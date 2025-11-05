Javier Milei se (des)ilusionó con AC/DC y busca a Messi

El mismo Milei lo dejó en claro al compartir un mensaje en X que pedía la foto con el 10 de la Selección Argentina.

Y con Donald Trump, ¿habrá nueva foto? Por ahora, persisten las dudas ya que no se cruzarían, dado que no coinciden los horarios de la presentación de uno y otro. Quizás sí se encuentren, de manera informal, en el Council of the Americas. De todos modos, Milei ya consiguió todo el apoyo posible del presidente estadounidense...

Quizás una foto con Messi le haría olvidar a Milei la amarga desilusión que tuvo hace unas horas, al comprobar que la noticia de que AC/DC -que vendrá a la Argentina el próximo 23 de marzo- , lo invitaba a cantar en el escenario era una 'fake news'. Fue tan bochornoso que el mandatario tuvo que borrar ese retuit ( algo que no suele hacer, aunque sean fakes... )

Más allá del cholulaje y los chascarrillos, el Gobierno sigue en la euforia post electoral, con cambios de gabinete y todo sonrisas (aunque las internas persisten), y con un mercado en relativa calma -que sin dudas es todo un alivio para la Casa Rosada-. Pero no todas son buenas noticias: ya se estima que la inflación de octubre estaría por encima del 2% (incluso algunas consultoras la ubican en 2,9%) lo que no sólo echa por tierra el relato libertario sino que, fundamentalmente, muestra el impacto de los precios en los bolsillos ya muy golpeados de los argentinos...

También el Gobierno debe resolver en corto plazo qué hará con la política cambiaria: la mayoría de los economistas coincide en que debe liberar al dólar de las bandas para acumular reservas.

Del otro lado, el peronismo aún intenta salir del shock por la derrota electoral -con internas al rojo vivo- pero ya comenzó a activarse en el Senado para impugnar los pliegos de las senadores electas de LLA Patricia Bullrich, Lorena Villaverde y Nadia Márquez.

Live Blog Post Mercado Libre contra Shein y Temu: "Capitalistas hasta que les tocan su quinchito" "Todos son capitalistas hasta que le tocan su quinchito", comentó con ironía la economista Natalia Motyl a la noticia de que el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, lanzó duras críticas contra las plataformas chinas Shein y Temu por competencia desleal. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/naty_motyl/status/1986166086006648995&partner=&hide_thread=false Todos son capitalistas hasta que le tocan su quinchito https://t.co/bvO3tPIyec — Natalia Motyl (@naty_motyl) November 5, 2025 Aquí la nota: Mercado Libre apunta contra Shein y Temu por competencia desleal VER +

Live Blog Post YPF: Preska puso fecha para la entrega de chats de Caputo, Massa y otros @SebastianMaril en X: "La jueza Preska extendió hasta el 21 de noviembre el plazo para que Argentina entregue los WhatsApps y el contenido de otros servicios de mensajería de ciertos funcionarios y exfuncionarios. Si la producción es insuficiente, la Corte podría permitir 'discovery sobre el discovery' y considerar un pedido de desacato. Ambas partes deberán presentarse el 9 de diciembre". El Gobierno nacional le había pedido a la magistrada que postergue hasta el 21/11 la entrega de dichos contenidos. Se trata de chats y mails de Luis Caputo, Sergio Massa y otros funcionarios y ex funcionarios de Economía. VER NOTA VER +

Live Blog Post ¿Se fractura la CGT? La CGT eligió nuevas autoridades y confirma el triunvirato: Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Pero esta elección provocó enormes desacuerdos: el gastronómico Luis Barrionuevo y el colectivero Roberto Fernández (UTA) abandonaron la votación realizada en el estadio de Obras Sanitarias ya que pedían conducción única y no tripartita. VER NOTA VER +

Live Blog Post Carlos Melconian: "Después de Bessent, no hay más conejos de la galera" “Acá no hay más conejos de la galera, el 9 de septiembre apareció el rey de los conejos del planeta Tierra (día de la confirmación del swap por US$20.000 millones con el Tesoro de USA). ¿Qué conejo de la galera querés después de Bessent?“, indicó Carlos Melconian. Y agregó: “Un tipo que te dice 'no te calientes, si hay que vender, vendo yo; me encanta el peso y después veo cómo hacemos´. ¿Qué conejo queda después de eso? Inventate otro animal, porque con eso no hay más“. Asimismo, el economista puso énfasis en la necesidad de un plan para el pago de vencimientos de deuda en dólares, así como también para un calendario de compra de divisas, sobre lo cual añadió que es "el error mayúsculo que tuvo la política cambiaria posacuerdo con el Fondo“. “Diría que en los próximos 15 días debiera haber novedades sobre la política monetaria, no puede continuar en estos términos”, afirmó de forma contundente durante una entrevista con Radio Con Vos. También apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, refiriéndose a la política cambiaria. "Supongo que en algún momento tiene que haber novedades, más allá de frases sueltas como 'con $1500 estoy cómodo'“, expresó Melconian, sumándose a las voces que consideran que el actual régimen de bandas de flotación tiene límites y no permite hasta acá la acumulación de reservas. *Barclays recomienda flexibilización cambiaria **Milei: "No voy a cambiar la política económica, nos van a salir dólares por las orejas" ***Consejo de un ex FMI a Milei: 20% de devaluación y flotación libre del dólar VER +

Live Blog Post La inflación de octubre sería peor a la esperada Las principales consultoras del mercado estiman que la inflación de octubre se habría ubicado entre 2,0% y 2,9% mensual, con una mediana del 2,3%, según el relevamiento de Facimex Research. El rango amplio refleja la persistencia de la inercia inflacionaria, aunque con matices entre los distintos componentes del índice. El dato se conocerá oficialmente el miércoles 12 de noviembre, cuando el INdEC difunda su medición nacional. En septiembre, el organismo había informado un aumento de 2,1% mensual. VER NOTA VER +

