La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba

Las principales consultoras del mercado estiman que la inflación de octubre se habría ubicado entre 2,0% y 2,9% mensual, con una mediana del 2,3%, según el relevamiento de Facimex Research. El rango amplio refleja la persistencia de la inercia inflacionaria, aunque con matices entre los distintos componentes del índice.
El dato se conocerá oficialmente el miércoles 12 de noviembre, cuando el INdEC difunda su medición nacional. En septiembre, el organismo había informado un aumento de 2,1% mensual, por lo que las mediciones privadas sugieren una aceleración leve o estabilidad respecto al mes previo.
Desde Facimex señalaron que “la mayoría de las mediciones fueron iguales o superiores a las de septiembre”, lo que anticipa riesgos al alza para la proyección de inflación del 2,1% que maneja la consultora para octubre.
Inflación núcleo
Un dato positivo es que la inflación núcleo —que excluye regulados y estacionales— habría mostrado una variación más contenida, con un rango de 1,7% a 2,2% mensual y una mediana del 1,7%, levemente por debajo del 1,9% registrado en septiembre.
La baja en la núcleo sugiere que la presión inflacionaria más volátil provino de componentes no estructurales, mientras que los precios regulados y estacionales tuvieron un comportamiento más disperso.
Regulados y estacionales con fuerte dispersión
Las estimaciones relevadas por Facimex muestran que los precios regulados —como tarifas y transporte— habrían avanzado entre 1,8% y 2,4%, con una mediana del 1,9%, en línea con el promedio general.
En cambio, los precios estacionales (frutas, verduras, turismo, indumentaria) presentaron una gran heterogeneidad, con un rango que va desde 1,9% hasta 7,0% mensual, y una mediana del 2,5%, lo que explica parte del sesgo alcista en el índice total.
Alimentos con comportamiento dispar
Uno de los rubros más seguidos por los analistas, Alimentos y Bebidas, mostró una dinámica mixta: las mediciones privadas se ubicaron entre 1,4% y 3,0%, con una mediana del 1,9% mensual.
Este comportamiento refleja cierta estabilidad en productos de consumo masivo, aunque con diferencias marcadas entre regiones y cadenas de comercialización.
Por otra parte, Bienes y Servicios Varios volvió a destacarse entre las divisiones con mayores subas, confirmando la presión que aún mantienen los servicios personales sobre el índice general.
El tipo de cambio volvió a moverse a la par de los precios
Facimex destacó que el A3500 promedio —referencia del tipo de cambio oficial— subió 2,3% mensual en octubre, prácticamente en línea con la inflación esperada.
La consultora recordó que entre abril y septiembre el avance del dólar oficial había superado sistemáticamente la variación de precios, por lo que la paridad observada en octubre implica un retorno a la sincronía entre tipo de cambio e inflación mensual, clave para evitar desalineamientos en los precios relativos.
Proyecciones y próximos datos
Con este panorama, Facimex mantiene su proyección de inflación de 2,1% mensual para octubre, aunque advierte que el riesgo apunta al alza si las estimaciones privadas se confirman.
El informe resalta que las consultoras privadas —en su mayoría con relevamientos en el Gran Buenos Aires— se mantienen como una referencia sólida respecto de los datos del Indec, con un desvío promedio de apenas 0,2 puntos porcentuales en los últimos 12 meses.
El viernes previo al dato nacional, se conocerá la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, un indicador que suele anticipar el comportamiento del IPC nacional y que será clave para ajustar las proyecciones finales.
