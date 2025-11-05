ASADO MACRISTA
Hubo cena en el PRO y los diputados amarillos definen el rumbo del bloque en el Congreso
Los diputados del PRO comieron asado en las últimas horas. Se reunieron para definir su futuro en medio de los cambios y fugas en su bloque.
El encuentro, que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, reunió a los legisladores actuales y a quienes asumirán el 10 de diciembre. Según explicaron desde la organización, fue “una cena de equipo, para encontrarnos antes de fin de año, compartir miradas y fortalecer el espacio”.
Quiénes fueron al asado del PRO
Entre los presentes estuvieron Cristian Ritondo, jefe del bloque, y dirigentes como Silvia Lospennato, Luciano Laspina, Fernando Iglesias, Gerardo Milman, Martín Yeza, Camila Crescimbeni, Eugenia Figueroa Casas y Gabriel Chumpitaz, entre otros.
Santilli, entre Diputados y el ministerio del Interior
Uno de los más esperados fue Diego Santilli, flamante designado como ministro del Interior, aunque todavía sin asumir formalmente. Llegó entre los últimos y se mostró distendido, pero también consciente del contexto.
“Voy a seguir siendo diputado hasta que me toque estar”, explicó, y agregó: “Me han encomendado muchas tareas y nuestra tarea es sumar”.
El dirigente, que encabezó la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires y resultó clave en la victoria del 26 de octubre, mantiene su banca mientras el oficialismo busca asegurar los votos para el Presupuesto 2026 antes de su incorporación definitiva al Gabinete.
Sin Macri, pero con mensaje
Aunque Mauricio Macri estaba invitado, el expresidente no participó del encuentro. Su ausencia, sin embargo, no pasó desapercibida: ocurre tras una serie de críticas públicas al Gobierno por los cambios en el Gabinete. “Ejercer liderazgos sin equipo es muy difícil”, había dicho horas antes, en un mensaje leído como una advertencia hacia Javier Milei.
Desde el entorno del fundador del PRO remarcaron que Macri está “muy contento” con la designación de Santilli en Interior y que se trata de una “gran decisión”, aunque negaron que haya sido parte de un acuerdo político con el Presidente.
“El PRO apoyó como nunca antes a este Gobierno y lo va a seguir haciendo, en base a las ideas”, señalaron cerca del expresidente, que días atrás había cuestionado los liderazgos “narcisistas” y la falta de diálogo en la gestión nacional.
Un cierre de año con señales políticas
El asado funcionó como un gesto de cohesión interna en un momento de transición: el bloque busca mantener su identidad partidaria mientras algunos de sus referentes comienzan a ocupar lugares clave dentro del Gobierno libertario.
“Estos espacios sirven para reforzar los lazos y pensar juntos lo que viene”, resumieron desde la organización. Y en ese clima, entre cortes de carne y charlas políticas, el PRO se dio un respiro para reafirmar que, más allá de los cambios, sigue en pie como fuerza política dentro y fuera del Congreso.
