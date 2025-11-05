La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba

image

Regulados y estacionales con fuerte dispersión

Las estimaciones relevadas por Facimex muestran que los precios regulados —como tarifas y transporte— habrían avanzado entre 1,8% y 2,4%, con una mediana del 1,9%, en línea con el promedio general.

En cambio, los precios estacionales (frutas, verduras, turismo, indumentaria) presentaron una gran heterogeneidad, con un rango que va desde 1,9% hasta 7,0% mensual, y una mediana del 2,5%, lo que explica parte del sesgo alcista en el índice total.

Alimentos con comportamiento dispar

Uno de los rubros más seguidos por los analistas, Alimentos y Bebidas, mostró una dinámica mixta: las mediciones privadas se ubicaron entre 1,4% y 3,0%, con una mediana del 1,9% mensual.

Este comportamiento refleja cierta estabilidad en productos de consumo masivo, aunque con diferencias marcadas entre regiones y cadenas de comercialización.

Por otra parte, Bienes y Servicios Varios volvió a destacarse entre las divisiones con mayores subas, confirmando la presión que aún mantienen los servicios personales sobre el índice general.

El tipo de cambio volvió a moverse a la par de los precios

Facimex destacó que el A3500 promedio —referencia del tipo de cambio oficial— subió 2,3% mensual en octubre, prácticamente en línea con la inflación esperada.

La consultora recordó que entre abril y septiembre el avance del dólar oficial había superado sistemáticamente la variación de precios, por lo que la paridad observada en octubre implica un retorno a la sincronía entre tipo de cambio e inflación mensual, clave para evitar desalineamientos en los precios relativos.

Proyecciones y próximos datos

Con este panorama, Facimex mantiene su proyección de inflación de 2,1% mensual para octubre, aunque advierte que el riesgo apunta al alza si las estimaciones privadas se confirman.

El informe resalta que las consultoras privadas —en su mayoría con relevamientos en el Gran Buenos Aires— se mantienen como una referencia sólida respecto de los datos del Indec, con un desvío promedio de apenas 0,2 puntos porcentuales en los últimos 12 meses.

El viernes previo al dato nacional, se conocerá la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, un indicador que suele anticipar el comportamiento del IPC nacional y que será clave para ajustar las proyecciones finales.

Más noticias en Urgente24:

Garrahan: Milei no asume "derrota política", pero aumentó 60% salarios

Marcelo Tinelli rompió el silencio y expone grieta Vila / Scaglione

El 95% de los sitios de apuestas dan ganador al musulman Zohran Mamdani en Nueva York

5 millones de hectáreas bajo agua en el centro oeste de PBA