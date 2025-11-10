Sigue el rally del Merval y algunas acciones suben más de 2 dígitos

En cambio, los bancos retroceden: Banco Macro (-1,1%) y BBVA (-1,3%) se encuentran entre los más castigados, mientras que Grupo Galicia avanza 1%.

El caso de Mercado Libre (-1,6%) marca una toma de ganancias tras las fuertes subas previas, aunque acumula un alza del 22% en el año.

image

Bonos en dólares: nueva jornada de ganancias

Los bonos soberanos en moneda dura también acompañan la tendencia alcista. Entre los Globales y Bonares, las mejoras rondan entre 1,4% y 2,9%.

image

El AL35D lidera con un +2,9%, seguido por el AL41D (+2,2%), AE38D (+1,7%), GD35D (+2,6%) y AL29D (+1,7%). En el acumulado mensual, la mayoría muestra avances entre 1,5% y 6%, y los rendimientos anuales ya superan el 10% en algunos casos.

Dólar bajo control

En el frente cambiario, el dólar blue cotiza en $1.425, con una suba diaria de 0,7%. El MEP y el CCL se ubican en $1.452,87 y $1.473,78 respectivamente, mostrando leves movimientos. El oficial retrocede 0,3% a $1.450,84, y el mayorista avanza 0,6% hasta $1.423, manteniendo la brecha cambiaria contenida por debajo del 4%.

image

El optimismo

El buen momentum del Gobierno pareciera estar siendo capturado a la perfección por el oficialismo. En este sentido, tal como detallan desde el Ministerio de Economía: "El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este lunes un encuentro en el Palacio de Hacienda con el Líder Global de Operaciones de Bunge, Julio Garros; el CEO Global de la empresa, Greg Heckman; y el CEO de Viterra – Bunge, Vladimir Barisic, con quienes dialogó sobre la importancia de seguir ampliando a la industria de la agricultura en el país."

Bunge es una empresa que está en la Argentina hace 140 años y Viterra es la compañía agroexportadora más grande del país. Bunge es una empresa que está en la Argentina hace 140 años y Viterra es la compañía agroexportadora más grande del país.

"En el encuentro, el Ministro Caputo y los representantes de las empresas conversaron sobre las distintas políticas que permiten fomentar el incremento de la cosecha. En este marco, los empresarios también resaltaron la relevancia estratégica de las empresas argentinas que son las principales exportadoras de harina y aceite de soja del mundo."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/1987940952590131507&partner=&hide_thread=false El ministro de Economía, @LuisCaputoAR, mantuvo este lunes un encuentro en el Palacio de Hacienda con el Líder Global de Operaciones de Bunge, Julio Garros; el CEO Global de la empresa, Greg Heckman; y el CEO de Viterra – Bunge, Vladimir Barisic, con quienes dialogó sobre la… pic.twitter.com/TCKVObdqsP — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 10, 2025

