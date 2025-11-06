El Merval (-3% en dólares) y los bonos se tiñen de rojo

image

El panel principal se tiñe de rojo, con caídas destacadas en Banco Hipotecario (-5,2%), Edenor (-5,9%), Supervielle (-5,8%), Central Puerto (-4,3%) y Cresud (-4,1%).

Los bancos y energéticas son los sectores más afectados, mientras que solo algunas compañías logran escapar a la tendencia bajista: IRSA gana 1,5%, Transportadora de Gas del Norte (TRAN) avanza 1,6% y Autopistas del Sol (AUSO) opera con leve alza.

Entre las principales cotizaciones del panel líder se destacan las bajas de Grupo Galicia (-2,1%), YPF (-1,9%), Aluar (-2,7%), Pampa Energía (-1,7%) y BBVA (-4,2%).

A pesar de la corrección de hoy, los precios siguen mostrando una mejora sustancial frente a los niveles previos a las elecciones, lo que refuerza la idea de una pausa técnica dentro de una tendencia de recuperación.

ADRs argentinos en Wall Street

En Nueva York, los ADRs argentinos también registran mayoría de bajas.

La corrección más fuerte la sufre Mercado Libre (-7,2%), en línea con el retroceso de las tecnológicas globales. Entre las financieras, Banco Supervielle cae 5,7%, BBVA baja 4,5%, Galicia retrocede 2,6% y Macro cede 2,3%.

En el segmento energético, Edenor pierde 4,6%, Central Puerto 4,6%, y TGS cae 3%. En cambio, algunos papeles muestran resiliencia: IRSA sube 0,5%, Tenaris (TS) avanza 1,5%, y Globant (GLOB) gana 0,9%, diferenciándose del resto del panel.

En promedio, los ADRs reflejan un sentimiento de cautela entre los inversores internacionales, combinando factores locales —como la toma de ganancias post electoral— con el contexto global, donde persiste la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

Menor volumen por el feriado

El feriado por el Día del Bancario redujo considerablemente la liquidez del mercado local, con menos participación de grandes fondos institucionales. Esta menor dinámica operativa amplifica los movimientos de precios y refuerza la volatilidad.

Operadores consultados señalan que el mercado se encuentra en una etapa de reacomodamiento tras la euforia inicial, donde los inversores comienzan a calibrar expectativas respecto al futuro económico y político. “Las variables macro no se modificaron de un día para otro. Lo de hoy es más bien una pausa después de un rally muy fuerte”, explicaron desde una mesa porteña.

Claves a seguir en los próximos días

El foco del mercado está puesto en los anuncios fiscales y monetarios que pueda emitir el Gobierno en las próximas semanas y en la evolución de las negociaciones con organismos internacionales. Estos factores serán determinantes para sostener la estabilidad de las reservas del Banco Central y el apetito inversor por los activos argentinos.

A corto plazo, los analistas esperan que la volatilidad se mantenga, especialmente hasta que se normalice la operatoria tras el feriado. El desempeño de los sectores energético y financiero será clave para marcar la tendencia del S&P Merval en las próximas ruedas.

En el plano externo, los índices de Wall Street operan con leves retrocesos, mientras los inversores globales ajustan posiciones a la espera de nuevos datos de inflación en Estados Unidos y definiciones de la Fed.

En este contexto, la rueda de este jueves muestra un mercado más cauto, con sesgo correctivo, pero aún respaldado por los fundamentos que impulsaron la recuperación tras las elecciones. En este contexto, la rueda de este jueves muestra un mercado más cauto, con sesgo correctivo, pero aún respaldado por los fundamentos que impulsaron la recuperación tras las elecciones.

