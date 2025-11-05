Hubo cena en el PRO y los diputados amarillos definen el rumbo del bloque en el Congreso

El dirigente, que encabezó la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires y resultó clave en la victoria del 26 de octubre, mantiene su banca mientras el oficialismo busca asegurar los votos para el Presupuesto 2026 antes de su incorporación definitiva al Gabinete.

Sin Macri, pero con mensaje

Aunque Mauricio Macri estaba invitado, el expresidente no participó del encuentro. Su ausencia, sin embargo, no pasó desapercibida: ocurre tras una serie de críticas públicas al Gobierno por los cambios en el Gabinete. “Ejercer liderazgos sin equipo es muy difícil”, había dicho horas antes, en un mensaje leído como una advertencia hacia Javier Milei.

Desde el entorno del fundador del PRO remarcaron que Macri está “muy contento” con la designación de Santilli en Interior y que se trata de una “gran decisión”, aunque negaron que haya sido parte de un acuerdo político con el Presidente.

“El PRO apoyó como nunca antes a este Gobierno y lo va a seguir haciendo, en base a las ideas”, señalaron cerca del expresidente, que días atrás había cuestionado los liderazgos “narcisistas” y la falta de diálogo en la gestión nacional.

Un cierre de año con señales políticas

El asado funcionó como un gesto de cohesión interna en un momento de transición: el bloque busca mantener su identidad partidaria mientras algunos de sus referentes comienzan a ocupar lugares clave dentro del Gobierno libertario.

“Estos espacios sirven para reforzar los lazos y pensar juntos lo que viene”, resumieron desde la organización. Y en ese clima, entre cortes de carne y charlas políticas, el PRO se dio un respiro para reafirmar que, más allá de los cambios, sigue en pie como fuerza política dentro y fuera del Congreso.

_______________________________

