Manuel Adorni juró este miércoles como nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei. En el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante el resto del Gabinete, el Presidente encabezó la ceremonia.
EN CASA ROSADA
Juró Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete
En el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante el resto del Gabinete, el Presidente encabezó la ceremonia.
Adorni juró por "Dios, la Patria y los Santos Evangelios". El hasta aquí vocero presidencial no agregó nada a la fórmula y respondió con un enérgico "sí, juro".
Para tomar posesión, Adorni tuvo que renunciar primero como secretario de Comunicación y Medios.
Seguirá siendo, no obstante, el portavoz de la Casa Rosada, se anticipó.
Adorni reemplaza a Guillermo Francos, quien renunció el viernes luego de que buscar en vano que el Presidente lo ratificara en el puesto y en medio de versiones sobre su desplazamiento.
El exministro coordinador hizo la trascisión formal con Adorni en martes en la Casa Rosada.
“El nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, se reunió con Guillermo Francos con el fin de ordenar la transición de los temas y proyectos referidos a su cartera. Dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que se impulsarán con la nueva conformación del Congreso”, rezó el comunicado oficial, cuando Francos aún estaba dentro de la Casa Rosada.
“Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado. Fin”, escribió Adorni luego del encuentro, junto a una foto de ambos.
La designación de Adorni se interpreta como un fortalecimiento de la posición de Karina Milei en la interna con Santiago Caputo en la Casa Rosada, dado que el vocero es una figura vinculada a su facción, aunque se ha mantenido ajeno a esa discusión, al menos de forma pública.
Los saludos que el asesor se dio con la hermana presidencial y con su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem, fueron algunas de las postales que dejó el acto de jura.
En paralelo con la renuncia de Francos, también dimitió Lisandro Catalán como ministro del Interior. Fue reemplazado por Diego Santilli, quien ganó las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires derrotando al peronismo por 29 mil votos, según confirmó el escrutinio definitivo.
Santilli, no obstante, no jurará como ministro ya que se lo requiere para fortalecer la posición del oficialismo en el Congreso hasta el recambio del 10/12. De hecho, el diputado firmó el martes el dictamen de mayoría del proyecto de presupuesto para 2026 enviado por la Casa Rosada.
Más contenido de Urgente24
Otra vez Javier Milei rumbo a USA (cena en la CPAC)
Andrés Larroque ya plantea sacar a Máximo Kirchner del PJ y provoca a CFK: "Salvamos las papas"
Carne: Se habla de +15% para los próximos días y alerta por el efecto Estados Unidos
Guiño de la Corte Suprema a Ignacio Torres contra Nación por la Hidroelécrtrica Futaleufú S.A