir ampliando a la industria de la agricultura en el país."
"En el encuentro, el Ministro Caputo y los representantes de las empresas conversaron sobre las distintas políticas que permiten fomentar el incremento de la cosecha. En este marco, los empresarios también resaltaron la relevancia estratégica de las empresas argentinas que son las principales exportadoras de harina y aceite de soja del mundo."
Más noticias en Urgente24:
Goldman Sachs destacó el potencial de crecimiento de la Argentina sin riesgo inflacionario
Cóctel explosivo: Argentinos destinan 40% del sueldo a pagar cuotas en un "contexto recesivo"
Rodrigo de Loredo insiste: Gobernador en 2027 y Javier Milei es la moda en Córdoba