Llamativo secretismo de Milei: El que calla otorga (y genera suspicacias...)

Si algo caracteriza al Gobierno libertario es la inmediata reacción -sobre todo en redes sociales- cuando necesita convenientemente desestimar versiones o negar hechos. Quizás por eso sorprende tanto el mutismo de Javier Milei y sus funcionarios respecto a los dólares del Tesoro de USA y la posible activación de un tramo del swap. ¿Por qué el BCRA no brinda información oficial? El silencio sólo genera suspicacias e incertidumbre.
Muchos economistas piden información al Gobierno/BCRA respecto a si Scott Bessent se llevó sus dólares -como parece indicar el balance del organismo- y si eso implica que activó una parte del swap (y con qué intereses, por ejemplo). La transparencia, algo de lo que se jactan los libertarios en el relato pero no siempre en la práctica, es necesaria, sobre todo para disipar versiones.
"El Tesoro Americano vende US$2.000 millones en el mercado de cambios, luego le da un crédito al BCRA (vía swap) para que le venda los US$ sin afectar el precio en el mercado, dejando una deuda al BCRA y embolsando una ganancia sustancial. Esta si es una masterclass, con la tuya", ironizó el economista Christian Buteler, y desató un debate en X.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Pero no sólo en la Argentina piden información oficial: en USA reclaman lo mismo, informa Bloomberg, y, por ahora, sin respuestas. Después de tantos tuits de Bessent y Donald Trump, ahora el silencio aturde... No es difícil interpretar que cuando no se brinda información es porque algo se está queriendo ocultar. La credibilidad también está en juego.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:
Live Blog Post
06-11-2025 17:32
Argentina gastará millones de dólares en aviones F-16 supersónicos
"No hay plata" es el lema de Javier Milei para llevar a cabo su brutal ajuste, pero para algunas cosas sí hay plata. El tema son las prioridades... la Argentina gastará cientos de millones de dólares en aviones F-16 supersónicos. Sin embargo, el país no cuenta con radarización 3D integral en sus fronteras y no está en condiciones de frenar los vuelos narcos.
Las aeronaves TUCAN son claves para detectar y detener trazas ilegales, pero en 10 años solo llegaron cuatro, y todas fueron destinadas a entrenamiento de la Fuerza Aérea, nunca a las fronteras.
Embed - Gemelos de oro para el que no tiene camisas de mangas largas
Live Blog Post
06-11-2025 17:21
Merval y bonos, en rojo
El Merval atraviesa una rueda con predominio de bajas tanto en renta variable como en renta fija, en un contexto condicionado por el feriado bancario que limita la operatoria y reduce el volumen negociado. Tras el fuerte rally poselectoral, los inversores muestran una clara toma de ganancias en los principales activos locales.
En tanto, los bonossoberanos en dólares operan con movimientos dispares, moderando el impulso alcista que venían acumulando en los últimos días.
Victoria Villarruel acorralada: Guerra en el Senado
Estalló una guerra en el Senado, donde empleados legislativos amenazan con 'tomar' el recinto y Victoria Villarruel, acorralada, presentó denuncia ante la Justicia acusando "irregularidades".
La situación está que arde en la Cámara Alta, donde la Asociación de Empleados Legislativos (APL), con su titular Norberto Di Próspero a la cabeza, viene denunciando "maniobras espurias y violentas" por parte de dos funcionarias designadas por Villarruel (la Directora de RRHH Alejandra Figini y la Directora de Auditoría María Eugenia Tasende), contra Mónica Nieto, Directora de Personal histórica del Senado, que además forma parte de la Comisión directiva del sindicato.
"Buscan forzar su renuncia bajo amedrentamientos y falsas imputaciones", dice un comunicado emitido el pasado 27/10.
Ante esta situación, que incluye amenaza de "tomar" el Senado, Villarruel contraatacó con una denuncia contra Nieto, acusándola de cometer "irregularidades".
Bloomberg: En USA también piden explicaciones sobre el swap con Argentina
No sólo acá hay dudas sobre los dólares del Tesoro de USA en el mercado cambiario argentino y el swap. La agencia de noticias estadounidense Bloomberg destaca en una nota publicada hoy que "ninguno de los dos gobiernos ha detallado cuánto compró el Tesoro en pesos, ni los términos de una Línea de intercambio de 20 mil millones de dólares Firmaron. Aparte de las publicaciones de Bessent en redes sociales, el Tesoro no ha emitido ningún comunicado sobre el cambio de divisas".
Informa de dos cartas enviadas por la senadora Elizabeth Warren, una a Bessent y otra al titular de la Reserva Federal de USA, John Williams, que aún no fueron respondidas.
Los periodistas Daniel Flatley y Patrick Gillespie escriben en Bloomberg:
"JPMorgan Chase & Co. compró pesos argentinos el mes pasado en nombre del Tesoro de Estados Unidos mientras el secretario Scott Bessent intentaba apuntalar al líder libertario del país antes de una elección crucial, según dos cartas enviadas el jueves por la senadora Elizabeth Warren.
Es la primera confirmación pública del papel exacto de JPMorgan en el amplio esfuerzo de rescate que Estados Unidos montó mientras el gobierno del presidente Javier Milei se tambaleaba tras semanas de volatilidad en los mercados de cara a la carrera de mitad de período de octubre. Si bien se conocía la participación del banco en el mercado cambiario argentino, la carta de Warren aclara que el gigante de Wall Street compró para el Tesoro.
Una carta dirigida a Bessent, quien ha criticado duramente la postura de Warren sobre Argentina, pedía al Tesoro que proporcionara más detalles sobre su salvavidas financiero para Milei. La otra carta, dirigida al presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pedía transparencia.
En ese, Warren citó una respuesta de JPMorgan a su consulta original del 24 de octubre: 'JPMorgan realiza operaciones de mercado abierto para el gobierno de Estados Unidos (Departamento del Tesoro) a través de su agente fiscal, la Reserva Federal', dijo el banco. 'Como parte de este negocio, hemos ejecutado compras de pesos argentinos'.
Dada 'la importancia pública del rescate de los mercados financieros de Argentina por parte del gobierno de Estados Unidos' y sus implicaciones tanto para la política exterior como para la política interna, Warren le dijo a Williams que 'la Reserva Federal de Nueva York le debe al público estadounidense una explicación clara de su papel'.
Hasta su punto, ninguno de los gobiernos ha detallado cuánto compró el Tesoro en pesos, ni los términos de una línea de swap de 20 mil millones de dólares que firmaron. Además de las publicaciones de Bessent en las redes sociales, el Tesoro no ha publicado ni una sola declaración sobre el cambio de moneda.
Un portavoz confirmó que la Reserva Federal de Nueva York recibió la carta de Warren y responderá. Ni el Tesoro estadounidense ni JPMorgan respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Otros bancos, como Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. y Citigroup Inc., se negaron a proporcionar detalles a Warren, según las respuestas enviadas por su oficina. Wells Fargo & Co. confirmó que no participó en ninguna transacción financiera argentina sobre la que Warren preguntó. Bloomberg informó el mes pasado que Citi había vendido pesos al Tesoro a través de la Reserva Federal".
Live Blog Post
06-11-2025 17:10
Economistas debaten en X: ¿Qué pasó con los dólares de Bessent y el swap?
Interesante debate se generó en X, a propósito de un mensaje de Christian Buteler, como se mencionó más arriba en esta nota. Antonio Aracre, ex asesor de Alberto Fernández devenido en férreo militante libertario salió al cruce, pero las versiones se disparan ante el silencio oficial.
Riesgo fue ponerla cuando todo indicaba que se iba todo a la mierda. El precio del mercado hace varios días que no varía. Entiendo que hay que buscar cosas para criticar pero tratemos de encontrar las que valgan la pena…
Entiendo que tengas que defender todo pero manejemos un mínimo de honestidad intelectual.El precio del mercado no es el mismo si vas a comprar u$s 2.000 millones cuando se negocian apenas u$s 400 millones por día. Eso hasta vos deberías saberlo.-
Aquí se ve claramente, @cbuteler . Tomando el tipo de cambio de referencia del BCRA, las letras emitidas por el BCRA aumentan de una semana a otra US$ 1.622 millones y a la semana siguiente bajan en US$ 1.862 millones.En la última semana de octubre las letras en pesos que emite… https://t.co/vAgQHKwoEYpic.twitter.com/rFMJJ80JjT
Deja tu comentario