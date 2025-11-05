Juró Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete

Adorni reemplaza a Guillermo Francos, quien renunció el viernes luego de que buscar en vano que el Presidente lo ratificara en el puesto y en medio de versiones sobre su desplazamiento.

El exministro coordinador hizo la trascisión formal con Adorni en martes en la Casa Rosada.

“El nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, se reunió con Guillermo Francos con el fin de ordenar la transición de los temas y proyectos referidos a su cartera. Dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que se impulsarán con la nueva conformación del Congreso”, rezó el comunicado oficial, cuando Francos aún estaba dentro de la Casa Rosada.

“Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado. Fin”, escribió Adorni luego del encuentro, junto a una foto de ambos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1985861251394621468&partner=&hide_thread=false Gracias por tus palabras, Manuel. Ha sido un placer compartir estos dos años de trabajo con vos y ver de cerca tu compromiso con el proyecto de transformación que impulsa el Presidente @JMilei.



Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Estoy seguro de que tu… https://t.co/mE0XmKSlop — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 5, 2025

La designación de Adorni se interpreta como un fortalecimiento de la posición de Karina Milei en la interna con Santiago Caputo en la Casa Rosada, dado que el vocero es una figura vinculada a su facción, aunque se ha mantenido ajeno a esa discusión, al menos de forma pública.

Los saludos que el asesor se dio con la hermana presidencial y con su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem, fueron algunas de las postales que dejó el acto de jura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MauriCaminos/status/1986087474850906548&partner=&hide_thread=false en la previa a la jura de Adorni pasan escenas como estás:

1- Lule Menem saludando a Santiago Caputo

2- Karina a los abrazos con el asesor, a quien le hizo el chiste: "Qué haces? Mucho sol?", porque tenía puesto los lentes



sigan a @pedrolacour que está en la Casa Rosada pic.twitter.com/LTjLHJMKZV — Mauricio Caminos (@MauriCaminos) November 5, 2025

En paralelo con la renuncia de Francos, también dimitió Lisandro Catalán como ministro del Interior. Fue reemplazado por Diego Santilli, quien ganó las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires derrotando al peronismo por 29 mil votos, según confirmó el escrutinio definitivo.

Santilli, no obstante, no jurará como ministro ya que se lo requiere para fortalecer la posición del oficialismo en el Congreso hasta el recambio del 10/12. De hecho, el diputado firmó el martes el dictamen de mayoría del proyecto de presupuesto para 2026 enviado por la Casa Rosada.

Más contenido de Urgente24

Otra vez Javier Milei rumbo a USA (cena en la CPAC)

Andrés Larroque ya plantea sacar a Máximo Kirchner del PJ y provoca a CFK: "Salvamos las papas"

Carne: Se habla de +15% para los próximos días y alerta por el efecto Estados Unidos

Guiño de la Corte Suprema a Ignacio Torres contra Nación por la Hidroelécrtrica Futaleufú S.A