Llamativo secretismo de Milei: El que calla otorga (y genera suspicacias...)

Bloomberg: En USA también piden explicaciones sobre el swap con Argentina

No sólo acá hay dudas sobre los dólares del Tesoro de USA en el mercado cambiario argentino y el swap. La agencia de noticias estadounidense Bloomberg destaca en una nota publicada hoy que "ninguno de los dos gobiernos ha detallado cuánto compró el Tesoro en pesos, ni los términos de una Línea de intercambio de 20 mil millones de dólares Firmaron. Aparte de las publicaciones de Bessent en redes sociales, el Tesoro no ha emitido ningún comunicado sobre el cambio de divisas".

Informa de dos cartas enviadas por la senadora Elizabeth Warren, una a Bessent y otra al titular de la Reserva Federal de USA, John Williams, que aún no fueron respondidas.

Los periodistas Daniel Flatley y Patrick Gillespie escriben en Bloomberg:

"JPMorgan Chase & Co. compró pesos argentinos el mes pasado en nombre del Tesoro de Estados Unidos mientras el secretario Scott Bessent intentaba apuntalar al líder libertario del país antes de una elección crucial, según dos cartas enviadas el jueves por la senadora Elizabeth Warren.

Es la primera confirmación pública del papel exacto de JPMorgan en el amplio esfuerzo de rescate que Estados Unidos montó mientras el gobierno del presidente Javier Milei se tambaleaba tras semanas de volatilidad en los mercados de cara a la carrera de mitad de período de octubre. Si bien se conocía la participación del banco en el mercado cambiario argentino, la carta de Warren aclara que el gigante de Wall Street compró para el Tesoro.

Una carta dirigida a Bessent, quien ha criticado duramente la postura de Warren sobre Argentina, pedía al Tesoro que proporcionara más detalles sobre su salvavidas financiero para Milei. La otra carta, dirigida al presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pedía transparencia.

En ese, Warren citó una respuesta de JPMorgan a su consulta original del 24 de octubre: 'JPMorgan realiza operaciones de mercado abierto para el gobierno de Estados Unidos (Departamento del Tesoro) a través de su agente fiscal, la Reserva Federal', dijo el banco. 'Como parte de este negocio, hemos ejecutado compras de pesos argentinos'.

Dada 'la importancia pública del rescate de los mercados financieros de Argentina por parte del gobierno de Estados Unidos' y sus implicaciones tanto para la política exterior como para la política interna, Warren le dijo a Williams que 'la Reserva Federal de Nueva York le debe al público estadounidense una explicación clara de su papel'.

Hasta su punto, ninguno de los gobiernos ha detallado cuánto compró el Tesoro en pesos, ni los términos de una línea de swap de 20 mil millones de dólares que firmaron. Además de las publicaciones de Bessent en las redes sociales, el Tesoro no ha publicado ni una sola declaración sobre el cambio de moneda.

Un portavoz confirmó que la Reserva Federal de Nueva York recibió la carta de Warren y responderá. Ni el Tesoro estadounidense ni JPMorgan respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Otros bancos, como Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. y Citigroup Inc., se negaron a proporcionar detalles a Warren, según las respuestas enviadas por su oficina. Wells Fargo & Co. confirmó que no participó en ninguna transacción financiera argentina sobre la que Warren preguntó. Bloomberg informó el mes pasado que Citi había vendido pesos al Tesoro a través de la Reserva Federal".